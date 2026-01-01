Prognostische Modellierung für Häufigkeit und Schwere von Versicherungsfällen

Prognose der Wahrscheinlichkeit und potenziellen Kosten zukünftiger Versicherungsfälle anhand historischer Daten, um eine bessere Finanzplanung und Reservezuweisung zu ermöglichen und sicherzustellen, dass Versicherer auf künftige Auszahlungen vorbereitet sind.

Anspruchsverteilung und -priorisierung

Modelle für maschinelles Lernen können dabei helfen, Versicherungsfälle automatisch zu triagieren, sodass Versicherer wert- oder risikoreiche Fälle priorisieren und so Effizienz und Kundenzufriedenheit steigern können.

Erkennung von Ausreißern

Mit Prognosemodellen können weniger offensichtlich kostenintensive Versicherungsfälle frühzeitig erkannt werden. Versicherer werden gewarnt, dass der Versicherungsfall eventuell an entsprechend qualifizierte Mitarbeitende weitergeleitet werden sollte. Ein solches frühzeitiges Eingreifen kann dazu beitragen, die Anspruchshöhe zu senken.

Betrugserkennung

Moderne Analytik und Modelle für maschinelles Lernen können ungewöhnliches Verhalten oder Inkonsistenzen bei der Einreichung von Versicherungsansprüchen erkennen und helfen, verdächtige Inanspruchnahmen zu kennzeichnen und zu untersuchen, bevor Auszahlungen erfolgen.

Kosteneindämmung und Reduzierung unnötiger Kosten

Analytics können Bereiche identifizieren, in denen Kosten durch unnötige Ausgaben oder Ineffizienzen im Versicherungsfallprozess entstehen. Anhand dieser Informationen können Versicherer ihre Prozesse straffen und die Kosten insgesamt senken.

Text- und Stimmungsanalyse

Mit GenAI-Funktionen können unstrukturierte Daten aus Fallnotizen, Kunden-E-Mails und Anruftranskripten analysiert werden, um Erkenntnisse über Fallkomplexität, Kundenstimmung und potenzielle Unzufriedenheit oder Betrug zu gewinnen.

Modelle zur Erkennung von Prozessrisiken

Wenn ein Versicherungsfall mit höherer Wahrscheinlichkeit zu einem Rechtsstreit führt, können sich Versicherer aggressiver auf Verhandlungs- und Vergleichsstrategien konzentrieren, Versicherungsfälle priorisieren, indem sie von erfahreneren Sachverständigen profitieren, oder eine fundiertere Zuweisung von Ressourcen entwickeln.

Optimierung der Schadenregulierung

Durch die Analyse historischer Schadenregulierungsdaten können Versicherer optimale Abwicklungsstrategien ermitteln, die Kosteneffizienz mit Kundenzufriedenheit in Einklang bringen. Dies kann auch die Ermittlung von Fällen umfassen, in denen eine frühzeitige Beilegung von Vorteil sein könnte oder alternative Methoden zur Streitbeilegung effektiver sein könnten.

Verbesserung der Kundenerfahrung und -zufriedenheit

Analysen können Versicherern helfen, den Schadenprozess aus Kundensicht zu verstehen und Engpässe oder Pain Points zu identifizieren. Solche Einblicke können die Bearbeitung von Versicherungsfällen verbessern und so die Kundenerfahrung und -treue insgesamt verbessern.

Integration mit externen Daten

Durch die Integration von Schadendaten mit externen Quellen – wie z. B. Wetterdaten für Naturkatastrophenfälle oder Telematikdaten für Kfz-Versicherungsfälle – können tiefergehende Erkenntnisse über Schadenumstände und -validität gewonnen und genauere und fairere Bewertungen ermöglicht werden.