Was ist Computer Vision? Anwendungen und Anwendungsfälle

Jedes Computer Vision System beginnt mit einem Bild. Dieses Bild kann von einer Smartphone-Kamera, einem Industriesensor oder einem Satellitenfeed stammen, aber der Prozess beginnt auf die gleiche Weise: durch die Erfassung visueller Rohdaten. Bevor eine Analyse stattfindet, bereinigt und standardisiert das System diese Daten durch Vorverarbeitung und Anpassung an Beleuchtung, Skalierung und Rauschen, damit die Bilder interpretiert werden können.

Als Nächstes folgt die Feature-Extraktion, bei der Algorithmen aussagekräftige Details wie Kanten, Farben, Formen oder Texturen identifizieren. Diese Merkmale werden dann mit gelernten Mustern verglichen, um das Gesehene einzuordnen. Ein System, das trainiert wurde, um Risse in einem Brückendeck oder Barcodes auf Paketen zu erkennen, lernt beispielsweise die visuellen Signaturen, die jedes Ziel definieren, und nutzt diese Hinweise, um schnelle und genaue Urteile zu fällen.

Moderne Computer Vision basiert stark auf Deep Learning, insbesondere auf Convolutional Neural Networks (CNNs). Diese Modelle lernen automatisch, immer komplexere visuelle Merkmale zu erkennen – zuerst Kanten und Linien, dann Objekte und Szenen –, indem sie riesige Datasets mit beschrifteten Bildern verarbeiten. Einmal trainiert, können CNNs Inferenzen in Echtzeit durchführen und sofort erkennen und kategorisieren, was eine Kamera aufnimmt.

Viele Anwendungen nutzen auch Feedbackschleifen, mit denen sich Systeme verbessern können. Wenn ein Modell einen Fehler macht, z. B. ein Objekt falsch identifiziert, werden die Korrekturen zu neuen Trainingsdaten und die Genauigkeit des Systems wird im Laufe der Zeit verbessert. In Kombination mit High-Speed-Computing und Cloud- oder Edge-Bereitstellung ermöglichen diese Feedback-basierten Modelle Kameras und Sensoren, ihre Umgebung zu interpretieren und innerhalb von Millisekunden zu reagieren.