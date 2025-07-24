Regressionsmodelle in ML: Beispiele und Anwendungsfälle
Regressionsmodelle im maschinellen Lernen (Machine Learning) helfen Unternehmen bei der Vorhersage kontinuierlicher Ergebnisse, indem sie die Beziehungen zwischen Variablen aufdecken. Sie unterstützen alles – von der Umsatzprognose über die Risikobewertung bis hin zur vorausschauenden Wartung.
- Übersicht
- Was ist Regression beim maschinellen Lernen?
- Gängige Arten der ML-Regression mit Anwendungsbeispielen
- Ressourcen
Übersicht
Im Bereich des maschinellen Lernens (ML) bieten Regressionsmodelle leistungsstarke Prognosefunktionen. Durch die Untersuchung der Beziehungen zwischen unabhängigen und abhängigen Variablen können Regressionstechniken wie die lineare Regression kontinuierliche Werte oder Ergebnisse präzise vorhersagen. In diesem Artikel befassen wir uns mit der Regressionsanalyse und stellen sieben beliebte Regressionsmodelle mit Beispielen für reale Geschäftsprobleme vor, die sie lösen.
Was ist Regression beim maschinellen Lernen?
Regression ist eine Technik des überwachten Lernens, die die Beziehung zwischen Eingabemerkmalen und einer kontinuierlichen Zielvariable modelliert. Dabei werden statistische Methoden verwendet, um die Zielvariable basierend auf neuen Eingabedaten vorherzusagen. Regressionsmodelle durchsuchen eine große Anzahl von Variablen und identifizieren diejenigen mit dem größten Einfluss auf die Ergebnisse. Regression ist grundlegend für Machine Learning, insbesondere für prädiktive Anwendungsfälle. Durch die Anpassung eines Regressionsmodells an Daten können Unternehmen fundierte Schätzungen und Vermutungen durch datengestützte Erkenntnisse über jene Faktoren ersetzen, die künftige Ergebnisse und Verhaltensweisen am wahrscheinlichsten beeinflussen.
Ein Beispiel: Ein Unternehmen könnte die lineare Regression – die einfachste Art eines ML-Regressionsmodells – nutzen, um künftige Umsätze auf der Grundlage von Werbeausgaben zu prognostizieren. In diesem Beispiel sind die Werbeausgaben die unabhängige Variable – der Faktor, der angepasst und gesteuert werden kann. Die abhängige Variable wäre der Umsatz – das Ergebnis, das wir anhand von Änderungen der Werbeausgaben vorhersagen wollen. Das lineare Regressionsmodell würde die am besten passende Gerade durch eine Reihe von Datenpunkten finden, um die Beziehung zwischen Umsatz und Werbeausgaben vorherzusagen. Dies liefert die nötigen Erkenntnisse, um den bestmöglichen Umsatz oder Ertrag bei geringsten Werbeausgaben zu erzielen.
Gängige Arten der ML-Regression mit Anwendungsbeispielen
Im Machine Learning gibt es viele Arten von Regressionsmodellen, die jeweils Stärken für spezifische Datenszenarien und Prognoseanforderungen bieten. Diese Beispiele verdeutlichen die Vielfalt und Vielseitigkeit von Regressionstechniken in unterschiedlichen Bereichen und zeigen, wie sie in der Praxis angewendet werden.
Lineare Regression
Die lineare Regression ist eine statistische Methode, die Daten mit bekannten Werten verwendet, um den Wert unbekannter Daten vorherzusagen. Die Beziehung zwischen einer abhängigen und einer oder mehreren unabhängigen Variablen wird durch Anpassung einer linearen Gleichung an beobachtete Daten modelliert. Lineare Regressionsmethoden eignen sich hervorragend zum Erkennen von Mustern in historischen Daten. Sie bieten Marketing- und Vertriebsteams ein detailliertes Verständnis dafür, wie sich Kundenverhalten, Servicenutzung, Preisgestaltung und demografische Daten auf Abwanderungsraten auswirken. Multiple lineare Regression kann Unternehmen helfen, Kundenabwanderung vorherzusagen, indem sie die primären Faktoren identifiziert und quantifiziert, die Kund:innen zur Abwanderung bewegen.
Polynomregression
Die Polynomregression ist eine erweiterte Form der linearen Regression, die verwendet wird, um komplexe Muster in Daten zu erfassen. Sie modelliert die Beziehung zwischen den abhängigen und unabhängigen Variablen als Polynom n-ten Grades. Durch die Anpassung einer nichtlinearen Gleichung an die Daten können nichtlineare Beziehungen abgebildet werden, was bei der Arbeit mit komplexen Datasets nützlich ist. Diese Art von Regressionsmodell wird häufig in Finanzdienstleistungsanwendungen eingesetzt. Dank der Fähigkeit, nichtlineare Wechselwirkungen zwischen Variablen wie Alter, Fahrhistorie und Fahrzeugtyp zu erfassen, können Versicherer mit der Polynomregression Risikofaktoren besser einschätzen und Ergebnisse vorhersagen, was zu fundierteren Underwriting-Entscheidungen führt.
Ridge-Regression
Ridge-Regression ist eine statistische Regularisierungsmethode, die verwendet wird, um Overfitting (Überanpassung) bei Trainingsdaten für Machine-Learning-Modelle zu korrigieren. Ridge-Regression ist eine gute Wahl für die Analyse von Multikollinearität, also des Auftretens hoher Interkorrelationen zwischen zwei oder mehr unabhängigen Variablen innerhalb eines multiplen Regressionsmodells. Dies verhindert Overfitting, indem den Regressionskoeffizienten ein Strafterm hinzugefügt wird. Im Gesundheitswesen wird die Ridge-Regression eingesetzt, um die Beziehung zwischen einer Vielzahl genetischer, Lifestyle- und Umweltfaktoren und dem Risiko spezifischer Krankheiten zu identifizieren. Diese Art der Regression kann eine wichtige Rolle bei der Entwicklung leistungsfähigerer und zuverlässigerer Modelle für die Vorhersage des individuellen Krankheitsrisikos auf der Grundlage vieler komplexer, miteinander verbundener Faktoren spielen.
Lasso-Regression
Die „Least Absolute Shrinkage and Selection Operator“-Regression (Lasso) ist eine Form der linearen Regression, die Shrinkage verwendet, wobei Datenwerte auf einen zentralen Punkt wie den Mittelwert hin geschrumpft werden. Ein wichtiger Anwendungsfall für die Lasso-Regression ist die Automatisierung der Feature Selection (Merkmalsauswahl). Die Lasso-Regression wählt automatisch nützliche Features aus und eliminiert unnötige oder redundante Features.
Elastic-Net-Regression
Elastic-Net-Regression kombiniert die Strafterme von Lasso- und Ridge-Regression. Das Ergebnis ist ein ML-Regressionsmodell, das in Vorhersagemodellen eine Balance zwischen Variablenselektion und dem Umgang mit Multikollinearität herstellen kann. In der Sportanalytik ist die Elastic-Net-Regression nützlich, da sie eine breite Palette korrelierter Variablen verarbeiten kann – wie etwa Spielerstatistiken, physische Kennzahlen und Spielbedingungen. So lassen sich die Spielerleistung analysieren und Spielergebnisse vorhersagen.
Logistische Regression
Die logistische Regression ist eine statistische Methode zur Vorhersage binärer Ergebnisse unter Verwendung einer oder mehrerer Prädiktorvariablen. Anhand eines Datasets unabhängiger Variablen schätzt dieses Modell die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines Ereignisses. Logistische Regression kann in der Fertigung bei der vorausschauenden Wartung (Predictive Maintenance) eine wichtige Rolle spielen, indem sie die Wahrscheinlichkeit eines Geräteausfalls anhand von Faktoren wie Nutzungsmustern, Betriebsbedingungen und Daten aus früheren Ausfällen abschätzt. Diese Prognosefähigkeit hilft Unternehmen, Gerätewartungen proaktiv durchzuführen, was die betriebliche Effizienz steigert und gleichzeitig Wartungskosten senkt.
Gradient Boosting
Gradient Boosting ist ein Ensemble-Learning-Modell, das zur Lösung komplexer Regressionsprobleme eingesetzt werden kann. Durch das sukzessive Hinzufügen schwächerer Vorhersagemodelle versucht Gradient Boosting, den gesamten Vorhersagefehler zu minimieren, indem die Stärken vieler Modelle – meist Entscheidungsbäume – kombiniert werden. Die äußerst genaue Endprognose stellt den Durchschnitt der Erkenntnisse der schwachen Modelle dar. Gradient Boosting ist besonders bei der Beantwortung vertriebsbezogener Geschäftsfragen nützlich, da es komplexe Muster und Interaktionen zwischen Variablen bewältigen kann. So können beispielsweise historische Verkaufsdaten, saisonale Trends und andere Faktoren wie Wirtschaftsindikatoren, Wettermuster und Veränderungen der Verbrauchernachfrage analysiert werden, um genaue und zuverlässige Verkaufsprognosen zu erstellen.