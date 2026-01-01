L'IA peut intervenir à plusieurs étapes du processus analytique : traduire une question métier en requête, préparer les données, faire émerger des tendances et communiquer les résultats. Les capacités mobilisées dépendent de la tâche et de l’usage prévu du résultat.

Analyse en langage naturel et analyse conversationnelle

L'analyse en langage naturel permet aux utilisateurs de formuler leurs questions analytiques dans le vocabulaire métier de tous les jours. Le système se charge ensuite de les traduire en requêtes ou en autres opérations analytiques.

Pour une demande simple, cette traduction reste relativement directe. « Afficher le chiffre d’affaires par mois » suppose une mesure de chiffre d’affaires approuvée et une dimension temporelle appropriée. Les questions métier deviennent très vite plus contextuelles. Par exemple, « Comment évoluent les renouvellements de contrats des grands comptes ? » laisse plusieurs choix analytiques en suspens. Le système doit savoir quels comptes relèvent de la catégorie « grands comptes », ce qui constitue un renouvellement, quel indicateur mesure la performance et quelle période sert de référence pour la comparaison. Jusqu'ici, c'était à l'analyste de lever ces ambiguïtés avant d'écrire la requête. Un système en langage naturel a besoin du même contexte métier, sous une forme qu'il peut exploiter.

L’analyse conversationnelle fait progresser une investigation au fil d’une série de questions. Si un utilisateur demande « Quelles régions ont le plus évolué ? », puis « Et si l'on ne garde que les clients sous contrat pluriannuel ? », le système conserve l'indicateur concerné, le périmètre analysé et l'état précédent de l'analyse. Le contexte sémantique gouverné accomplit ici un travail opérationnel concret. Les utilisateurs bénéficient d'une interface plus souple, tandis que l'équipe d'analytique garde la maîtrise des définitions et des relations qui la sous-tendent.

Préparation des données assistée par l'IA

L'IA peut alléger une partie du travail répétitif nécessaire pour transformer des données brutes en données exploitables par les analystes. Pour les données structurées, elle peut suggérer des transformations, mettre en correspondance des champs issus de différentes sources, repérer les valeurs manquantes ou incohérentes, ou encore générer du code SQL pour normaliser les données avant l'analyse.

L’IA générative permet aux équipes de préparer des informations qui ne se présentent pas sous forme de lignes et de colonnes. Pour les données non structurées, les équipes peuvent extraire des entités ou des attributs de documents, classer des tickets de support ou d'autres textes, et convertir une partie de ces contenus en champs analysables aux côtés des données structurées.

L'analyste doit néanmoins vérifier le travail produit avec l'aide de l'IA, car une hypothèse erronée ou un oubli peut se répercuter sur toute la suite de l'analyse.

Détection automatisée de tendances et d’anomalies

Les systèmes d'analyse automatisée parcourent les données à la recherche de variations, de tendances ou d'anomalies, et signalent leurs observations sans qu'il soit nécessaire de formuler une requête à chaque fois. Un analyste produit qui suit des centaines d'indicateurs peut, par exemple, être alerté d'une forte baisse du taux de conversion des utilisateurs Android, de l'essai gratuit à l'abonnement payant, après la sortie d'une nouvelle version de l'application. L'équipe dispose ainsi d'un problème précis à examiner.

Les informations générées par l’IA offrent aux analystes un point de départ plus rapide, mais c’est à eux qu’il revient d’en déterminer la cause. C’est d’autant plus important lorsque l’IA génère aussi un récit expliquant ce qu’elle a trouvé. Le système peut localiser un changement et suggérer des explications possibles, mais il revient aux praticiens et aux experts métier de déterminer quelles conclusions les éléments de preuve étayent réellement.

Visualisation des données par l’IA et tableaux de bord alimentés par l’IA

Les visualisations de données par l’IA permettent d'obtenir plus rapidement des graphiques pertinents. Plutôt que de sélectionner manuellement les champs, les types de graphiques et les filtres pour chaque analyse, l'utilisateur peut demander à l'IA de comparer le volume de demandes au support par produit, et le système génère la visualisation adaptée. L'utilisateur peut ensuite affiner le graphique par une demande complémentaire, comme « Affiche uniquement les grands comptes » ou « Détaille par catégorie de problème ».

Le système doit choisir un graphique qui représente fidèlement les données, appliquer des échelles et des agrégations pertinentes, et éviter de suggérer des relations que les données ne confirment pas. La validation humaine reste donc indispensable.

Les tableaux de bord alimentés par l’IA associent une vue persistante des KPI et des tendances validés en interne à une exploration assistée par l'IA. Les utilisateurs peuvent poser une question en langage naturel sur une variation, générer une nouvelle ventilation des données ou obtenir une synthèse des évolutions marquantes, sans attendre qu'une nouvelle vue du tableau de bord soit créée. Le tableau de bord ancre l’analyse dans des indicateurs partagés, tandis que l’IA offre aux utilisateurs davantage de moyens d’explorer ce qui se cache derrière.

Reporting automatisé

Les rapports générés par l'IA peuvent associer des indicateurs calculés à des synthèses ou à des explications rédigées. Un rapport mensuel peut extraire les indicateurs de chiffre d’affaires, de marge et de pipeline à partir de calculs gouvernés, puis utiliser l’IA générative pour rédiger un commentaire sur les principales évolutions.

Comme les rapports sont souvent produits de façon récurrente pour la même audience, l’IA peut aussi réduire le travail de reconstruction du récit à chaque cycle de reporting. À mesure que les indicateurs sous-jacents sont mis à jour, le système peut identifier ce qui a changé, générer une première explication et assembler les résultats dans un rapport récurrent, prêt à être relu et diffusé.

Lisez notre guide complet sur l’analyse IA pour le retail >