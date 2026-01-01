BI-Strategie: Ein praktisches Framework für Entscheidungen, Governance und Messung
Eine starke BI-Strategie sorgt dafür, dass Reporting, Self-Service und neuere KI-gestützte Erfahrungen auf gemeinsame Definitionen, klare Verantwortlichkeiten und messbare Geschäftsergebnisse ausgerichtet bleiben, während der analytische Zugriff im gesamten Unternehmen ausgeweitet wird.
BI-STRATEGIE – DEFINITION
Eine BI-Strategie ist ein Framework für die Entscheidung, wie ein Unternehmen Daten in konsistente, vertrauenswürdige Informationen für Geschäftsentscheidungen umwandelt, einschließlich der Prioritäten, Verantwortlichkeiten, Governance und des Bereitstellungsansatzes, die sein BI-Programm leiten.
Eine Business-Intelligence-Strategie (BI-Strategie) muss zwei Dinge gleichzeitig unterstützen: die analytische Umgebung, die das Unternehmen bereits betreibt, und die wachsende Bandbreite an Möglichkeiten, wie Teams mit Daten arbeiten möchten. Wiederkehrende Berichte müssen genau und nützlich bleiben, Self-Service-Analytics muss funktionieren, ohne dass jedes Team Metriken unterschiedlich definiert, und Geschäftsanwender:innen möchten Zugriff auf neuere Funktionen wie dialogbasierte Schnittstellen und agentenbasierte Analytics-Workflows.
Mit zunehmendem Umfang haben Entscheidungen über Verantwortlichkeiten, gemeinsame Definitionen und Bereitstellung Konsequenzen, die sich auf mehr Bereiche des Unternehmens auswirken. Eine Unstimmigkeit bei Metriken, die früher nur zwei Dashboards betraf, könnte nun in einer Self-Service-Analyse oder einer KI-generierten Antwort auftauchen, während ein Betriebsmodell, das um eine zentrale Anfrage-Warteschlange herum aufgebaut ist, mehr Personen aufnehmen muss, die direkt Fragen stellen.
Diese operativen Themen stehen nach wie vor ganz oben auf den Prioritätenlisten von BI-Führungskräften. In der Umfrage von BARC aus dem Jahr 2026 unter 1.579 Daten-, BI- und Analytics-Expert:innen belegte das Datenqualitätsmanagement den ersten Platz unter 20 Trends, gefolgt von Datensicherheit und Datenschutz, wobei datengestützte Kultur, Daten- und KI-Governance sowie Daten- und KI-Kompetenz die Top 5 abrundeten.
Eine BI-Strategie verbindet operative Entscheidungen mit Geschäftsprioritäten: auf welche Entscheidungen sich Business Intelligence konzentrieren sollte, wo gemeinsame Definitionen angesiedelt sind und wer für sie verantwortlich ist, wie analytische Arbeit organisiert ist und wie der Fortschritt gemessen wird.
Was ist eine BI-Strategie?
Eine Business-Intelligence-Strategie ist ein Betriebsmodell dafür, wie ein Unternehmen Daten mit zentraler Governance, Analytics und Reporting nutzt, um Geschäftsentscheidungen zu unterstützen. Sie verbindet Geschäftsprioritäten mit den Personen, Definitionen, Prozessen und der Technologie, die für die Bereitstellung von Informationen bei der Entscheidungsfindung verantwortlich sind.
Auf praktischer Ebene beantwortet eine BI-Strategie vier Fragen:
- Welche Geschäftsentscheidungen oder Workflows sollte BI verbessern?
- Wo werden gemeinsame Metriken definiert und wer ist für ihre Bedeutung verantwortlich?
- Wie ist die BI-Arbeit organisiert und wie greifen Personen auf freigegebene Antworten zu?
- Welche Indikatoren zeigen, ob das Programm funktioniert?
Der Anwendungsbereich ist enger als bei einer Datenstrategie, die sich damit befasst, wie Daten über Workloads hinweg erfasst, organisiert, über Governance gesteuert, geschützt und verfügbar gemacht werden. Eine Analytics-Strategie erstreckt sich im Allgemeinen weiter auf analytische Methoden, einschließlich Advanced Analytics und maschinelles Lernen. Eine BI-Strategie ist in diese größere Umgebung eingebettet und konzentriert sich darauf, wie Personen analytische Informationen für Geschäftsentscheidungen erhalten und nutzen.
Erfahren Sie, wie National Tiles eine vertrauenswürdige Datengrundlage für schnellere Entscheidungen und Self-Service-Analytics aufgebaut hat:
Die vier Entscheidungen, die eine BI-Strategie treffen sollte
Viele BI-Frameworks organisieren die Strategie um vier breite Säulen: Dateninfrastruktur, Data Governance, Analytics-Technologie sowie Kultur und Akzeptanz. Diese Kategorien sind nützlich für die Bestandsaufnahme der Arbeit, aber ihre Umwandlung in explizite Entscheidungen gibt dem Unternehmen etwas Konkreteres, das es implementieren, zuweisen und überprüfen kann.
Identifizieren Sie die Entscheidungen, die BI verbessern sollte
Wenn man mit Dashboard-Anforderungen beginnt, neigt man dazu, die Strategie eher auf Outputs als auf die Geschäftsentscheidungen auszurichten, die diese Outputs unterstützen sollen. Wenn man mit Geschäftsentscheidungen beginnt, wird der Fokus auf ein beobachtbares Ergebnis eingegrenzt.
Ein Finanzteam möchte beispielsweise den monatlichen Prognosezyklus verkürzen, während eine Vertriebsorganisation etwa erreichen will, dass regionale Vertriebsleiter:innen Änderungen in der Pipeline-Abdeckung vor dem wöchentlichen Forecast-Call erkennen. Beide Anforderungen führen letztendlich zu Datenprodukten, Metriken und Nutzererlebnissen, obwohl der strategische Teil der Arbeit die Entscheidung selbst ist.
Dokumentieren Sie für jede Priorität, wer die Entscheidung trifft, welche Informationen die Person benötigt, wie häufig die Entscheidung getroffen wird und was derzeit zu Verzögerungen oder Unsicherheiten führt. Eine Baseline gibt dem Team etwas, das es später messen kann: aktuelle Entscheidungszeit, aktueller manueller Aufwand, aktuelles Eskalationsvolumen oder ein anderes Signal, das eng mit dem Workflow verbunden ist.
Den anfänglichen Umfang klein zu halten, hilft bei der Implementierung. Zwei oder drei weitreichende Entscheidungen bieten genügend Spezifität, um die Strategie an realem Verhalten zu testen, bevor das Programm ausgeweitet wird.
Legen Sie fest, wo Metrikdefinitionen angesiedelt sind und wer für sie verantwortlich ist
Eine Metrikdefinition umfasst mehr als nur ein Label. Umsatz, aktive Kund:innen oder Bruttomarge beinhalten in der Regel eine Formel, Granularität, ein Zeitfenster, Quellannahmen, Filter und Aggregationsverhalten. Wenn sich eines dieser Elemente zwischen den Teams unterscheidet, können zwei genaue Berichte unterschiedliche Zahlen aufweisen.
Die Verantwortlichkeit sollte sich über Geschäfts- und Datenteams erstrecken. Geschäfts-Stakeholder genehmigen, was eine Kennzahl im Kontext des Unternehmens bedeutet, während Datenteams diese Logik codieren, pflegen und über Governance steuern, damit die genehmigte Definition nachgelagert konsistent verfügbar ist. Änderungen erfordern ebenfalls eine verantwortliche Person, insbesondere wenn eine neue Quelle, eine Akquisition oder eine organisatorische Änderung die bestehende Logik beeinflusst.
Governance wirkt sich messbar auf das Vertrauen aus. Die Forschung von Precisely und der Drexel University aus dem Jahr 2026 ergab, dass Unternehmen mit formellen Data-Governance-Programmen ein hohes Vertrauen in ihre Daten von 71 % meldeten, verglichen mit 50 % bei Unternehmen ohne formelle Governance.
Für BI sollte diese Governance die semantische Schicht erreichen. Gemeinsame Metriken, Dimensionen und Beziehungen geben Dashboards, Ad-hoc-Abfragen und KI-gestützten Schnittstellen ein gemeinsames Set von Geschäftsregeln, wodurch die Menge an Logik reduziert wird, die in jedem Nutzungstool separat neu erstellt wird.
Wählen Sie das BI-Betriebsmodell
Das Betriebsmodell bestimmt, wo die BI-Expertise angesiedelt ist, wer auf die geschäftliche Nachfrage reagiert und wie viel Kontrolle einzelne Domänen über die analytische Arbeit haben.
In einem zentralisierten Modell ist ein BI- oder Analytics-Team für den Großteil der Entwicklung und Governance verantwortlich. Konsistenz ist einfacher zu koordinieren, obwohl sich bei steigender Nachfrage häufig eine große Anfrage-Warteschlange bildet.
Ein föderiertes Modell verlagert mehr analytische Fähigkeiten in die Geschäftsdomänen. Teams erhalten einen engeren Zugang zu Fachwissen und kürzere Feedbackschleifen, während gemeinsame Definitionen und Governance eine bewusste Koordination über Domänen hinweg erfordern.
Hub-and-Spoke-Modelle kombinieren zentrale Standards mit verteilter Ausführung. Ein zentrales BI- oder Analytics-Center of Excellence könnte für gemeinsame Metriken, Architektur, Governance und Enablement verantwortlich sein, während Domänenteams Analysen rund um ihre eigenen Geschäftsanforderungen erstellen.
Es gibt kein universelles „bestes“ Modell, das man auswählen könnte. Die geeignete Struktur hängt von der Unternehmensgröße, den regulatorischen Anforderungen, der Domänenkomplexität, den analytischen Fähigkeiten und dem Grad der Unabhängigkeit ab, den die Geschäftsteams benötigen. Was explizit sein sollte, ist die Aufteilung der Verantwortlichkeiten: wer Standards definiert, wer analytische Produkte entwickelt, wer gemeinsame Metriken genehmigt und wer Unstimmigkeiten löst.
Definieren Sie, wie das Programm beurteilt wird
Definieren Sie Erfolgskriterien, während die Geschäftsergebnisse noch die Arbeit prägen. Sobald die Bereitstellung im Gange ist, neigen Teams dazu, das zu messen, was ihre Systeme aufzeichnen: veröffentlichte Dashboards, geschlossene Tickets, ausgeführte Abfragen oder lizenzierte Nutzer:innen. Diese Zahlen beschreiben die Aktivität. Diese Metriken liefern viel weniger Informationen darüber, ob Mitarbeitende tatsächlich schneller nützliche Antworten erhalten oder ob sich Geschäftsentscheidungen verbessern.
Eine BI-Strategie sollte sowohl Früh- als auch Spätindikatoren sowie eine verantwortliche Person, eine Baseline und einen Überprüfungsrhythmus für jeden Indikator festlegen. Frühindikatoren zeigen, ob das Betriebsmodell greift, während Spätindikatoren BI mit Änderungen in Geschäftsprozessen und -ergebnissen verbinden.
„Wahre Wirkung entsteht durch die Verkürzung der Distanz zwischen Exploration und Aktion“, sagt Josh Klahr, Head of Product Management for Analytics bei Snowflake. „Ein Datenteam ist erfolgreich, wenn Entscheidungsträger:innen von einer breit angelegten, explorativen Frage dazu übergehen können, auf der Grundlage einer zertifizierten Metrik mit Vertrauen in die zugrunde liegende Logik zu handeln.“
Customer Story: Indeed
Indeed nutzt Snowflake zur Unterstützung von Reporting, Self-Service-Analytics und arbeitgeberorientierter Analytics über einen 52 PB großen Data Lake, der Millionen von Arbeitssuchenden und Arbeitgebern bedient. Die Verlagerung seiner Analytics-APIs zu Snowflake senkte die Bereitstellungskosten um 70 %, während Snowflake Interactive Analytics die durchschnittliche Abfragelatenz um 60 % reduzierte und die Infrastrukturkosten um weitere 45 % senkte [Stand: Juli 2025]. Indeed standardisiert außerdem zentrale Geschäftskennzahlen, sodass dieselben Definitionen Dashboards, APIs und KI-Agenten unterstützen können, wodurch das Risiko inkonsistenter Antworten über analytische Erfahrungen hinweg verringert wird.
Wie man eine BI-Strategie aufbaut
Die meisten BI-Strategien umfassen vertraute Aufgaben: die aktuelle Umgebung bewerten, Stakeholder abstimmen, Daten vorbereiten, Technologie auswählen, die Implementierung planen und Nutzer:innen schulen.
Die Reihenfolge dieser Schritte beeinflusst, worauf die Strategie aufbaut. Wenn die Auswahl des BI-Tools erfolgt, bevor sich das Unternehmen auf Entscheidungsprioritäten, Verantwortlichkeiten und Metrikdefinitionen geeinigt hat, prägt die Software die Strategie, anstatt sie zu unterstützen.
Definieren Sie Geschäftsergebnisse und den Entscheidungsumfang
Beginnen Sie mit den Geschäftsentscheidungen, die zur Verbesserung ausgewählt wurden, und beschreiben Sie den aktuellen Prozess rund um jede einzelne. Identifizieren Sie für jede Entscheidung die für die Entscheidung verantwortliche Person, die erforderlichen Informationen, den Rhythmus und die aktuelle Reibungsquelle. Wenn das Problem ein langsamer Zugriff auf Informationen ist, messen Sie die aktuelle Verzögerung. Wenn Teams Stunden damit verbringen, Zahlen vor einer Überprüfung abzugleichen, erfassen Sie diese Arbeit. Wenn eine Metrik routinemäßig umstritten ist, dokumentieren Sie die konkurrierenden Definitionen und die jeweils Verantwortlichen. Spezifität hilft dabei, das BI-Programm an einen Geschäftsprozess gebunden zu halten, sobald die Implementierung beginnt.
Bewerten Sie die aktuelle BI-Umgebung
Die Bewertung des Ist-Zustands sollte sowohl die Technologie als auch das Verhalten untersuchen. Inventarisieren Sie Berichte, Dashboards, semantische Modelle, Extrakte und wiederkehrende analytische Workflows und sehen Sie sich dann an, wie sie tatsächlich genutzt werden. Stark genutzte Assets verdienen während der Migration Schutz, während Berichte, die sich überschneiden, auf Konsolidierungspotenzial hinweisen. Lange ungenutzte Assets werfen Fragen zu laufenden Aktualisierungs- und Wartungskosten auf.
Teams müssen außerdem Definitionen und die Datenherkunft (Data Lineage) für die Metriken zuordnen, die mit den Prioritätsentscheidungen der Strategie verknüpft sind. Wo mehrere Definitionen existieren, identifizieren Sie, wo sie abweichen – Berechnungslogik, Filter, Quellsysteme, Granularität oder Aktualität.
Auch betriebliche Einschränkungen gehören in die Bewertung. Spitzen-Parallelität, Aktualisierungspläne, Abfragelatenz, Lizenzierung und Rechenressourcen-Kosten beeinflussen alle die darauf folgende Architektur.
Etablieren Sie Sponsoring und Entscheidungsrechte
Ein BI-Programm überschreitet in der Regel Abteilungsgrenzen, daher benötigt das Executive Sponsorship genügend Autorität, um Prioritäten und Zuständigkeitskonflikte zu lösen. Der:die Sponsor:in ist für die mit der Strategie verbundenen Geschäftsergebnisse verantwortlich. Daten- und Plattformleiter:innen verantworten die technische Bereitstellung und Governance, während Domänenleiter:innen Fachexpertise liefern und Geschäftsdefinitionen in ihren Bereichen genehmigen.
Das schriftliche Festhalten dieser Entscheidungsrechte vermeidet Unklarheiten. Eine einfache Verantwortlichkeitsmatrix reicht oft aus, vorausgesetzt, sie deckt die Genehmigung von Metriken, die Behebung von Datenqualitätsproblemen, Plattformstandards, Zugriffsrichtlinien und Priorisierung ab.
Die datenbezogene und semantische Grundlage vorbereiten
„Daten vorbereiten“ deckt mehrere verschiedene Anforderungen ab, die separat bewertet werden sollten.
Für die Prioritätsentscheidungen müssen Teams wissen, ob die erforderlichen Quellen verfügbar, ausreichend vollständig und aktuell genug für den Entscheidungsrhythmus sind. Sie benötigen außerdem Definitionen für die Metriken, die Nutzer:innen konsumieren werden, bekannte Beziehungen zwischen Geschäftsentitäten und die Datenherkunft zurück zu den zugrunde liegenden Daten.
Die Aktualität sollte sich nach den Geschäftsanforderungen richten. Eine monatlich getroffene Personalentscheidung hat ganz andere Latenzanforderungen als operative Entscheidungen, die den ganzen Tag über getroffen werden; beide im schnellsten verfügbaren Rhythmus zu aktualisieren, erhöht die Kosten, ohne zwangsläufig Mehrwert zu schaffen.
„Datenaktualität ist kein Ehrenabzeichen. Sie sollte auf die Geschwindigkeit der zu treffenden Entscheidung abgestimmt sein“, sagt Klahr. „Das Streamen von Echtzeitdaten in eine Umgebung, die für die wöchentliche strategische Planung gedacht ist, erhöht die technische Komplexität, ohne einen entsprechenden Business Value zu liefern.“
Das gleiche Prinzip gilt für Rechenressourcen. Die BI-Architektur sollte erwartete Parallelität und Workload-Muster vor der Bereitstellung berücksichtigen, sodass wiederkehrende Dashboards, explorative Analysen und andere Workloads über angemessene Ressourcen verfügen.
Datenaktualität ist kein Ehrenabzeichen … Das Streamen von Echtzeitdaten in eine Umgebung, die für die wöchentliche strategische Planung gedacht ist, erhöht die technische Komplexität, ohne einen entsprechenden Business Value zu liefern.
Josh Klahr
Head of Product Management for Analytics, Snowflake
Wählen Sie Bereitstellungsarchitektur und Tools aus
Sobald das Betriebsmodell, die Definitionen und die Workload-Anforderungen klar sind, unterliegt die Tool-Evaluierung praktischen Vorgaben. Eine BI-Plattform muss nun zu mehreren Nutzungsformen passen: geplantes Reporting, interaktive Exploration, Self-Service mit Governance, Embedded Analytics und zunehmend natürlichsprachliche Schnittstellen. Die Integration in die semantischen und Governance-Schichten des Unternehmens verdient besondere Aufmerksamkeit, da die separate Neuerstellung von Geschäftslogik in jedem Tool die Anzahl der Definitionen erhöht, die Teams pflegen müssen.
Bewerten Sie betriebliche Eigenschaften neben den Funktionen für Nutzer:innen. Parallelitätsverhalten, Caching, Workload-Isolierung, Nutzungstelemetrie, Kostenzuordnung und Lifecycle-Management wirken sich alle auf die langfristige Wirtschaftlichkeit einer BI-Umgebung aus.
Planen Sie die Akzeptanz als Teil der Bereitstellung
Eine zentral definierte Metrik hat einen begrenzten praktischen Wert, wenn die Personen, die die Entscheidung treffen, sie weder verstehen noch wissen, wo sie zu finden ist. Dieses Problem bleibt eine erhebliche organisatorische Herausforderung. In einer 2026 gemeinsam mit YouGov durchgeführten DataCamp-Umfrage gaben 88 % von über 500 Führungskräften in Unternehmen in den USA und Großbritannien an, dass grundlegende Datenkompetenz für die tägliche Arbeit unerlässlich ist, während fast 60 % eine Lücke bei den Datenkompetenzen in ihrem Unternehmen meldeten.
Enablement sollte daher neben der technischen Arbeit in der Roadmap erscheinen. Schulungen sollten die tatsächlichen Entscheidungen, Definitionen und BI-Workflows des Unternehmens nutzen, mit zusätzlicher Unterstützung für Nutzer:innen, die ihre eigenen Analysen erstellen.
Zur Akzeptanz gehört auch die Ausmusterung. Das Entfernen doppelter oder ungenutzter Berichte hält die BI-Umgebung verständlich und reduziert den Wartungsaufwand, wenn neue Assets hinzugefügt werden.
Legen Sie die Reihenfolge der Roadmap und einen Überprüfungsrhythmus fest
Die Roadmap übersetzt die strategischen Entscheidungen in geordnete Arbeit: Metrikdefinition, Datenaufbereitung, Plattformkonfiguration, Migration, Rollout und Enablement. Abhängigkeiten sollten die Reihenfolge bestimmen. Ein Dashboard, das auf einer ungelösten Metrikdefinition basiert, wird wahrscheinlich nicht von einem früheren Bereitstellungsdatum profitieren. Ebenso neigt ein Self-Service-Rollout, der geplant ist, bevor Governance und Verantwortlichkeiten etabliert sind, dazu, bestehende Meinungsverschiedenheiten über einen größeren Kreis von Nutzer:innen zu verteilen.
Geben Sie der Strategie schließlich ein eigenes Überprüfungsdatum. Geschäftsprioritäten, Organisationsstrukturen und analytische Schnittstellen ändern sich, und das Betriebsmodell sollte überarbeitet werden, wenn diese Änderungen Verantwortlichkeiten, Definitionen, Bereitstellung oder Messung betreffen.
HÄUFIGER FALLSTRICK
Die Auswahl einer BI-Plattform vor der Einigung über die Verantwortung für Metriken und das Betriebsmodell ist ein häufiger Fehler. Teams passen dann letztendlich Governance und Workflows an Annahmen an, die bereits im Tool verankert sind.
Fünf Stufen der BI-Reife
Ein BI-Reifegradmodell zeigt, wie sich Fähigkeiten im Laufe der Zeit ansammeln. Reife Unternehmen verlassen sich immer noch auf wiederkehrende Berichte und Dashboards, auch wenn sie Self-Service mit Governance, Embedded Analytics, prädiktive Methoden und dialogbasierte oder agentenbasierte Workflows hinzufügen. Jede Stufe erweitert die Möglichkeiten, wie Menschen mit Daten arbeiten können.
Die folgenden Stufen beschreiben, wie ein Unternehmen den Zugang zu freigegebenen analytischen Antworten erweitert.
|Stufe
|Betriebsmuster
|Typische Einschränkung
|1. Ad-hoc
|Einzelpersonen erstellen Tabellenkalkulationen, Extrakte und einmalige Analysen zu unmittelbaren Fragen
|Gemeinsame Definitionen und Verantwortlichkeiten sind begrenzt
|2. Standardisiert
|Ein zentrales Team erstellt wiederkehrende Berichte und Dashboards
|Die Nachfrage übersteigt die Kapazität der zentralen Anfragebearbeitung
|3. Self-Service mit Governance
|Gemeinsame Definitionen unterstützen Geschäftsanwender:innen bei der Erstellung eigener Analysen
|Governance und Enablement müssen mit dem Zugang skalieren
|4. Workflow-integriert
|Analytische Ergebnisse erscheinen direkt in operativen und geschäftlichen Workflows
|Aktualität, Parallelität und Produktintegration werden immer wichtiger
|5. Dialogbasiert und agentenbasiert mit Governance
|Natürlichsprachliche Schnittstellen und Agenten nutzen gemeinsame semantische Definitionen, um Fragen zu beantworten und Aktionen zu unterstützen
|Semantische Genauigkeit, Evaluierung, Governance und Observability werden zu zentralen Betriebsanforderungen
Unternehmen durchlaufen diese Stufen nicht zwangsläufig als Ganzes. Die Finanzabteilung nutzt möglicherweise Self-Service mit Governance, während sich ein anderer Bereich immer noch auf zentralisiertes Reporting verlässt; Embedded Analytics könnte ausgereift sein, selbst wenn die interne Metrik-Governance fragmentiert bleibt.
Fortschritt ist auch umkehrbar. Eine Akquisition führt neue Definitionen und Systeme ein, eine Umstrukturierung verschiebt Zuständigkeitsgrenzen, und eine Plattformmigration erstellt manchmal Geschäftslogik an einem neuen Ort neu. Ein Überprüfungsrhythmus hält die BI-Strategie auf Kurs, wenn sich diese Bedingungen ändern.
Wie man misst, ob eine BI-Strategie funktioniert
Die Messung funktioniert am besten, wenn sie frühe Signale der Akzeptanz von späteren Belegen für geschäftliche Auswirkungen trennt.
Frühindikatoren
Frühindikatoren zeigen, ob sich das BI-Betriebsmodell durchsetzt. Sie sind in der Regel früher sichtbar und können häufiger überprüft werden.
- Anteil der aktiv genutzten priorisierten BI-Assets
- Zeit von der Frage bis zur brauchbaren Antwort
- Anteil der häufigen Fragen, die durch Self-Service mit Governance beantwortet werden
- Anzahl und Alter ungelöster Streitigkeiten über Metrikdefinitionen
- Ausmusterungsrate für ungenutzte oder doppelte Assets
Spätindikatoren
Spätindikatoren betrachten, was sich geändert hat, nachdem BI in eine Entscheidung oder einen Prozess integriert wurde, sodass sie in der Regel ein längeres Überprüfungsfenster benötigen.
- Änderung der Entscheidungszykluszeit
- Kosten- oder Umsatzentwicklung im Zusammenhang mit einer dokumentierten BI-gestützten Entscheidung
- Reporting-Aufwand, der von wiederkehrender Produktionsarbeit auf höherwertige Analysen verlagert wurde
- Reduzierung der Zeit für Abschlüsse, Audits oder operative Überprüfungen
- Verbesserung des von der Strategie anvisierten Geschäftsprozesses
Richten Sie Kennzahlen an Geschäftszielen aus
Sobald die Strategie ihre Indikatoren definiert hat, benötigen Teams eine Möglichkeit, diese wieder mit umfassenderen Geschäftszielen zu verknüpfen. Einige Unternehmen verwenden eine Balanced Scorecard, die Kennzahlen aus den Bereichen finanzielle Performance, Kund:innen, interne Prozesse sowie Lernen und Wachstum zusammenfasst. Andere nutzen OKRs, Executive Scorecards oder Planungs-Frameworks, die bereits im gesamten Unternehmen etabliert sind.
Das Framework selbst ist den zugrunde liegenden Definitionen untergeordnet. Jede Kennzahl benötigt weiterhin eine vereinbarte Berechnung, eine verantwortliche Person, eine Quelle und einen Überprüfungsrhythmus, sodass derselbe KPI überall dasselbe bedeutet.
Studien zu Data Leadership zeigen, wie wichtig klar definierte Ergebnisse sind. Die Chief Data Officer Study 2025 von IBM ergab, dass CDOs in Unternehmen, die höhere Renditen aus Daten- und KI-Investitionen melden, mit 25 % höherer Wahrscheinlichkeit klar artikulieren konnten, wie Datenprioritäten wichtige Geschäftsergebnisse unterstützen.
Messungen erfordern auch eine Instrumentierung. Abfrage- und Asset-Nutzung, Support-Anfragen, Änderungen an semantischen Modellen, Baselines für Entscheidungszyklen und Geschäftsergebnisse befinden sich oft in unterschiedlichen Systemen. Die Entscheidung, wie diese Signale erfasst werden, gehört in die Strategie, bevor Teams sie für eine vierteljährliche Überprüfung benötigen.
KURZER TIPP
Wählen Sie für jede prioritäre Entscheidung mindestens einen Frühindikator und einen Spätindikator. Zusammen zeigen sie, ob die Mitarbeitenden BI wie vorgesehen nutzen und ob sich der zugrunde liegende Geschäftsprozess verbessert.
Embedded BI platziert analytische Informationen in einer Anwendung oder einem digitalen Produkt, das von Kund:innen, Partner:innen oder anderen externen Nutzer:innen verwendet wird. Sobald BI diese Grenze überschreitet, fließen zusätzliche Plattformanforderungen in die Strategie ein.
Mandantenisolierung und Zugriffskontrolle müssen über Kundengruppen hinweg funktionieren. Parallelität ist weniger vorhersehbar, da Produktteams nicht mehr kontrollieren, wann Nutzer:innen eintreffen, und die Erwartungen an die Aktualität oft dem Betriebsrhythmus der Anwendung folgen. Auch die Kostenzuordnung ändert sich: Das Verständnis der Rechenressourcen- und Analysekosten pro Kund:in oder Produktstufe wird für die Preis- und Margenanalyse nützlich.
Auch die Verantwortlichkeiten weiten sich aus. Das Produktmanagement beteiligt sich an Entscheidungen über analytische Erlebnisse, Service-Level und Release-Reihenfolgen, während Daten- und Plattformteams weiterhin Definitionen, Zugriff und die zugrunde liegende Architektur verwalten.
Für Unternehmen, die Embedded BI planen, sollten diese Anforderungen frühzeitig in Kapazitätsplanungs- und Governance-Diskussionen auftauchen.
Wohin sich BI entwickelt und was KI für die BI-Strategie bedeutet
BI geht seit Jahren über geplante Berichte und Dashboards hinaus, durch Self-Service-Analytics, Embedded Analytics und direkteren Zugriff auf Daten. Generative KI erweitert diese Entwicklung, indem sie Nutzer:innen neue Möglichkeiten bietet, Fragen zu stellen, Ergebnisse zu interpretieren und analytische Arbeit in mehrstufige Workflows zu integrieren.
Für die BI-Strategie reichen die Auswirkungen bis in das Fundament unter diesen Anwendungen. Natürlichsprachliche und agentenbasierte Analytics hängen stark von gemeinsamen Geschäftsdefinitionen und einem Kontext mit zentraler Governance ab, während operative Anwendungsfälle unterschiedliche Anforderungen an Aktualität und Workload mit sich bringen. Sie werfen auch eine neue Messfrage auf: Wie gut interpretiert und beantwortet das System Geschäftsfragen, wenn Nutzer:innen nicht mehr viel von der Abfragelogik hinter dem Ergebnis sehen?
Steuern Sie die Semantik hinter KI-gestützter BI
Bei einem Dashboard oder einer explorativen Analyse stoßen Nutzer:innen bei der Überprüfung eines Ergebnisses häufig auf Felder, Filter und Diagrammstrukturen. Eine dialogbasierte Schnittstelle verbirgt einen Großteil dieser Maschinerie und überträgt der semantischen Schicht mehr Verantwortung für die Bereitstellung der entsprechenden Metrikdefinition, Beziehung, Granularität, des Filterverhaltens und der Fachterminologie, bevor die Abfrage ausgeführt wird.
Gemeinsame semantische Definitionen tragen auch dazu bei, verschiedene BI-Anwendungen aufeinander abzustimmen. Dashboards, SQL-Workflows, dialogbasierte Schnittstellen und Agenten präsentieren Informationen möglicherweise unterschiedlich, beziehen sich aber dennoch auf dieselbe freigegebene Geschäftslogik.
Passen Sie Aktualität und Workload-Design an die Entscheidung an
Da BI immer weiter in operative Workflows vordringt, werden die Anforderungen an die Aktualisierung spezifischer. Ein monatlicher Planungsprozess, ein Executive Dashboard und eine Anwendung, die Entscheidungen im Laufe des Tages unterstützt, haben unterschiedliche Anforderungen an den Datenrhythmus.
Die Strategie sollte die Aktualität entsprechend der zu unterstützenden Entscheidung definieren und dann die Rechenressourcen, Parallelität und Workload-Isolierung berücksichtigen, die für die Bereitstellung erforderlich sind. Schnellere Aktualisierungen erhöhen den Verarbeitungsaufwand und die Kosten. Die nützliche Frage ist also, wie aktuell die Daten für eine bestimmte Entscheidung sein müssen, und nicht, wie nah die Plattform an Echtzeit herankommen kann.
Dialogbasierte und agentenbasierte Workloads fügen eine weitere Variable hinzu: Die Nachfrage ist oft weniger vorhersehbar als geplante Dashboard-Aktualisierungen. Die Kapazitätsplanung muss daher sowohl etablierte Reporting-Muster als auch interaktive Workloads berücksichtigen, deren Timing von den Nutzer:innen bestimmt wird.
Bewerten Sie Antworten und Geschäftsergebnisse
Der natürlichsprachliche Zugriff ändert auch, was BI-Teams testen müssen. Wenn Nutzer:innen direkt Fragen stellen, sollte die semantische Genauigkeit anhand repräsentativer Geschäftsfragen bewertet werden, wobei gegebenenfalls erwartete Antworten oder SQL definiert werden. Änderungen an Metriken, Beziehungen oder anderer semantischer Logik sollten eine weitere Bewertungsrunde auslösen.
Auf Programmebene sollte die Messung über die Genauigkeit der Antworten hinausgehen. Decision Intelligence lenkt die Aufmerksamkeit darauf, was nach der Bereitstellung einer Erkenntnis geschah: ob eine Entscheidung schneller getroffen wurde, ob ein Workflow weniger manuelle Analysen erforderte und ob sich der von der Strategie anvisierte Geschäftsprozess verbesserte.
Diese Kennzahlen bauen auf den Früh- und Spätindikatoren auf, die zuvor in der BI-Strategie festgelegt wurden. Während sich die Schnittstellen ändern, bleibt das zugrunde liegende Ziel bestehen: Menschen freigegebene analytische Informationen in einer Form und in einem Rhythmus bereitzustellen, die für die Entscheidung, die sie treffen müssen, geeignet sind.
Wie Snowflake eine BI-Strategie unterstützt
Snowflake unterstützt mehrere der operativen Entscheidungen im Zentrum einer BI-Strategie, einschließlich der Frage, wo gemeinsame Definitionen angesiedelt sind, wie Workloads organisiert sind und wie sich Analytics mit zentraler Governance auf natürlichsprachliche Anwendungen erstrecken.
Halten Sie Geschäftsdefinitionen konsistent
Snowflake Semantic Views speichern Metriken, Dimensionen, Beziehungen und andere Geschäftslogik direkt in Snowflake und geben Dashboards, SQL-Workflows und KI-gestützten Schnittstellen Zugriff auf dieselben zentral festgelegten Definitionen. Snowflake Horizon Context fügt Geschäftskontext, Metadaten und Datenherkunft hinzu und hilft Teams dabei, diese Definitionen zu entdecken und konsistent anzuwenden.*
Dieser Ansatz unterstützt auch dialogbasierte Analytics. Cortex Analyst verwendet Semantic Views, um Geschäftsfragen zu interpretieren und SQL zu generieren, sodass der natürlichsprachliche Zugriff auf derselben Geschäftslogik basiert, die auch an anderer Stelle in der Analytics-Umgebung verwendet wird.
Richten Sie Rechenressourcen am Betriebsmodell aus
Separate virtuelle Warehouses von Snowflake bieten Teams unabhängige Rechenressourcen, während sie weiterhin mit gemeinsamen Daten mit zentraler Governance arbeiten. Dies unterstützt zentralisierte, föderierte und Hub-and-Spoke-BI-Modelle, ohne dass jedes Team oder jeder Workload um dieselbe Rechenressourcenkapazität konkurrieren muss.
Nutzungs-, Abfrage- und Kostentelemetrie liefert BI-Teams auch Belege für die zuvor beschriebenen Messpraktiken. Teams können Abfrageaktivität, Latenz, Workload-Verbrauch und Objektnutzung untersuchen und diese Signale dann mit Geschäftskennzahlen wie Entscheidungszeit oder Prozess-Performance kombinieren.
Erweitern Sie BI mit zentraler Governance auf neue Schnittstellen
Während BI auf dialogbasierte und agentenbasierte Workflows ausgeweitet wird, hält Snowflake Governance und semantischen Kontext nah an den zugrunde liegenden Daten. Snowflake CoWork bietet eine dialogbasierte Schnittstelle für Unternehmensdaten, die Funktionen wie Cortex Analyst und Semantic Views nutzt und gleichzeitig bestehende Snowflake-Zugriffskontrollen und Maskierungsrichtlinien anwendet.
Dashboards, Self-Service-Analytics und KI-Schnittstellen arbeiten konsistenter, wenn sie zentral festgelegte Definitionen, Zugriffskontrollen und eine beobachtbare Datengrundlage gemeinsam nutzen, anstatt diese Logik in jeder Anwendung separat neu zu erstellen.
Halten Sie die Strategie nah an den Entscheidungen
BI wird weiterhin neue Schnittstellen aufnehmen. Dashboards koexistieren jetzt mit Embedded Analytics, natürlichsprachlichen Fragen und Agenten, und die nächste Schnittstelle wird viele der gleichen Anforderungen erben.
Wenn ein Unternehmen weiß, welche Entscheidungen es verbessern möchte, wer für die Definitionen verantwortlich ist, wie freigegebene Antworten die Nutzer:innen erreichen und welche Belege den Fortschritt zeigen, haben Technologie-Entscheidungen klare Anforderungen zu erfüllen. Die Strategie hat dann etwas Konkretes, das sie überprüfen kann, wenn sich diese Technologien – und das Unternehmen selbst – ändern.
WICHTIGSTE ERKENNTNIS
Beginnen Sie mit den Entscheidungen, die das Unternehmen verbessern möchte, und arbeiten Sie sich dann nach außen zu Definitionen, Verantwortlichkeiten, Bereitstellungsmodell und Messung vor. Diese Entscheidungen geben Architektur und Tools konkrete Anforderungen vor.
* Bestimmte Funktionen können sich in der Public oder Private Preview befinden.
Häufig gestellte Fragen
Antworten von Snowflake-Expert:innen auf häufige Fragen zur BI-Strategie.
Wer ist für eine BI-Strategie verantwortlich – die IT, das Datenteam oder der Fachbereich?
Die Verantwortung wird in der Regel auf mehrere Rollen aufgeteilt. Eine Führungskraft sponsert die Strategie und verantwortet die damit verbundenen Ergebnisse. Daten- und Plattformteams sind in der Regel für die technische Bereitstellung, Governance und Implementierung von Metrikdefinitionen verantwortlich, während die Verantwortlichen der Geschäftsbereiche genehmigen, was diese Definitionen bedeuten. Die IT ist möglicherweise für Teile der Infrastruktur oder der Technologieumgebung verantwortlich. Klare Entscheidungsrechte sind wichtiger, als die gesamte Strategie einem einzigen Bereich zu unterstellen.
Was ist der Unterschied zwischen einer BI-Strategie und einer BI-Roadmap?
Eine BI-Strategie definiert die Entscheidungen, das Verantwortlichkeitsmodell, die Governance, die Betriebsstruktur und die Erfolgskriterien für Business Intelligence. Eine BI-Roadmap übersetzt diese Entscheidungen in sequenzierte Arbeiten, wie z. B. Datenaufbereitung, semantische Modellierung, Plattformimplementierung, Migrationen und Releases.
Sollten Sie ein BI-Tool vor oder nach dem Verfassen der Strategie auswählen?
Die Tool-Auswahl sollte den Kernanforderungen der Strategie folgen. Entscheidungen rund um Betriebsmodell, Governance, semantische Definitionen, Workload-Muster, Nutzererlebnisse und Messungen geben Teams spezifische Kriterien für die Bewertung von Plattformen an die Hand.
Was kostet es, BI in großem Maßstab zu betreiben?
Die BI-Kosten variieren je nach Architektur und Lizenzmodell. Zu den häufigen wiederkehrenden Ausgaben gehören Softwarelizenzen, Rechenressourcen für Abfragen und Aktualisierungen, Datenverschiebung oder -speicherung (falls zutreffend) sowie die Engineering-Zeit, die für die Pflege analytischer Assets aufgewendet wird. Mit zunehmendem Wachstum der Umgebung wirkt sich auch das Asset-Lifecycle-Management auf die Kosten aus. Doppelte Extrakte, sich überschneidende Berichte, unnötig häufige Aktualisierungen und ungenutzte Dashboards verbrauchen weiterhin Engineering- oder Infrastrukturressourcen, bis die Teams sie identifizieren und ausmustern.
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