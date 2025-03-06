Die Möglichkeit, unstrukturierte Daten zu nutzen, ist ein entscheidender Teil einer effektiven Datenstrategie für 2025 und darüber hinaus. Um mit dem Wettbewerb und dem KI-beschleunigten Innovationstempo Schritt zu halten, müssen Unternehmen in der Lage sein, die Schatzkammer des Wertes zu erschließen, die in den Bergen unstrukturierter Daten vergraben ist, die ungefähr 80 % aller Unternehmensdaten umfassen – von Callcenter-Protokollen, Kundenrezensionen, E-Mails und Schadenberichten bis hin zu Nachrichten, Akten und Mitschriften. Obwohl es so ein riesiger Anteil der Unternehmensdaten ist, wissen viele Finanzdienstleister immer noch nicht, wie sie diese effektiv nutzen können.

Der Schlüssel? Eine solide Datenstrategie mit einer Plattform, die sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Daten unterstützt. Ohne sie haben Datenverantwortliche möglicherweise Schwierigkeiten, generative KI flächendeckend in einem Unternehmen einzusetzen, um den Wert zu optimieren.

Unternehmen, die ihre unstrukturierten Daten nutzen wollen, müssen herausfinden, wie sie drei oft herausfordernde Dinge erreichen können:

Daten erfassen: Was ist das richtige Paradigma für die Erfassung unstrukturierter Daten?

Daten parsen: Wie sieht die Analyse unstrukturierter Daten aus?

Daten nach ihrer Umwandlung nutzen: Wie können Daten für verschiedene Personen im gesamten Unternehmen zugänglich sein, damit sie die richtigen Einblicke erhalten?

Wertschöpfung für Kunden – Anwendungsfall für Anwendungsfall

Da sie sich die oben genannten Möglichkeiten zunutze machen können, können Datenverantwortliche konkrete Anwendungsfälle optimieren, von denen echte Kunden profitieren können. Hier einige Beispiele aus dem gesamten Finanzsektor, in denen unstrukturierte Daten Wirkung zeigen können.