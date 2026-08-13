Sicherheitsteams arbeiten in Umgebungen, die riesige Datenmengen produzieren: Endpunkt-Ereignisse, Identitätsprotokolle, SaaS-Zugriffsdatensätze, Cloud-Control-Plane-Aktivitäten, Netzwerkflüsse, Code- und Pipeline-Signale, Access History, Warnungen von Drittanbietern und mehr – die alle mit unterschiedlichen Schemata, Aufbewahrungsrichtlinien und Zuverlässigkeitsstufen eintreffen.

In einer kleineren Umgebung kann eine erfahrene Analyst:in die Tool-Fragmentierung oft durch Erfahrung kompensieren. In einer Unternehmensumgebung jedoch, in der sich dieselbe Identität innerhalb derselben Stunde über eine SaaS-App, ein Warehouse, einen Endpunkt und einen Cloud-Workload bewegen kann, muss die Korrelation schneller und konsistenter erfolgen, als es eine manuelle Überprüfung zulässt.

Gleichzeitig nutzen Angreifer KI, um die Qualität und Geschwindigkeit ihrer eigenen Arbeit zu verbessern. Die RSA-Zusammenfassung 2025 von McKinsey weist darauf hin, dass KI Cyberangriffe beschleunigt und Ausbruchszeiten von unter einer Stunde verzeichnet. Hacker nutzen KI-Tools, um realistische Phishing-E-Mails, gefälschte Websites und bösartige Prompts zu erstellen, die herkömmliche Erkennungsmechanismen umgehen – und das in exponentiellem Ausmaß.

Hinter der Dringlichkeit verbirgt sich auch eine personelle Realität. Sicherheitsprogramme arbeiten weiterhin unter Qualifikations- und Abdeckungseinschränkungen und haben oft Schwierigkeiten, offene Stellen für Analyst:innen, Engineers und Responder:innen zu besetzen. KI ist attraktiv, weil sie hochqualifizierte Sicherheitsteams von repetitiven Aufgaben befreit, wie etwa der Deduplizierung von Warnmeldungen, der Anreicherung von Fällen, der Risikobewertung, der Zusammenfassung von Nachweisen und der Weiterleitung von Vorfällen in den richtigen Workflow.

Auch die Kosten erhöhen den Druck. Die Ergebnisse der Studie Cost of a Data Breach 2025 von IBM beziffern die weltweiten durchschnittlichen Kosten einer Datenschutzverletzung auf 4,4 Millionen USD, während der Einsatz von Sicherheits-KI und Automatisierung mit Kosteneinsparungen in Höhe von 1,9 Millionen USD verbunden ist – im Vergleich zu Unternehmen, die keine KI-Sicherheitslösungen nutzen.