Snowflake CoWork (ehemals Snowflake Intelligence) ist der persönliche KI-Agent, mit dem Sie intelligenter arbeiten. Er ist unter ai.snowflake.com verfügbar und bietet Knowledge Workers einen zentralen Ort, um Fragen an ihre Unternehmensdaten zu stellen, mit Quellen belegte Antworten zu erhalten, mehrstufige Arbeitsabläufe als Skills (demnächst in Public Preview) zu automatisieren und Aktionen in Gmail, Jira, Slack, Salesforce und mehr auszuführen – alles innerhalb der verwalteten Plattform von Snowflake.