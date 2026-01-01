Der persönliche Agent für alle Knowledge Worker
Verwandeln Sie alltägliche Aufgaben in echte Ergebnisse – mit einem Agenten, der direkt dort arbeitet, wo sich Ihre Daten befinden, der Ihre Arbeitsweise lernt, im Hintergrund läuft und nahtlos über Ihre gewohnten Tools hinweg agiert.
Vorteile
Daten, Entscheidungen, Aktionen:in einem Governance-konformen Dialog
Die meisten Agenten müssen Grenzen überschreiten – APIs, Anmeldeinformationen und Ausführungsumgebungen –, um auf Ihre Daten zuzugreifen. Snowflake CoWork läuft dort, wo sich Ihre Daten bereits befinden.
Tiefgehende Analysen, gezieltes Handeln
Nutzen Sie KI an einem zentralen Ort
CoWork zieht logische Schlüsse aus komplexen Unternehmensdaten, führt bei Bedarf Deep Research durch und ergreift über MCP entsprechende Maßnahmen.
Flexibles Arbeiten, nahtlose Workflows
Automatisieren, teilen und bleiben Sie produktiv – überall
Speichern und teilen Sie Artifacts, auf denen Ihr Team aufbauen kann, bleiben Sie mobil und per E-Mail produktiv und verwandeln Sie mehrstufige Arbeitsabläufe in wiederverwendbare Skills (demnächst in Public Preview).
Sichere Skalierung, bewährte Governance
Wachsen Sie unternehmensweit – mit gewohntem Schutz
Wenden Sie vorhandene Zugriffskontrollen, Identitäts- und Budget-Governance automatisch an – so können geschäftliche Anwender:innen innerhalb der sicheren Umgebung von Snowflake schnell agieren.
Tieferes Verständnis,schnelleres Handeln
- Beantworten Sie die „Warum“-Fragen, die früher Tage in Anspruch nahmen. Deep Research untersucht Ihren gesamten Datenbestand und liefert in wenigen Minuten Berichte mit Quellenangaben.
- Slack, Gmail, Jira und Salesforce sind nur einen MCP-Aufruf entfernt, und Microsoft Teams, Outlook und Exchange lassen sich heute über benutzerdefiniertes MCP anbinden. Sparen Sie sich den Wechsel zwischen Tabs und handeln Sie direkt aus dem Chat heraus.
- Holen Sie sich einen persönlichen Agenten, der vom ersten Tag an nützlich ist. User Memory passt sich an Ihre Arbeitsweise an, während Auto-Routing die richtigen Tools und Skills auswählt (demnächst in Public Preview).
- Cortex Sense (demnächst in Private Preview) führt Ihre Daten, Definitionen und Ihr operatives Wissen in einer gemeinsamen Kontextschicht zusammen, die von jedem CoWork- und CoCo-Agenten gelesen wird.
Maximale Produktivität – an jedem Arbeitsort
- Verwandeln Sie isolierte Antworten in gemeinsames Wissen – mit gespeicherten Diagrammen und Konversationen, die als Artifacts existieren und von Ihrem Team wiederverwendet werden können.
- Lesen Sie morgendliche Briefings in Slack, genehmigen Sie vom Agenten entworfene E-Mails und stellen Sie von überall aus Folgefragen. Natives iOS (einschließlich Face ID für den Login), dasselbe Governance-Framework wie bei Ihrer Desktop-Sitzung.
- Bitten Sie CoWork, fast jeden Dateityp zu erstellen – eine PowerPoint-Präsentation, ein PDF, ein Google Doc – und erhalten Sie ein fertiges Produkt zurück, ohne die Konversation zu verlassen (demnächst in Public Preview).
- Beschreiben Sie einen mehrstufigen Prozess in natürlicher Sprache, um einen Skill zu erstellen, teilen Sie ihn mit Teammitgliedern in einem Katalog (demnächst in Public Preview) und führen Sie ihn bei Bedarf aus.
Vertrauenswürdige und sichere Skalierung
- Wenden Sie bestehende Zugriffskontrollen, Richtlinien auf Zeilenebene und Datenmaskierung automatisch auf jede Agenteninteraktion an.
- Stellen Sie die Lösung für Tausende von Anwender:innen mit minimalem Einrichtungsaufwand über Okta oder Microsoft Entra ID via SCIM bereit.
- Erstellen, evaluieren und überwachen Sie alle Agenten in Agent Studio (demnächst allgemein verfügbar) mit Budgetkontrollen*, um die Nutzungskosten auf Team- oder Workflow-Ebene zu verfolgen.
„Mit Snowflake CoWork befähigen wir geschäftliche Anwender:innen bei Fanatics, eine einfache und hochpräzise Segmentierung zu nutzen, unternehmensweite Cross-Sell-Potenziale auszuschöpfen und unser Werbegeschäft anzukurbeln, indem wir adressierbare Zielgruppen aus unseren wertvollsten Daten erstellen.“
Maddy Want,
VP of Data, Fanatics
- > 2 Mrd. tägliche Signale bei den operativen Gesellschaften von Fanatics
- > 100 Mio.Fans mit jeweils Hunderten von Attributen
Starten Sie noch heute Ihrekostenfreie 30-tägige Testversion
- 400 $ kostenfreies Startguthaben
- Erhalten Sie sofort Zugriff auf die AI Data Cloud
- Setzen Sie Ihre wichtigsten Daten-Workloads erfolgreich um
Testen Sie Snowflake CoWorkStellen Sie beliebige Fragen an Ihre Unternehmensdaten, ergreifen Sie Maßnahmen über Ihre Tools hinweg und erhalten Sie Antworten, die auf Snowflake-Daten basieren. Starten Sie noch heute.
Erstellen Sie Ihren ersten Snowflake Cortex Agent Gehen Sie die Einrichtung des Cortex Agent, die MCP-Verbindung und ein Test-Deployment in unserem Quickstart Guide durch.
Snowflake CoWork
Häufig gestellte Fragen
Snowflake CoWork (ehemals Snowflake Intelligence) ist der persönliche KI-Agent, mit dem Sie intelligenter arbeiten. Er ist unter ai.snowflake.com verfügbar und bietet Knowledge Workers einen zentralen Ort, um Fragen an ihre Unternehmensdaten zu stellen, mit Quellen belegte Antworten zu erhalten, mehrstufige Arbeitsabläufe als Skills (demnächst in Public Preview) zu automatisieren und Aktionen in Gmail, Jira, Slack, Salesforce und mehr auszuführen – alles innerhalb der verwalteten Plattform von Snowflake.
Snowflake Intelligence heißt jetzt Snowflake CoWork. Der Name hat sich parallel zum Produkt weiterentwickelt, das von dialogorientierten Analytics zu einem persönlichen KI-Agenten ausgebaut wurde, der intelligente Schlüsse aus Ihren Daten zieht, Routine-Tasks automatisiert und in den Tools agiert, die Ihr Unternehmen bereits nutzt. Für Bestandskunden besteht kein Handlungsbedarf und durch die Umbenennung ändert sich für Sie nichts.
Snowflake CoWork bietet allen Anwender:innen einen persönlichen Agenten, der jede Frage automatisch an die richtigen Daten, Tools und Skills weiterleitet, ausgestattet mit einem nutzerzentrierten Gedächtnis (Agent Memory, demnächst in Public Preview) und Verbindungen (MCP), die Ihnen über Sitzungen hinweg folgen. Durch den automatisch generierten Geschäftskontext (Cortex Sense, demnächst in Private Preview) versteht der Agent Ihre Daten vom ersten Tag an, ohne dass ein semantisches Modell manuell eingerichtet werden muss.
Deep Research führt mehrere Agenten parallel aus, um strukturierte Daten, Dokumente und externe Kontexte gemeinsam zu analysieren, und erstellt einen vollständig mit Quellen belegten Bericht, der erklärt, was passiert, warum es passiert und was als Nächstes zu tun ist. Es ergänzt die präzise Single-Turn-Analyse von Extended Thinking um einen breiteren, unternehmensübergreifenden Kontext.
Data Agents sind spezialisierte KI-Entitäten innerhalb von Snowflake CoWork. Der Agent Router (demnächst in Private Preview) leitet jede Anfrage automatisch an den passendsten Data Agent weiter. Jeder Agent ist auf bestimmte Datenquellen und Domänen beschränkt, interpretiert Nutzerfragen, analysiert relevante Daten auf sichere Weise und liefert genauere, verwaltete Antworten.
Ja. Mit User Skills können alle Anwender:innen einen wiederholbaren Workflow in natürlicher Sprache erfassen – eine Montagszusammenfassung, eine Abweichungsanalyse, eine Follow-up-E-Mail – und diesen bei Bedarf ausführen. Automatisierungen (demnächst in Public Preview) und zeitbasierte Abonnements können geplante Briefings und Anomaliewarnungen per E-Mail, Slack oder an Mobilgeräte senden, sodass der Agent proaktiv aufzeigt, was wichtig ist.
Snowflake CoWork übernimmt automatisch die bestehenden Zugriffssteuerungen, Richtlinien auf Zeilenebene und die Datenmaskierung von Snowflake. Administrator:innen können Anwender:innen über Okta oder Microsoft Entra ID mittels SCIM bereitstellen, KI-Kosten mit Budgetkontrollen verwalten sowie alle Agenten in Agent Studio (demnächst in Public Preview) erstellen, evaluieren und überwachen.