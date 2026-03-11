Datenanalyse: Daten in fundierte Entscheidungen verwandeln

1. Die Frage definieren

Eine gut formulierte Frage gibt der Analyse einen klaren Umfang und Zweck. Zum Beispiel identifiziert „Warum sind die Verlängerungsraten bei mittelständischen Kund:innen im letzten Quartal gesunken?” eine Population, ein Ergebnis und einen zu untersuchenden Zeitraum.

Die Frage sollte auch sauber mit einer Entscheidung verknüpft sein. Wenn ein Team beispielsweise entscheidet, ob ein Onboarding-Ablauf neu gestaltet werden soll, muss es wissen, welches Ergebnis die Neugestaltung beeinflussen soll und welche Beweise die Änderung unterstützen würden.

Ohne diese Verbindung könnte eine Analyse auf unbestimmte Zeit interessante Muster generieren, ohne zu definieren, welches Ergebnis Maßnahmen oder weitere Untersuchungen rechtfertigen würde.

2. Erfassen der Daten

Sobald die Frage gut definiert ist, identifizieren Analyst:innen die Daten, die zur Beantwortung benötigt werden. Eine Bindungsanalyse könnte beispielsweise Abonnementdatensätze, Produktnutzungsereignisse und Kundenattribute aus einem CRM-System kombinieren.

Analyst:innen müssen auch wissen, woher die Daten stammen, welchen Zeitraum sie abdecken, wie häufig sie aktualisiert werden und welche Transformationen bereits angewendet wurden. Diese Details sind besonders relevant, wenn mehrere Systeme ähnliche Informationen enthalten, da verschiedene Systeme jeweils ein Feld mit derselben Bezeichnung enthalten könnten, aber unterschiedliche Regeln verwenden, um es zu füllen.

3. Bereinigen und Aufbereiten der Daten

Die Aufbereitung macht oft einen großen Teil der Arbeit aus. Analyst:innen beheben fehlende Werte, standardisieren Formate, untersuchen doppelte Datensätze, verknüpfen Datensätze und aggregieren Beobachtungen auf die entsprechende Ebene. Für diese Aufgaben ist ein überraschendes Maß an analytischem Urteilsvermögen erforderlich.

Angenommen, eine Kundentabelle enthält drei Datensätze für dasselbe Unternehmen. Welcher repräsentiert den:die Kund:in? Der neueste Datensatz könnte korrekt sein, oder die Datensätze müssen möglicherweise zusammengeführt werden. Die Behandlung aller drei als separate Kund:innen ändert Zählungen, Durchschnitte und alle nachgelagerten Metriken, die auf dem Kundenvolumen basieren.

Nullwerte verursachen ein ähnliches Problem. Ein leerer Wert könnte null, unbekannt, nicht zutreffend oder einfach fehlend bedeuten. Ein falsches Ausfüllen ändert die Analyse.

Bei der Aufbereitung werden Annahmen darüber, was die Datensätze darstellen, in den Datensatz übersetzt, den Analyst:innen verwenden, sodass Datenbereinigung und Data Wrangling die Genauigkeit der Ergebnisse direkt prägen.

4. Analysieren der Daten

Mit den aufbereiteten Daten wählen Analyst:innen Analysemethoden, die zur Frage passen, einschließlich Aggregation, explorativer Datenanalyse, Regression, Kohortenanalyse, kontrollierter Experimente und anderer statistischer Techniken.

Die Exploration beginnt oft einfach, indem Analyst:innen Verteilungen, Mediane, Perzentile und Visualisierungen betrachten, die Muster aufdecken, die in der aggregierten Ansicht nicht offensichtlich waren.

Wenn der durchschnittliche Bestellwert beispielsweise um 6 % steigt, könnte eine Ansicht auf Segmentebene zeigen, dass die meisten Kund:innen den gleichen Betrag ausgeben, während eine kleine Gruppe großer Konten den gesamten Anstieg antreibt.

5. Die Ergebnisse interpretieren

Bei der Interpretation geht es darum, was das beobachtete Ergebnis tatsächlich aussagt. Analyst:innen müssen bedenken, dass eine Beziehung zwischen zwei Variablen nicht bedeutet, dass die eine die andere verursacht hat, und dass ein scheinbarer Trend manchmal verschwindet, wenn die Daten nach Kundensegment, Region oder Zeitraum getrennt werden.

Auch alternative Erklärungen müssen berücksichtigt werden. Wenn die Abwanderung nach einer Preisänderung steigt, könnte ein:e Analyst:in prüfen, ob im selben Zeitraum ein Produktausfall aufgetreten ist, ob sich der Anstieg auf Kund:innen konzentriert, die von dem neuen Preis betroffen sind, oder ob sich die Definition von Abwanderung vorgelagert geändert hat. Diese Untersuchung führt den:die Analyst:in oft mit einer engeren Fragestellung zu früheren Schritten zurück.

6. Die Erkenntnisse kommunizieren

Das Endergebnis einer Analyse muss der Zielgruppe genügend Informationen liefern, um danach handeln zu können. Für eine Führungskraft könnte das eine Empfehlung bedeuten, die durch einige sorgfältig ausgewählte Kennzahlen gestützt wird. Ein:e Fachbereichsleiter:in benötigt möglicherweise mehr Details darüber, welche Kund:innen, Produkte oder Prozesse das Ergebnis vorantreiben und welche operative Reaktion es nahelegt. Ein:e Analystenkolleg:in benötigt möglicherweise die Methodik, die Annahmen und die Quelldaten, die erforderlich sind, um das Ergebnis zu reproduzieren.

Unsicherheiten sollten nicht heruntergespielt werden. Wenn die Beweise in eine Richtung deuten, aber eine wichtige Störvariable ungelöst lassen, sollte die Zielgruppe dies wissen, bevor sie eine Entscheidung trifft.