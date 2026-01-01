De manière générale, on ne saurait trop insister sur l’importance des données dans l’industrie 4.0. Une enquête menée par IoT Business News indique que les entreprises qui ne mettent pas en œuvre une stratégie d’industrie 4.0 sont minoritaires. Un pourcentage impressionnant de 72 % des répondants à l’enquête déclarent mettre actuellement en œuvre une stratégie d’industrie 4.0/d’usine intelligente, avec de nombreuses initiatives en cours et d’autres déjà achevées. En exploitant efficacement les principes de l’industrie 4.0, les entreprises peuvent stimuler leur efficacité opérationnelle, leur capacité d’innovation et leur compétitivité à l’ère du numérique.

L’industrie 4.0 nécessite plusieurs catégories de données, des données temporelles aux données transactionnelles en passant par les données structurées et non structurées. Elle s’appuie également sur l’intégration des technologies de l’information (IT) et des systèmes de technologie opérationnelle (OT) pour soutenir les fonctions dans l’ensemble de l’organisation. Le développement des initiatives clés de l’industrie 4.0, telles que l’amélioration de l’efficacité et la réduction des temps d’arrêt en incluant des ensembles de données plus vastes (internes et externes), offre aux entreprises des résultats d’une valeur et d’une précision encore plus grandes.

Les équipes OT doivent également faire face à la complexité accrue des multiples protocoles de communication qui régissent la manière dont les données sont échangées afin de contrôler et de surveiller les machines de production. Cela nécessite l’utilisation de logiciels de connexion spécialisés pour extraire les données de ces machines.

Les données IT et OT, essentielles pour l’industrie 4.0, doivent être appréhendées de manière globale afin d’en tirer des informations significatives pour rationaliser les opérations de production. Les cas d’usage tels que la qualité prédictive nécessitent des données de test (qualité) et des données de paramètres de processus machine provenant de capteurs ou d’automates, corrélées pour concevoir des modèles d’IA/de ML qui peuvent identifier la combinaison de paramètres de processus susceptibles d’avoir entraîné la production de produits de qualité moindre. En outre, lorsque nous développons des cas d’usage liés au développement durable, tels que l’optimisation de l’énergie pour un site de production, nous avons besoin de matériel et de capteurs spécialisés supplémentaires reliés aux compteurs électriques afin d’extraire des mesures pertinentes sur la consommation d’énergie.