BI-Strategie: Ein praktisches Framework für Entscheidungen, Governance und Messung

Viele BI-Frameworks organisieren die Strategie um vier breite Säulen: Dateninfrastruktur, Data Governance, Analytics-Technologie sowie Kultur und Akzeptanz. Diese Kategorien sind nützlich für die Bestandsaufnahme der Arbeit, aber ihre Umwandlung in explizite Entscheidungen gibt dem Unternehmen etwas Konkreteres, das es implementieren, zuweisen und überprüfen kann.

Identifizieren Sie die Entscheidungen, die BI verbessern sollte

Wenn man mit Dashboard-Anforderungen beginnt, neigt man dazu, die Strategie eher auf Outputs als auf die Geschäftsentscheidungen auszurichten, die diese Outputs unterstützen sollen. Wenn man mit Geschäftsentscheidungen beginnt, wird der Fokus auf ein beobachtbares Ergebnis eingegrenzt.

Ein Finanzteam möchte beispielsweise den monatlichen Prognosezyklus verkürzen, während eine Vertriebsorganisation etwa erreichen will, dass regionale Vertriebsleiter:innen Änderungen in der Pipeline-Abdeckung vor dem wöchentlichen Forecast-Call erkennen. Beide Anforderungen führen letztendlich zu Datenprodukten, Metriken und Nutzererlebnissen, obwohl der strategische Teil der Arbeit die Entscheidung selbst ist.

Dokumentieren Sie für jede Priorität, wer die Entscheidung trifft, welche Informationen die Person benötigt, wie häufig die Entscheidung getroffen wird und was derzeit zu Verzögerungen oder Unsicherheiten führt. Eine Baseline gibt dem Team etwas, das es später messen kann: aktuelle Entscheidungszeit, aktueller manueller Aufwand, aktuelles Eskalationsvolumen oder ein anderes Signal, das eng mit dem Workflow verbunden ist.

Den anfänglichen Umfang klein zu halten, hilft bei der Implementierung. Zwei oder drei weitreichende Entscheidungen bieten genügend Spezifität, um die Strategie an realem Verhalten zu testen, bevor das Programm ausgeweitet wird.

Legen Sie fest, wo Metrikdefinitionen angesiedelt sind und wer für sie verantwortlich ist

Eine Metrikdefinition umfasst mehr als nur ein Label. Umsatz, aktive Kund:innen oder Bruttomarge beinhalten in der Regel eine Formel, Granularität, ein Zeitfenster, Quellannahmen, Filter und Aggregationsverhalten. Wenn sich eines dieser Elemente zwischen den Teams unterscheidet, können zwei genaue Berichte unterschiedliche Zahlen aufweisen.

Die Verantwortlichkeit sollte sich über Geschäfts- und Datenteams erstrecken. Geschäfts-Stakeholder genehmigen, was eine Kennzahl im Kontext des Unternehmens bedeutet, während Datenteams diese Logik codieren, pflegen und über Governance steuern, damit die genehmigte Definition nachgelagert konsistent verfügbar ist. Änderungen erfordern ebenfalls eine verantwortliche Person, insbesondere wenn eine neue Quelle, eine Akquisition oder eine organisatorische Änderung die bestehende Logik beeinflusst.

Governance wirkt sich messbar auf das Vertrauen aus. Die Forschung von Precisely und der Drexel University aus dem Jahr 2026 ergab, dass Unternehmen mit formellen Data-Governance-Programmen ein hohes Vertrauen in ihre Daten von 71 % meldeten, verglichen mit 50 % bei Unternehmen ohne formelle Governance.

Für BI sollte diese Governance die semantische Schicht erreichen. Gemeinsame Metriken, Dimensionen und Beziehungen geben Dashboards, Ad-hoc-Abfragen und KI-gestützten Schnittstellen ein gemeinsames Set von Geschäftsregeln, wodurch die Menge an Logik reduziert wird, die in jedem Nutzungstool separat neu erstellt wird.

Wählen Sie das BI-Betriebsmodell

Das Betriebsmodell bestimmt, wo die BI-Expertise angesiedelt ist, wer auf die geschäftliche Nachfrage reagiert und wie viel Kontrolle einzelne Domänen über die analytische Arbeit haben.

In einem zentralisierten Modell ist ein BI- oder Analytics-Team für den Großteil der Entwicklung und Governance verantwortlich. Konsistenz ist einfacher zu koordinieren, obwohl sich bei steigender Nachfrage häufig eine große Anfrage-Warteschlange bildet.

Ein föderiertes Modell verlagert mehr analytische Fähigkeiten in die Geschäftsdomänen. Teams erhalten einen engeren Zugang zu Fachwissen und kürzere Feedbackschleifen, während gemeinsame Definitionen und Governance eine bewusste Koordination über Domänen hinweg erfordern.

Hub-and-Spoke-Modelle kombinieren zentrale Standards mit verteilter Ausführung. Ein zentrales BI- oder Analytics-Center of Excellence könnte für gemeinsame Metriken, Architektur, Governance und Enablement verantwortlich sein, während Domänenteams Analysen rund um ihre eigenen Geschäftsanforderungen erstellen.

Es gibt kein universelles „bestes“ Modell, das man auswählen könnte. Die geeignete Struktur hängt von der Unternehmensgröße, den regulatorischen Anforderungen, der Domänenkomplexität, den analytischen Fähigkeiten und dem Grad der Unabhängigkeit ab, den die Geschäftsteams benötigen. Was explizit sein sollte, ist die Aufteilung der Verantwortlichkeiten: wer Standards definiert, wer analytische Produkte entwickelt, wer gemeinsame Metriken genehmigt und wer Unstimmigkeiten löst.

Definieren Sie, wie das Programm beurteilt wird

Definieren Sie Erfolgskriterien, während die Geschäftsergebnisse noch die Arbeit prägen. Sobald die Bereitstellung im Gange ist, neigen Teams dazu, das zu messen, was ihre Systeme aufzeichnen: veröffentlichte Dashboards, geschlossene Tickets, ausgeführte Abfragen oder lizenzierte Nutzer:innen. Diese Zahlen beschreiben die Aktivität. Diese Metriken liefern viel weniger Informationen darüber, ob Mitarbeitende tatsächlich schneller nützliche Antworten erhalten oder ob sich Geschäftsentscheidungen verbessern.

Eine BI-Strategie sollte sowohl Früh- als auch Spätindikatoren sowie eine verantwortliche Person, eine Baseline und einen Überprüfungsrhythmus für jeden Indikator festlegen. Frühindikatoren zeigen, ob das Betriebsmodell greift, während Spätindikatoren BI mit Änderungen in Geschäftsprozessen und -ergebnissen verbinden.

„Wahre Wirkung entsteht durch die Verkürzung der Distanz zwischen Exploration und Aktion“, sagt Josh Klahr, Head of Product Management for Analytics bei Snowflake. „Ein Datenteam ist erfolgreich, wenn Entscheidungsträger:innen von einer breit angelegten, explorativen Frage dazu übergehen können, auf der Grundlage einer zertifizierten Metrik mit Vertrauen in die zugrunde liegende Logik zu handeln.“