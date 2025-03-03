2025年以降の効果的なデータ戦略において、非構造化データを活用できることは非常に重要です。AIが加速するイノベーションのスピードと競争に遅れないために、企業はコールセンターのログ、カスタマーレビュー、Eメール、請求レポート、ニュース、ファイリング、トランスクリプトなど、すべてのエンタープライズデータの約80%を占める非構造化データの山に埋もれている貴重な価値を掘り起こす必要があります。エンタープライズデータがこれほど大きな割合を占めるにもかかわらず、多くの金融サービス機関はデータを効果的に活用できていないのが現状です。

鍵となるのは、構造化データと非構造化データの両方をサポートするプラットフォーム、そして強固なデータ戦略です。これらがなければ、データリーダーは生成AIを全社で大規模に実行して価値を最適化するにあたって苦労する可能性が高くなります。

非構造化データを活用したいと考えている企業は、次の3つの難しい課題をどのように達成するかを考える必要があります。

データの取り込み： 非構造化データを取り込むための適切なパラダイムはなにか。

データの解析： 非構造化データの分析とはどのようなものか。

変換後のデータの利用：企業全体でさまざまな人が適切なインサイトを見つけられるようにするためには、どのようなデータアクセスが必要か。

ユースケースごとに顧客価値を創出する

上記の課題に適切に対処できれば、データリーダーは実際の顧客がメリットを得られる具体的なユースケースの最適化に向けて前進できます。ここでは、非構造化データがインパクトを与える例として、金融業界のユースケースをいくつかご紹介します。