KI-Datenanalyse: Wie Teams KI im gesamten Analytics-Workflow nutzen

KI kann an mehreren Stellen in einen Analytics-Workflow einfließen, von der Übersetzung einer geschäftlichen Frage in eine Abfrage über die Datenaufbereitung und das Aufdecken von Mustern bis hin zur Kommunikation des Ergebnisses. Welche Funktionen Teams nutzen, hängt von der Aufgabe ab und davon, wie die Ausgabe verwendet wird.

Analytics in natürlicher Sprache und Conversational Analytics

Analytics in natürlicher Sprache ermöglicht es Nutzer:innen, analytische Fragen in gewöhnlicher Geschäftssprache auszudrücken, während das System diese Fragen in Abfragen oder andere analytische Operationen übersetzt.

Bei einer einfachen Anfrage ist diese Übersetzung ziemlich eng gefasst. „Umsatz nach Monat anzeigen“ erfordert eine genehmigte Umsatzkennzahl und eine entsprechende Zeitdimension. Geschäftliche Fragen werden sehr schnell kontextbezogener. Beispielsweise lässt „Wie entwickeln sich Enterprise-Verlängerungen?“ mehrere analytische Entscheidungen offen. Das System muss wissen, welche Konten als Enterprise gelten, was als Verlängerung gilt, welche Kennzahl die Performance darstellt und welcher Zeitraum den beabsichtigten Vergleich liefert. Ein:e Analyst:in hat diese Unklarheiten in der Vergangenheit vor der Erstellung der Abfrage behoben – ein natürlichsprachliches System benötigt denselben geschäftlichen Kontext in einer Form, die es verwenden kann.

Conversational Analytics (dialogbasierte Datenanalyse) führt eine Untersuchung durch eine Reihe von Fragen. Wenn ein:e Nutzer:in fragt: „In welchen Regionen gab es die meisten Veränderungen?“ und dann „Und nur bei Kunden mit Mehrjahresverträgen?“, behält das System die relevante Metrik, Population und den vorherigen Zustand bei. Ein zentral definierter semantischer Kontext leistet hier konkrete operative Arbeit. Nutzer:innen erhalten eine flexiblere Schnittstelle, während das Analytics-Team die Kontrolle über die zugrunde liegenden Definitionen und Beziehungen behält.

KI-Datenaufbereitung

KI kann einen Teil der sich wiederholenden Arbeit reduzieren, die erforderlich ist, um Rohdaten in etwas zu verwandeln, das Analyst:innen verwenden können. Bei strukturierten Daten umfasst dies das Vorschlagen von Transformationen, das Zuordnen von Feldern über Quellen hinweg, das Identifizieren fehlender oder inkonsistenter Werte oder das Generieren von SQL oder Code zur Standardisierung von Daten vor der Analyse.

GenAI gibt Teams die Möglichkeit, Informationen aufzubereiten, die nicht in Form von Zeilen und Spalten vorliegen. Teams können Entitäten oder Attribute aus Dokumenten extrahieren, Support-Tickets oder anderen Text klassifizieren und Teile unstrukturierter Inhalte in Felder konvertieren, die zusammen mit strukturierten Daten analysiert werden können.

Der:die Analyst:in muss die Ergebnisse der KI-gestützten Arbeit dennoch überprüfen, da falsche Annahmen oder Auslassungen Fehler in die nachfolgende Analyse übertragen können.

Automatisierte Erkenntnisse

Automatisierte Erkenntnissysteme scannen Daten auf Änderungen, Muster oder Anomalien und kennzeichnen Ergebnisse, ohne dass jedes Mal jemand eine Abfrage formulieren muss. Ein:e Produktanalyst:in, der:die Hunderte von Metriken überwacht, könnte beispielsweise darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Conversion von Test- zu Bezahlkonten bei Android-Nutzer:innen nach einer neuen App-Version stark gesunken ist, was dem Team ein spezifisches Problem zur Untersuchung gibt.

KI-generierte Erkenntnisse bieten Analyst:innen einen schnelleren Ausgangspunkt, aber Analyst:innen müssen dennoch die Ursache ermitteln. Dies ist besonders wichtig, wenn die KI auch eine Erzählung über das Gefundene generiert. Das System kann identifizieren, wo sich etwas geändert hat, und mögliche Erklärungen vorschlagen, aber Analytics- und Fachexpert:innen müssen dennoch bestimmen, welche Schlussfolgerungen die Belege tatsächlich stützen.

KI-Datenvisualisierung und KI-gestützte Dashboards

KI-Datenvisualisierungen können den Weg zu nützlichen Diagrammen und Grafiken verkürzen. Anstatt Felder, Diagrammtypen und Filter für jede Analyse manuell auszuwählen, kann ein:e Nutzer:in ein KI-System bitten, das Supportvolumen nach Produkt zu vergleichen, und das System ein entsprechendes visuelles Element generieren lassen. Der:die Nutzer:in kann das visuelle Element dann mit einer Folgefrage wie „Nur Enterprise-Kunden anzeigen“ oder „Nach Problemkategorie aufschlüsseln“ verfeinern.

Das System muss ein Diagramm oder eine Grafik auswählen, die die Daten genau darstellt, aussagekräftige Skalen und Aggregationen verwenden und vermeiden, Beziehungen zu implizieren, die die Daten nicht unterstützen, sodass eine menschliche Überprüfung wichtig ist.

KI-gestützte Dashboards kombinieren eine persistente Ansicht vereinbarter KPIs und Trends mit KI-gestützter Erkundung. Nutzer:innen können eine Frage in natürlicher Sprache zu einer Änderung stellen, eine neue Aufschlüsselung generieren oder eine Zusammenfassung bemerkenswerter Bewegungen erhalten, ohne darauf warten zu müssen, dass jemand eine weitere Dashboard-Ansicht erstellt. Das Dashboard verankert die Analyse in gemeinsamen Metriken, während KI den Nutzer:innen mehr Möglichkeiten bietet, die dahinter liegenden Ursachen zu untersuchen.

Automatisierte Berichterstattung

KI-generierte Berichterstattung kann berechnete Metriken mit narrativen Zusammenfassungen oder Erklärungen kombinieren. Ein monatlicher Bericht könnte Umsatz-, Margen- und Pipeline-Metriken aus freigegebenen Berechnungen abrufen und dann GenAI verwenden, um Kommentare zu den größten Änderungen zu entwerfen.

Da Berichte oft wiederholt für dieselbe Zielgruppe erstellt werden, kann KI auch den Aufwand für die Neuerstellung der Narrative in jedem Berichtszyklus reduzieren. Wenn sich die zugrunde liegenden Metriken aktualisieren, kann das System erkennen, was sich geändert hat, eine erste Erklärung generieren und die Ergebnisse in einem wiederkehrenden Bericht zur Überprüfung und Verteilung zusammenstellen.

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