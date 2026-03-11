Analytics: Wie moderne Unternehmen Daten nutzen, um Entscheidungen zu treffen

Analytics reicht heute weit über traditionelle Dashboards und regelmäßige Berichte hinaus. Heute haben Teams Zugriff auf prädiktive Modelle, Echtzeit-Analysen und konversationelle Schnittstellen, mit denen Nutzer:innen in natürlicher Sprache Fragen an Daten stellen können.

Unternehmen setzen diese Funktionen bereits ein. In einer von Snowflake gesponserten Omdia-Studie aus dem Jahr 2026 gaben 59 % der Datenanalyse-Teams an, dass sie generative KI nutzen. Gleichzeitig gaben 96 % der Befragten an, dass sie bei der praktischen Umsetzung von generativer KI noch immer vor erheblichen Herausforderungen stehen.

Die Diskrepanz zwischen diesen beiden Zahlen offenbart etwas Wichtiges über moderne Analytics: Neue Arbeitsweisen mit Daten können Erkenntnisse schneller und zugänglicher machen, aber sie beseitigen nicht die Notwendigkeit einer starken Datengrundlage. Zuverlässige Antworten hängen nach wie vor von vertrauenswürdigen Daten, konsistenten Geschäftsdefinitionen, dem richtigen Maß an Aktualität und einem analytischen Ansatz ab, der auf die zu treffende Entscheidung zugeschnitten ist.

Da Analytics weiter expandiert, besteht die Herausforderung darin, Tools mit gemeinsam genutzten Daten, dem Geschäftskontext und der Data Governance zu verbinden, damit verschiedene analytische Workloads Erkenntnisse liefern können, die die Nutzer:innen tatsächlich verwenden können.