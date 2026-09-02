SVMs arbeiten, indem sie erkennen, wo die Margin zwischen den verschiedenen Datenkategorien am größten ist. Mit einem ML-Modell, das mit Bildern von Früchten trainiert wurde, könnte ein SVM beispielsweise lernen, Äpfel und Orangen anhand von Merkmalen wie Farbe, Form und Textur zu trennen. So entsteht eine Grenze, die als Hyperebene bezeichnet wird und mit der das Modell zwischen den beiden Kategorien unterscheidet.

Ein SVM kann sowohl mit linear trennbaren als auch mit nichtlinearen Daten arbeiten. Mit linearen Daten können Sie Äpfel und Orangen auf einem Diagramm mit Merkmalen wie Gewicht und Form zeichnen. Schwerere, rundere Objekte (Orangen) würden sich in einem Bereich ansammeln, während sich leichtere, weniger runde Objekte (Äpfel) an anderer Stelle ansammeln würden. Ein SVM würde die optimale Gerade finden, die diese Cluster mit einer möglichst großen Margin trennt, und dann diese Grenze (die Hyperebene) verwenden, um künftige Bilder von Früchten zu klassifizieren.

Die Klassifizierung und Trennung nichtlinearer Daten erfordert einen zusätzlichen Schritt. Nehmen wir an, Sie besitzen ein Pizzarestaurant und möchten herausfinden, wo Ihre treuesten Kunden wohnen. Sie stellen fest, dass Ihre besten Kund:innen in der Regel in der Nähe des Restaurants wohnen, wobei weniger häufige Besucher:innen in verschiedenen Abständen einen Ring um es bilden. Eine Grafik dieser Daten würde wie ein Donut aussehen, wobei treue Kunden das Loch in der Mitte bilden. Da die Daten jedoch nicht linear sind, können keine Grenzen gezogen werden, die beide Gruppen klar voneinander trennen. SVMs verlassen sich also auf mathematische Funktionen (sogenannte Kernel), ein Prozess, der als Kernel-Trick bezeichnet wird. Diese können die Daten in mehrere Dimensionen umwandeln und ermöglichen es, die größte Grenze zwischen den beiden Gruppen zu identifizieren. Einer der am weitesten verbreiteten Kernel ist der RBF-Kernel (Radial Basis Function), ideal für komplexe nichtlineare Daten.