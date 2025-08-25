Selbstüberwachtes Lernen vs. überwachtes Lernen

Überwachtes Lernen erfordert große gekennzeichnete Datasets, bei denen jeder Input mit einem richtigen Output verbunden ist. So werden beispielsweise Bildklassifizierungsmodelle mit Datasets trainiert, bei denen jedes Bild ein Label wie „Katze“ oder „Hund“ trägt. Diese Label liefern klare Trainingssignale, sind aber teuer und zeitaufwendig in der Erstellung. ​Trotz der Kosten ist überwachtes Lernen eine bevorzugte und effektive Methode für Aufgaben, die höchste Genauigkeit erfordern, wie z. B. die hochkritische medizinische Diagnostik oder die Erkennung von Finanzbetrug, bei denen die Fehlerkosten extrem hoch sind.

Selbstüberwachtes Lernen macht manuelle Label überflüssig. Es erstellt Pseudo-Labels direkt aus Rohdaten durch Pretext-Aufgaben wie die Vorhersage fehlender Wörter oder Bilddrehungen. So können sich Modelle automatisch mit riesigen Mengen nicht gekennzeichneten Daten trainieren, was schneller und viel ressourceneffizienter ist als überwachtes Lernen.

Selbstüberwachtes Lernen vs. unüberwachtes Lernen

Unüberwachtes Lernen beruht auch auf nicht gekennzeichneten Daten, aber das Trainingssignal ist ein anderes. Beim unüberwachten Lernen gruppieren oder reduzieren Modelle in der Regel Daten, z. B. Clustering von Kunden in Segmente oder Komprimierung von Daten in weniger Dimensionen. Diese Methoden finden zwar Muster, erzeugen aber oft keine Darstellungen, die sich gut auf andere Aufgaben übertragen lassen. Ein unüberwachtes Modell könnte beispielsweise erfolgreich eine Dokumentensammlung in fünf Themencluster sortieren. Doch das Clustering von Wissen allein reicht selten aus, um ein separates, genaues System wie eine Echtzeit-Sprachübersetzungsanwendung aufzubauen.

Selbstüberwachtes Lernen unterscheidet sich dadurch, dass strukturierte Tasks aus Rohdaten generiert werden, wodurch das Modell dazu gebracht wird, Features zu lernen, die später auf praktische nachgelagerte Tasks angewendet werden können. Ein Modell, das für die Vorhersage maskierter Wörter trainiert wurde, lernt beispielsweise Sprachmuster kennen, die auf die Textklassifizierung oder die Beantwortung von Fragen übertragen werden.

Selbstüberwachtes Lernen vs. semiüberwachtes Lernen

Semi-überwachtes Lernen kombiniert eine kleine Menge gekennzeichneter Daten mit einem größeren Pool nicht gekennzeichneter Daten. Der beschriftete Teil verankert das Modell, während der unbeschriftete Teil zusätzlichen Kontext bietet. Eine KI zur Inhaltsmoderation könnte beispielsweise eine kleine Menge manuell gekennzeichneter und unangemessener Bilder oder Kommentare sowie Millionen nicht gekennzeichneter Beiträge verwenden, um das Modell zu trainieren, ähnliche Inhalte in großem Umfang zu identifizieren.

Selbstüberwachtes Lernen ist nicht einmal auf einen kleinen gekennzeichneten Datensatz angewiesen. Es generiert automatisch Labels aus den Daten selbst und ist damit besonders wertvoll in Bereichen, in denen gekennzeichnete Daten begrenzt oder teuer sind, wie z. B. bei der medizinischen Bildgebung oder Spracherkennung.