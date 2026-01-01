Modelli di machine learning: tipologie, funzionamento e criteri di scelta

Macchine a vettori di supporto

Una macchina a vettori di supporto (SVM) apprende un confine che separa le classi massimizzando il margine tra tale confine e gli esempi di training più vicini. Questi esempi vicini, noti come vettori di supporto, determinano il confine decisionale appreso.

Quando le classi non possono essere separate da una linea retta o da un iperpiano piatto, una funzione kernel può rappresentare relazioni non lineari attraverso le similarità tra le osservazioni. La regressione a vettori di supporto applica meccanismi analoghi alla previsione continua.

Le SVM possono offrire buone prestazioni su dati di dimensioni moderate e ad alta dimensionalità, in particolare quando le feature forniscono già una rappresentazione utile. Un esempio tradizionale è la classificazione del testo basata su feature sparse di parole o token.

Il metodo diventa meno pratico all’aumentare del numero di esempi di training, soprattutto con kernel non lineari. I risultati dipendono inoltre dal riscalamento delle feature e da scelte come il kernel, l’intensità della regolarizzazione e i parametri del kernel. Poiché il confine appreso è definito mediante vettori di supporto anziché da un breve elenco di coefficienti o da un percorso decisionale, la spiegazione di una singola previsione può richiedere ulteriori analisi.

Modelli dei vicini più prossimi

I metodi dei vicini più prossimi formulano previsioni a partire dagli esempi di training più simili a un nuovo input. Un classificatore k-nearest neighbors identifica un numero prestabilito degli esempi di training più simili e assegna una classe in base ai loro voti. Per la regressione, può calcolare la media dei rispettivi valori target.

Questo viene talvolta definito un approccio di lazy learning, perché l’addestramento comporta una stima dei parametri relativamente limitata. Il modello conserva invece gli esempi di riferimento e svolge gran parte del lavoro durante l’inferenza.

Il metodo è facile da comprendere e può rappresentare confini decisionali irregolari, ma il suo comportamento dipende dalla definizione della distanza. Le feature misurate su scale molto diverse possono alterare la similarità se non vengono standardizzate, mentre le dimensioni irrilevanti possono far apparire distanti esempi realmente simili.

Anche l’inferenza può diventare costosa con l’aumentare dei dati di riferimento. Le tecniche di indicizzazione e ricerca approssimata dei vicini riducono il costo della ricerca, ma i modelli basati sui vicini più prossimi impongono comunque requisiti di archiviazione e latenza diversi rispetto a un modello lineare compatto o a un albero decisionale.

Modelli probabilistici

I modelli probabilistici rappresentano le relazioni mediante distribuzioni di probabilità. Anziché produrre solo una classe o una stima numerica, possono calcolare la probabilità di più risultati o rappresentare l’incertezza nelle variabili nascoste.

I classificatori Naive Bayes stimano una classe in base alla probabilità condizionata delle feature osservate, adottando un’ipotesi di indipendenza che rende efficiente l’addestramento. I modelli di mistura gaussiana descrivono i dati come una combinazione di distribuzioni di probabilità e sono spesso utilizzati per il clustering o la stima della densità. Le reti bayesiane rappresentano le relazioni condizionali tra variabili, mentre i modelli di Markov nascosti rappresentano sequenze i cui stati sottostanti non sono osservabili direttamente.

Questi modelli sono utili quando l’incertezza è parte integrante del problema anziché un risultato accessorio. Una previsione probabilistica, ad esempio, può stimare una distribuzione della domanda possibile anziché un singolo valore puntuale.

Le ipotesi alla base di questi modelli possono renderli efficienti dal punto di vista computazionale e interpretabili, ma le prestazioni dipendono dalla capacità di tali ipotesi di descrivere ragionevolmente i dati. Una struttura delle dipendenze semplificata potrebbe non cogliere relazioni importanti, mentre un modello probabilistico più espressivo può risultare difficile da stimare.

Modelli di clustering

I modelli di clustering individuano gruppi di osservazioni simili senza essere addestrati su etichette di classe note. Poiché nessuna singola definizione di cluster è adatta a ogni data set, metodi diversi ricercano tipi di struttura differenti.

K-means assegna le osservazioni a un numero specificato di cluster, ciascuno rappresentato da un centroide appreso. Offre i risultati migliori quando la distanza da un centroide rappresenta in modo significativo l’appartenenza e i cluster hanno forme e scale sostanzialmente compatibili.

Il clustering gerarchico combina o divide ripetutamente i gruppi per creare una struttura annidata. È possibile esaminare questa gerarchia a diversi livelli anziché scegliere fin dall’inizio un unico raggruppamento piatto.

I metodi basati sulla densità, tra cui DBSCAN, identificano le regioni contenenti osservazioni ravvicinate e possono contrassegnare come rumore i punti isolati. Ciò consente di individuare forme dei cluster che i metodi basati sui centroidi potrebbero non rilevare, anche se il risultato dipende dalle soglie di densità.

I cluster non hanno un significato aziendale intrinseco. Dopo l’addestramento, è necessario esaminare le feature e gli esempi associati a ciascun gruppo, verificare la stabilità del pattern e stabilire se supporta l’analisi o il workflow previsto.

Modelli di riduzione della dimensionalità

La riduzione della dimensionalità rappresenta i dati mediante un numero inferiore di variabili, preservando determinati aspetti della loro struttura. La rappresentazione risultante può supportare la visualizzazione, la riduzione del rumore, la compressione o l’addestramento di modelli downstream.

L’analisi delle componenti principali (PCA) apprende nuovi assi che acquisiscono quantità progressivamente inferiori della variabilità nell’input. Poiché le componenti sono combinazioni ponderate delle feature originali, la PCA può condensare misurazioni correlate in uno spazio delle feature più piccolo.

Altri metodi preservano proprietà differenti. Alcuni privilegiano gli intorni locali per la visualizzazione, mentre gli autoencoder utilizzano una rete neurale per comprimere un input in una rappresentazione a dimensionalità inferiore e ricostruirlo.

Ridurre il numero di feature può diminuire i costi di archiviazione e calcolo o eliminare il rumore, ma può anche comportare la perdita di informazioni. Le componenti apprese possono essere più difficili da spiegare rispetto alle variabili originali e una rappresentazione che preserva la varianza complessiva potrebbe non mantenere le distinzioni più importanti per il task di previsione.

Reti neurali

Una rete neurale è costituita da livelli che trasformano un input mediante pesi appresi e funzioni non lineari. Durante l’addestramento, la rete produce un output, calcola una funzione di perdita e propaga all’indietro i gradienti affinché un ottimizzatore possa aggiornarne i parametri.

Architetture diverse impongono strutture adatte a tipi di dati differenti:

Le reti feedforward trasmettono le informazioni attraverso una sequenza di livelli e supportano task generali di classificazione e regressione.

trasmettono le informazioni attraverso una sequenza di livelli e supportano task generali di classificazione e regressione. Le reti neurali convoluzionali applicano filtri appresi agli input spaziali e sono comunemente utilizzate per le immagini.

applicano filtri appresi agli input spaziali e sono comunemente utilizzate per le immagini. Le reti neurali ricorrenti mantengono lo stato lungo le sequenze, anche se oggi i transformer gestiscono molti task un tempo affidati alle architetture ricorrenti.

mantengono lo stato lungo le sequenze, anche se oggi i transformer gestiscono molti task un tempo affidati alle architetture ricorrenti. I transformer utilizzano meccanismi di attenzione per modellare le relazioni tra gli elementi di una sequenza o di un’altra rappresentazione tokenizzata.

utilizzano meccanismi di attenzione per modellare le relazioni tra gli elementi di una sequenza o di un’altra rappresentazione tokenizzata. Gli autoencoder apprendono rappresentazioni compresse ricostruendo i propri input.

apprendono rappresentazioni compresse ricostruendo i propri input. Le reti neurali a grafo scambiano informazioni tra nodi connessi per modellare strutture relazionali.

Le reti neurali possono apprendere funzioni complesse e, con dati sufficienti, ricavare rappresentazioni utili da immagini, audio, testo e altri input ad alta dimensionalità. Questa flessibilità comporta spesso requisiti più elevati in termini di dati e capacità di calcolo, un tuning più approfondito e un’interpretabilità meno diretta rispetto ai modelli più semplici.

L’architettura, da sola, non determina la qualità. La costruzione dei dati, la definizione dell’obiettivo, l’ottimizzazione, la regolarizzazione e la valutazione influiscono sulla capacità di una rete neurale di generalizzare oltre gli esempi di addestramento.

Modelli di serie temporali

I modelli di serie temporali tengono conto dell’ordine in cui si verificano le osservazioni. Un sistema di previsione potrebbe dover rappresentare trend, pattern stagionali ricorrenti, effetti ritardati e variabili esterne che cambiano nel tempo.

I modelli statistici come il modello autoregressivo integrato a media mobile utilizzano valori passati e pattern dei residui per stimare osservazioni future. I metodi di livellamento esponenziale modellano componenti come livello, trend e stagionalità. Gli ensemble di alberi possono utilizzare feature progettate basate su ritardi e finestre mobili, mentre le reti ricorrenti e i transformer possono apprendere rappresentazioni temporali dalle sequenze.

La selezione di un modello di serie temporali richiede spesso di bilanciare accuratezza, interpretabilità e costo computazionale. Schmaus spiega: “I metodi classici, come ARIMA e il livellamento esponenziale, sono rapidi da addestrare, altamente efficienti e facili da interpretare, mentre i metodi neurali possono offrire una maggiore accuratezza e integrare input esogeni e non linearità, a scapito però dell’efficienza di addestramento e inferenza”.

Anche la valutazione deve preservare l’ordine temporale. Una suddivisione casuale tra set di addestramento e test può introdurre nell’addestramento informazioni sul futuro e produrre un risultato irrealisticamente favorevole. Si utilizzano invece set di controllo basati sul tempo o finestre di valutazione mobili, che rispecchiano più fedelmente il modo in cui saranno generate le previsioni.

Foundation model

Un foundation model viene addestrato su un ampio insieme di dati, in genere su larga scala, e supporta l’adattamento a numerosi task downstream. La categoria comprende gli LLM e i modelli addestrati per immagini, audio, sequenze biologiche e altre modalità.

La maggior parte dei foundation model utilizza reti neurali e preaddestramento auto-supervisionato. Anziché raccogliere per ogni esempio un’etichetta distinta creata da una persona, il processo di addestramento ricava gli obiettivi dai dati, come prevedere un token mancante o allineare rappresentazioni correlate di immagini e testo.

Dopo il preaddestramento, il modello può essere adattato mediante prompting, retrieval, fine‑tuning o ulteriori livelli specifici per il task. Questo riutilizzo lo distingue da un modello addestrato esclusivamente per un singolo task di previsione circoscritto.

Tra gli esempi figurano LLM come GPT, Claude, Llama e Mistral, oltre a modelli multimodali come Gemini e Qwen2.5-VL. La categoria comprende anche modelli per la generazione di immagini come Stable Diffusion e FLUX, modelli vocali come Whisper e foundation model biologici come ESM. Sebbene supportino task molto diversi, questi modelli condividono un ampio preaddestramento seguito dall’adattamento alle applicazioni downstream mediante prompting, retrieval, fine‑tuning o ulteriore addestramento.