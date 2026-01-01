Ein Governance-Programm ist nur so stark wie die Kontrollen, die auf der Datenebene durchgesetzt werden. Snowflake bietet eine Durchsetzungsebene, die Unternehmen dabei unterstützt, Klassifizierung, Zugriffskontrollen und Audit-Aufzeichnungen auf Datenbestände anzuwenden, anstatt sie nur in der Dokumentation existieren zu lassen.

Die Rechenschaftspflicht der DSGVO besagt, dass ein Unternehmen nachweisen muss, dass Kontrollen konsistent auf echte Daten angewendet werden. Eine Plattform, die Richtlinien auf der Datenebene durchsetzt – automatisch und in großem Maßstab –, kann Unternehmen dabei helfen, den Nachweis der Compliance zu erbringen und diesen Prozess zu optimieren.

So ermöglicht Snowflake Horizon beispielsweise eine automatische Data Classification für sensible Daten, die personenbezogene Daten identifiziert und system- sowie benutzerdefinierte Tags zuweist. Tag-based Masking kann verwendet werden, um den Zugriff standardmäßig einzuschränken, was die Umsetzung der in Artikel 25 geforderten „Privacy by Design“ unterstützen kann.

Sicherheit auf Spaltenebene und RBAC setzen die Datenminimierung auf Feldebene durch und stellen sicher, dass Nutzer:innen nur das sehen, was ihre Rolle und der angegebene Zweck erfordern (Artikel 25 und 32). Access History protokolliert jede Abfrage von personenbezogenen Daten – den:die Nutzer:in, die Abfrage, die spezifischen gelesenen oder geschriebenen Spalten – und hilft Unternehmen so bei der Erstellung von Audit-Datensätzen, die den Anforderungen an die Rechenschaftspflicht gemäß Artikel 30 und Artikel 5 Absatz 2 entsprechen. Der Datenkatalog und die Lineage-Funktionen von Snowflake unterstützen das Verarbeitungsverzeichnis, auf dem die Dokumentationspflicht nach Artikel 30 beruht.

Es gibt auch eine grenzüberschreitende Dimension. Kapitel V der DSGVO regelt die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer und internationale Organisationen. Die Data-Residency-Zusagen von Snowflake binden ruhende Daten standardmäßig an die Bereitstellungsregion der Kund:innen, was Unternehmen bei der Konzeption von Use Cases mit strengen Anforderungen an die Datenresidenz helfen kann – auch wenn die Compliance bei der Datenübermittlung weiterhin vom breiteren rechtlichen und vertraglichen Kontext abhängt, einschließlich Angemessenheitsbeschlüssen, Standardvertragsklauseln oder verbindlichen internen Datenschutzvorschriften, sofern anwendbar.