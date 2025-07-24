Regression ist eine Technik des überwachten Lernens, die die Beziehung zwischen Eingabemerkmalen und einer kontinuierlichen Zielvariable modelliert. Dabei werden statistische Methoden verwendet, um die Zielvariable basierend auf neuen Eingabedaten vorherzusagen. Regressionsmodelle durchsuchen eine große Anzahl von Variablen und identifizieren diejenigen mit dem größten Einfluss auf die Ergebnisse. Regression ist grundlegend für Machine Learning, insbesondere für prädiktive Anwendungsfälle. Durch die Anpassung eines Regressionsmodells an Daten können Unternehmen fundierte Schätzungen und Vermutungen durch datengestützte Erkenntnisse über jene Faktoren ersetzen, die künftige Ergebnisse und Verhaltensweisen am wahrscheinlichsten beeinflussen.

Ein Beispiel: Ein Unternehmen könnte die lineare Regression – die einfachste Art eines ML-Regressionsmodells – nutzen, um künftige Umsätze auf der Grundlage von Werbeausgaben zu prognostizieren. In diesem Beispiel sind die Werbeausgaben die unabhängige Variable – der Faktor, der angepasst und gesteuert werden kann. Die abhängige Variable wäre der Umsatz – das Ergebnis, das wir anhand von Änderungen der Werbeausgaben vorhersagen wollen. Das lineare Regressionsmodell würde die am besten passende Gerade durch eine Reihe von Datenpunkten finden, um die Beziehung zwischen Umsatz und Werbeausgaben vorherzusagen. Dies liefert die nötigen Erkenntnisse, um den bestmöglichen Umsatz oder Ertrag bei geringsten Werbeausgaben zu erzielen.