Erfassung von Fertigungsdaten in Snowflake

Insgesamt kann die Bedeutung von Daten im Zusammenhang mit Industrie 4.0 nicht oft genug betont werden. Eine von IoT Business News durchgeführte Umfrage zeigt, dass die Mehrheit der Unternehmen eine Industrie 4.0-Strategie verfolgt. Erstaunliche 72 % der Umfrageteilnehmer gaben an, dass sie gerade ihre Industrie 4.0/Smart Factory implementieren mit vielen eingeleiteten oder bereits abgeschlossenen Initiativen. Werden die Prinzipien von I4.0 effektiv eingesetzt, können Unternehmen ihre betriebliche Effizienz, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit im digitalen Zeitalter vorantreiben.

Industrie 4.0 erfordert mehrere Datenkategorien, von Zeitreihen und Transaktionsdaten bis hin zu strukturierten und unstrukturierten Daten. Sie greift auch auf die Integration von Informationstechnologie (IT) und Betriebstechnologie (Operational Technology, OT) zurück, um Funktionen im gesamten Unternehmen zu unterstützen. Die Ausweitung der wichtigsten Industrie 4.0-Initiativen, wie z. B. die Verbesserung der Effizienz und die Verringerung von Ausfallzeiten durch die Einbeziehung breiterer Datasets (sowohl intern als auch extern), bietet Unternehmen einen noch größeren Wert und präzisere Ergebnisse.

OT-Teams müssen auch die höhere Komplexität mehrerer Kommunikationsprotokolle bewältigen, die den Datenaustausch zur Steuerung und Überwachung von Fertigungsmaschinen regeln. Dafür ist spezielle Software für die Datenextraktion aus diesen Maschinen erforderlich.

Sowohl IT- als auch OT-Daten sind für Industrie 4.0 wichtig. Beide Datentypen müssen ganzheitlich verstanden werden, um aussagekräftige Erkenntnisse zur Rationalisierung der Produktionsabläufe gewinnen zu können. Anwendungsfälle wie die prädiktive Qualitätssicherung erfordern (Qualitäts-)Testdaten und Parameterdaten zu Maschinenprozessen von Sensoren oder SPS, die miteinander korreliert werden, um KI/ML-Modelle zu erstellen. Diese können die Kombination von Prozessparametern identifizieren, die zur Herstellung minderwertiger Produkte geführt haben. Darüber hinaus benötigen wir bei der Arbeit mit Anwendungsfällen zur Nachhaltigkeit, wie z. B. der Energieoptimierung in einem Werk, zusätzliche spezielle Hardware und Sensoren für die Verbindung mit Stromzählern, um relevante Kennzahlen zu ermitteln.