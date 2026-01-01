Modelle für maschinelles Lernen: Arten, Funktionsweise und Auswahl

Support Vector Machines

Eine Support Vector Machine (SVM) erlernt eine Grenze, die Klassen trennt, und maximiert dabei den Spielraum zwischen dieser Grenze und den nächstgelegenen Trainingsbeispielen. Diese nahegelegenen Beispiele, bekannt als Support-Vektoren, bestimmen die angepasste Entscheidungsgrenze.

Wenn die Klassen nicht durch eine gerade Linie oder eine flache Hyperebene getrennt werden können, kann eine Kernel-Funktion nichtlineare Beziehungen durch Ähnlichkeiten zwischen Beobachtungen darstellen. Die Support Vector Regression wendet verwandte Mechanismen auf die kontinuierliche Vorhersage an.

SVMs können bei mittelgroßen, hochdimensionalen Daten gut abschneiden, insbesondere wenn die Features bereits eine nützliche Repräsentation bieten. Die Textklassifizierung basierend auf spärlichen Wort- oder Token-Features ist ein traditionelles Beispiel.

Die Methode wird mit zunehmender Anzahl von Trainingsbeispielen unpraktischer, insbesondere bei nichtlinearen Kernels. Die Ergebnisse hängen auch von der Feature-Skalierung und von Entscheidungen wie dem Kernel, der Regularisierungsstärke und den Kernel-Parametern ab. Da die erlernte Grenze durch Support-Vektoren und nicht durch eine kurze Koeffizientenliste oder einen Entscheidungspfad definiert ist, kann die Erklärung einer einzelnen Vorhersage zusätzliche Analysen erfordern.

Nearest-Neighbor-Modelle

Nearest-Neighbor-Methoden sagen anhand der Trainingsbeispiele voraus, die einer neuen Eingabe am ähnlichsten sind. Ein k-Nearest-Neighbors-Klassifikator identifiziert eine festgelegte Anzahl der ähnlichsten Trainingsbeispiele und weist basierend auf deren Stimmen eine Klasse zu. Für die Regression kann er deren Zielwerte mitteln.

Dies wird manchmal als Lazy-Learning-Ansatz beschrieben, da die Anpassung relativ wenig Parameterschätzung beinhaltet. Stattdessen behält das Modell die Referenzbeispiele bei und führt einen Großteil seiner Arbeit während der Inferenz aus.

Die Methode ist leicht zu verstehen und kann unregelmäßige Entscheidungsgrenzen darstellen, aber ihr Verhalten hängt von der Definition der Distanz ab. Features, die auf sehr unterschiedlichen Skalen gemessen werden, können die Ähnlichkeit verzerren, wenn sie nicht standardisiert sind, und irrelevante Dimensionen können wirklich ähnliche Beispiele weit voneinander entfernt erscheinen lassen.

Die Inferenz kann auch teuer werden, wenn die Referenzdaten wachsen. Indexierungs- und Approximate-Neighbor-Techniken reduzieren die Suchkosten, aber Nearest-Neighbor-Modelle stellen dennoch andere Anforderungen an Speicher und Latenz eines Systems als ein kompaktes lineares Modell oder ein Entscheidungsbaum.

Probabilistische Modelle

Probabilistische Modelle stellen Beziehungen durch Wahrscheinlichkeitsverteilungen dar. Anstatt nur eine Klasse oder eine numerische Schätzung zu erstellen, können sie die Wahrscheinlichkeit mehrerer Ergebnisse berechnen oder Unsicherheiten in verborgenen Variablen darstellen.

Naive-Bayes-Klassifikatoren schätzen eine Klasse anhand der bedingten Wahrscheinlichkeit beobachteter Features und verwenden dabei eine Unabhängigkeitsannahme, die das Fitting effizient macht. Gaußsche Mischmodelle beschreiben Daten als Kombination von Wahrscheinlichkeitsverteilungen und werden häufig für das Clustering oder die Dichteschätzung verwendet. Bayessche Netze stellen bedingte Beziehungen zwischen Variablen dar, während verborgene Markov-Modelle Sequenzen repräsentieren, deren zugrunde liegende Zustände nicht direkt beobachtet werden.

Diese Modelle sind nützlich, wenn Unsicherheit Teil des Problems und nicht nur ein zufälliges Ergebnis ist. Eine probabilistische Prognose kann beispielsweise eine Verteilung der möglichen Nachfrage anstelle eines einzelnen Punktwerts schätzen.

Ihre Annahmen können sie recheneffizient und interpretierbar machen, aber die Performance hängt davon ab, ob diese Annahmen die Daten angemessen beschreiben. Eine vereinfachte Abhängigkeitsstruktur erfasst möglicherweise wichtige Beziehungen nicht, während ein ausdrucksstärkeres probabilistisches Modell schwer zu schätzen sein kann.

Cluster-Modelle

Clustering-Modelle finden Gruppen ähnlicher Beobachtungen ohne Training mit bekannten Klassen-Labels. Da keine einzelne Definition eines Clusters für jedes Dataset passt, suchen verschiedene Methoden nach unterschiedlichen Arten von Strukturen.

K-Means weist Beobachtungen einer bestimmten Anzahl von Clustern zu, die jeweils durch einen erlernten Zentroiden repräsentiert werden. Es funktioniert am besten, wenn die Entfernung zu einem Zentroiden die Zugehörigkeit sinnvoll darstellt und die Cluster weitgehend kompatible Formen und Maßstäbe aufweisen.

Hierarchisches Clustering kombiniert oder teilt Gruppen wiederholt, um eine verschachtelte Struktur zu erstellen. Anwender:innen können diese Hierarchie auf verschiedenen Ebenen untersuchen, anstatt sich von Anfang an auf eine flache Gruppierung festzulegen.

Dichtebasierte Methoden, einschließlich DBSCAN, identifizieren Regionen mit dicht gepackten Beobachtungen und können isolierte Punkte als Rauschen markieren. Dadurch können sie Cluster-Formen finden, die zentroidbasierte Methoden möglicherweise übersehen, obwohl das Ergebnis von Dichteschwellenwerten abhängt.

Cluster haben keine inhärente geschäftliche Bedeutung. Nach dem Fitting müssen Anwender:innen die mit jeder Gruppe verbundenen Features und Beispiele untersuchen, testen, ob das Muster stabil ist, und entscheiden, ob es die beabsichtigte Analyse oder den Workflow unterstützt.

Modelle zur Dimensionalitätsreduktion

Die Dimensionalitätsreduktion stellt Daten mit weniger Variablen dar und bewahrt gleichzeitig ausgewählte Aspekte ihrer Struktur. Die resultierende Darstellung kann Visualisierung, Rauschunterdrückung, Komprimierung oder nachgelagertes Modelltraining unterstützen.

Die Hauptkomponentenanalyse (PCA) erlernt neue Achsen, die zunehmend geringere Mengen an Variation in der Eingabe erfassen. Da die Komponenten gewichtete Kombinationen der ursprünglichen Features sind, kann die PCA korrelierte Messungen in einem kleineren Feature-Raum verdichten.

Andere Methoden bewahren andere Eigenschaften. Einige betonen lokale Nachbarschaften für die Visualisierung, während Autoencoder ein neuronales Netzwerk verwenden, um eine Eingabe in eine niedrigerdimensionale Darstellung zu komprimieren und sie zu rekonstruieren.

Die Reduzierung der Anzahl der Features kann Speicher- und Rechenkosten senken oder Rauschen entfernen, aber sie kann auch Informationen verwerfen. Die erlernten Komponenten sind möglicherweise schwerer zu erklären als die ursprünglichen Variablen, und eine Darstellung, die die Gesamtvarianz bewahrt, bewahrt möglicherweise nicht die für die Vorhersageaufgabe wichtigsten Unterscheidungen.

Neuronale Netze

Ein neuronales Netzwerk besteht aus Schichten, die eine Eingabe durch erlernte Gewichte und nichtlineare Funktionen transformieren. Während des Trainings erzeugt das Netzwerk eine Ausgabe, berechnet einen Verlust und propagiert Gradienten rückwärts, damit ein Optimierer seine Parameter aktualisieren kann.

Unterschiedliche Architekturen erzwingen Strukturen, die für unterschiedliche Daten geeignet sind:

Feedforward-Netzwerke leiten Informationen durch eine Abfolge von Schichten und unterstützen allgemeine Klassifizierungs- und Regressionsaufgaben.

leiten Informationen durch eine Abfolge von Schichten und unterstützen allgemeine Klassifizierungs- und Regressionsaufgaben. Faltungsnetzwerke (Convolutional Neural Networks) wenden erlernte Filter auf räumliche Eingaben an und werden häufig für Bilder verwendet.

wenden erlernte Filter auf räumliche Eingaben an und werden häufig für Bilder verwendet. Rekurrente neuronale Netzwerke behalten den Zustand über Sequenzen hinweg bei, obwohl Transformer nun viele Aufgaben übernehmen, die früher rekurrenten Architekturen zugewiesen wurden.

behalten den Zustand über Sequenzen hinweg bei, obwohl Transformer nun viele Aufgaben übernehmen, die früher rekurrenten Architekturen zugewiesen wurden. Transformer verwenden Aufmerksamkeitsmechanismen, um Beziehungen zwischen Elementen in einer Sequenz oder einer anderen tokenisierten Darstellung zu modellieren.

verwenden Aufmerksamkeitsmechanismen, um Beziehungen zwischen Elementen in einer Sequenz oder einer anderen tokenisierten Darstellung zu modellieren. Autoencoder erlernen komprimierte Darstellungen, indem sie ihre Eingaben rekonstruieren.

erlernen komprimierte Darstellungen, indem sie ihre Eingaben rekonstruieren. Graph Neural Networks tauschen Informationen zwischen verbundenen Knoten aus, um relationale Strukturen zu modellieren.

Neuronale Netzwerke können komplexe Funktionen erlernen und mit genügend Daten nützliche Darstellungen aus Bildern, Audio, Text und anderen hochdimensionalen Eingaben ableiten. Diese Flexibilität geht oft mit höheren Anforderungen an Daten und Rechenressourcen, einer umfangreicheren Anpassung und einer weniger direkten Interpretierbarkeit als bei einfacheren Modellen einher.

Die Architektur allein bestimmt nicht die Qualität. Datenkonstruktion, Zielsetzung, Optimierung, Regularisierung und Evaluierung beeinflussen alle, ob ein neuronales Netzwerk über seine Trainingsbeispiele hinaus generalisiert.

Zeitreihenmodelle

Zeitreihenmodelle berücksichtigen die Reihenfolge, in der Beobachtungen auftreten. Ein Prognosesystem muss möglicherweise Trends, wiederkehrende saisonale Muster, verzögerte Effekte und externe Variablen darstellen, die sich im Laufe der Zeit ändern.

Statistische Modelle wie Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) verwenden vergangene Werte und Restmuster, um zukünftige Beobachtungen zu schätzen. Exponentielle Glättungsmethoden modellieren Komponenten wie Niveau, Trend und Saisonalität. Baum-Ensembles können konstruierte Lag- und Rolling-Window-Features verwenden, während rekurrente Netzwerke und Transformer zeitliche Darstellungen aus Sequenzen erlernen können.

Die Auswahl von Zeitreihenmodellen läuft oft darauf hinaus, Genauigkeit, Interpretierbarkeit und Rechenkosten in Einklang zu bringen. Schmaus erklärt: „Klassische Methoden wie ARIMA und exponentielle Glättung sind schnell zu trainieren, hocheffizient und leicht zu interpretieren, während neuronale Methoden eine höhere Genauigkeit aufweisen und exogene Eingaben und Nichtlinearitäten integrieren können, allerdings auf Kosten der Trainings- und Inferenz-Effizienz.“

Die Evaluierung muss auch die zeitliche Reihenfolge wahren. Ein zufälliger Train-Test-Split kann zukünftige Informationen in das Training einfließen lassen und ein unrealistisch günstiges Ergebnis liefern. Anwender:innen verwenden stattdessen zeitbasierte Holdouts oder rollierende Evaluierungsfenster, die der Art und Weise, wie Prognosen erstellt werden, näher kommen.

Foundation-Modelle

Ein Foundation-Modell wird mit breiten Daten trainiert, typischerweise in erheblichem Umfang, und ist darauf ausgelegt, die Anpassung an viele nachgelagerte Aufgaben zu unterstützen. Die Kategorie umfasst LLMs sowie Modelle, die für Bilder, Audio, biologische Sequenzen und andere Modalitäten trainiert wurden.

Die meisten Foundation-Modelle verwenden neuronale Netzwerke und selbstüberwachtes Pre-Training. Anstatt für jedes Beispiel ein separates, von Menschen erstelltes Label zu sammeln, leitet der Trainingsprozess Ziele aus den Daten ab, wie z. B. die Vorhersage eines fehlenden Tokens oder die Ausrichtung verwandter Bild- und Textdarstellungen.

Nach dem Vortraining kann das Modell durch Prompt, Abruf, Optimierung (Fine-Tuning) oder zusätzliche aufgabenspezifische Ebenen angepasst werden. Diese Wiederverwendung unterscheidet es von einem Modell, das ausschließlich für eine begrenzte Vorhersageaufgabe trainiert wurde.

Beispiele sind LLMs wie GPT, Claude, Llama und Mistral sowie multimodale Modelle wie Gemini und Qwen2.5-VL. Die Kategorie umfasst auch Bildgenerierungsmodelle wie Stable Diffusion und FLUX, Sprachmodelle wie Whisper und biologische Foundation-Modelle wie ESM. Obwohl diese Modelle sehr unterschiedliche Aufgaben unterstützen, teilen sie die Eigenschaft eines breiten Pre-Trainings, gefolgt von einer Anpassung an nachgelagerte Anwendungen durch Prompting, Retrieval, Feinanpassung oder zusätzliches Training.