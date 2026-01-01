Lineare Regression: Das einfache Modell hinter intelligenteren Vorhersagen

Jedes lineare Regressionsmodell basiert auf einigen grundlegenden Annahmen:

Linearität: Die Beziehung zwischen unabhängigen und abhängigen Variablen muss linear sein (eine gerade Linie). Wenn die wahre Beziehung gekrümmt oder nichtlinear ist, treffen Modelle ungenaue Vorhersagen und erfassen das tatsächliche Muster in den Daten nicht.

Unabhängigkeit der Beobachtungen: Jeder Datenpunkt muss unabhängig sein, was bedeutet, dass eine Beobachtung eine andere nicht beeinflusst. Wenn Datenstichproben geclustert sind – zum Beispiel Patient:innen, die alle im selben Krankenhaus behandelt werden, oder Familien, die in derselben Gegend leben –, können sie gemeinsame Einflüsse teilen, die zu einem Bias der Ergebnisse führen, wodurch das Modell genauer erscheint, als es wirklich ist.

Homoskedastizität (konsistente Varianz): Die Genauigkeit des Modells sollte über alle Vorhersagen hinweg gleich gut sein – es sollte nicht für einige Werte gut und für andere schlecht funktionieren. Wenn Ihr Modell beispielsweise bei der Vorhersage des Verkaufspreises billiger Häuser genau richtig liegt, bei teuren jedoch völlig ungenau ist, können Sie den statistischen Tests nicht vertrauen, die es verwendet, um zu bestimmen, wie viel Vertrauen Sie in seine Vorhersagen haben sollten.

Normalverteilung der Residuen: Vorhersagefehler (Residuen) sollten einer Normalverteilung folgen: Manchmal zu hoch, manchmal zu niedrig, wobei die meisten Fehler geringfügig sind. Wenn die Residuen eines Modells diesem Muster nicht folgen – wenn beispielsweise seine Vorhersagen an einem Ende des Bereichs durchweg zu niedrig und am anderen zu hoch sind –, werden die statistischen Tests und Konfidenzintervalle des Modells unzuverlässig. Dieses Problem ist oft besonders akut, wenn mit kleinen Datenstichproben gearbeitet wird.

Keine Multikollinearität: Unabhängige Variablen sollten sich nicht zu sehr überschneiden oder im Wesentlichen dasselbe messen. Wenn Ihr Hauspreismodell sowohl die Quadratmeterzahl als auch die Anzahl der Zimmer umfasst, kann das Modell möglicherweise nicht erkennen, welche davon einen größeren Einfluss auf den Preis hat, was zu instabilen Koeffizienten und unzuverlässigen Interpretationen führt.

Kein Bias durch ausgelassene Variablen: Alle relevanten Variablen, die das Ergebnis beeinflussen, sollten in das Modell einbezogen werden. Wenn Sie Hauspreise vorhersagen, aber vergessen, den Standort einzubeziehen, wird das Modell fälschlicherweise anderen Variablen wie der Quadratmeterzahl oder der Anzahl der Schlafzimmer zusätzliche Bedeutung beimessen – was es so aussehen lässt, als ob die Größe wichtiger wäre, als sie tatsächlich ist, obwohl der Standort eigentlich das fehlende Puzzleteil war, das diese höheren Preise antrieb.

Die Bestätigung dieser Annahmen ist Teil der Modellbewertung. Residuendiagramme, Varianzprüfungen und Korrelationsmatrizen sind die Standardwerkzeuge, um festzustellen, ob ein angepasstes Modell tatsächlich die statistischen Garantien bietet, die es zu bieten scheint.