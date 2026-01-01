Guide de référence
Analyse de données par l’IA : usages, fonctionnement et supervision humaine
L’IA intervient à plusieurs étapes de l’analyse de données : préparation, prévision, interrogation en langage naturel et investigations menées par des agents. Pour utiliser ces capacités en production, vos équipes doivent fournir à chaque système des données adaptées, un contexte métier explicite et des critères d’évaluation.
DÉFINITION DE L’ANALYSE DE DONNÉES PAR L’IA
L'analyse de données par l'IA consiste à appliquer l'apprentissage automatique (machine learning, ML) et l'IA générative aux tâches analytiques : préparer les données, identifier des tendances, prédire des résultats, répondre aux questions métier et éclairer la prise de décision.
Les équipes d’analytique doivent répondre à un nombre croissant de questions métier et mener des analyses toujours plus variées, et l'IA les y aide de plus en plus : dans une étude Omdia 2026 sponsorisée par Snowflake menée auprès de 2 050 décideurs métier et technologiques, 59 % des équipes d’analyse de données déclarent utiliser l’IA générative ou des agents.
Dans la pratique, l’analyse de données par l’IA prend des formes variées. Elle aide les analystes à générer des requêtes, à classer et synthétiser des données non structurées, à prévoir des résultats et à repérer les tendances qui méritent d'être approfondies. Les interfaces en langage naturel offrent aux utilisateurs métier un accès plus direct à l'exploration des données, tandis que les agents IA peuvent orchestrer plusieurs étapes analytiques au sein d'une même investigation.
Qu’est-ce que l’analyse de données par l’IA ?
L’analyse de données par l’IA désigne l’utilisation du machine learning (ML), de l'IA générative et de l'IA agentique tout au long du cycle de vie analytique : préparation des données, détection de tendances, prédiction, interrogation en langage naturel, génération d'informations et aide à la décision.
Son périmètre dépasse désormais largement l'analyse prédictive appuyée sur l'apprentissage automatique, longtemps associée à l'analytique avancée. Les modèles de langage et multimodaux offrent désormais aux équipes de nouveaux moyens d’interroger les données structurées et d’analyser documents, textes, images, fichiers audio et autres informations non structurées.
Pour les professionnels de l’analyse, cet élargissement du périmètre transforme la nature même de leur travail. À mesure que l'IA prend en charge une part croissante de la génération de requêtes, des prévisions, de la classification et de l'interprétation, les analystes consacrent moins de temps à produire manuellement chaque livrable analytique, et davantage à définir le calcul des indicateurs, les relations entre tables, les variables cibles des modèles, les règles métier et les critères d'évaluation. Les analystes doivent également vérifier ce que produit l’IA et juger si le résultat convient à l’usage prévu. Comme le résume John Heisler, Head of AI for Financial Services chez Snowflake : « L’enjeu n’est pas de remplacer le jugement humain, mais de mieux le mobiliser. »
Une grande partie de ce travail se joue derrière l’interface. Un assistant IA qui travaille à partir d'un extrait importé ne peut analyser que les enregistrements dont il dispose. Or l'analytique d'entreprise repose souvent sur un contexte géré ailleurs : données sources à jour, règles d'accès, définitions métier, lignage des données et relations entre jeux de données. Plus l'IA s'intègre au processus analytique, plus ces choix de fond influencent les résultats obtenus par les utilisateurs.
Découvrez comment la BI alimentée par l’IA et l’analyse interactive transforment la façon dont les équipes explorent les données :
Les avantages de l’analyse de données par l’IA pour les équipes en entreprise
L'essentiel de la valeur concrète de l'analyse IA tient à la réduction des tâches répétitives qui entourent une analyse, tout en offrant à vos équipes davantage de moyens d'exploiter les données sous-jacentes.
Un accès plus rapide aux analyses courantes
Les interfaces en langage naturel raccourcissent le chemin entre une question métier et sa réponse, en particulier pour les demandes récurrentes : comparer deux périodes, filtrer un indicateur par région ou analyser un écart. Plutôt que de solliciter un analyste pour chaque requête ou chaque rapport, les utilisateurs explorent eux-mêmes leurs questions et les approfondissent au fil de leurs découvertes.
Libérer du temps pour les tâches à forte valeur ajoutée
Libérés d'une grande partie des demandes courantes, les analystes peuvent se consacrer aux tâches qui font appel à leur expertise : définir les indicateurs et les relations entre les données, examiner les résultats ambigus, développer des modèles analytiques et vérifier qu'une analyse éclaire réellement la décision qu'elle doit appuyer.
Analyser une plus grande variété de données
L'IA générative élargit l'éventail des sources exploitables dans un processus analytique. Textes, documents, images et autres données non structurées peuvent être classés, synthétisés ou croisés avec des données structurées. Vos équipes peuvent ainsi analyser des informations qui nécessitaient jusqu'ici un traitement distinct ou un long examen manuel.
Passer d'une analyse réactive à une analyse proactive
L’IA peut aussi changer le point de départ d’une investigation. La détection d’anomalies, les prévisions et la génération automatisée d’informations exploitables peuvent révéler des changements inhabituels ou des tendances émergentes avant même qu’on ne les recherche explicitement. En cybersécurité, par exemple, l'IA peut corréler l'activité liée aux identités, aux terminaux et au cloud pour signaler une séquence d'activité inhabituelle, un comportement qui passerait inaperçu si chaque événement était analysé isolément.
Ces avantages supposent des résultats suffisamment fiables pour être utilisés. Une explication plausible fondée sur une jointure erronée, une prévision évaluée par rapport à la mauvaise variable cible ou une information automatisée issue de données obsolètes ne font que produire des erreurs plus rapidement. À mesure que les équipes automatisent leur processus analytique, la précision, l'évaluation et la clarté des définitions métier deviennent des leviers de valeur déterminants.
TÉMOIGNAGE CLIENT : Oney
Après sa migration vers Snowflake, Oney a réduit la préparation de certains rapports récurrents à environ 15 minutes, contre parfois trois à quatre heures auparavant. Le temps ainsi libéré lui a permis de doubler le temps consacré à l’analyse des données. L’entreprise a également développé Orchestrator 360, un outil d’IA qui suggère des offres complémentaires pertinentes lors des appels au service client.
L'IA peut intervenir à plusieurs étapes du processus analytique : traduire une question métier en requête, préparer les données, faire émerger des tendances et communiquer les résultats. Les capacités mobilisées dépendent de la tâche et de l’usage prévu du résultat.
Analyse en langage naturel et analyse conversationnelle
L'analyse en langage naturel permet aux utilisateurs de formuler leurs questions analytiques dans le vocabulaire métier de tous les jours. Le système se charge ensuite de les traduire en requêtes ou en autres opérations analytiques.
Pour une demande simple, cette traduction reste relativement directe. « Afficher le chiffre d’affaires par mois » suppose une mesure de chiffre d’affaires approuvée et une dimension temporelle appropriée. Les questions métier deviennent très vite plus contextuelles. Par exemple, « Comment évoluent les renouvellements de contrats des grands comptes ? » laisse plusieurs choix analytiques en suspens. Le système doit savoir quels comptes relèvent de la catégorie « grands comptes », ce qui constitue un renouvellement, quel indicateur mesure la performance et quelle période sert de référence pour la comparaison. Jusqu'ici, c'était à l'analyste de lever ces ambiguïtés avant d'écrire la requête. Un système en langage naturel a besoin du même contexte métier, sous une forme qu'il peut exploiter.
L’analyse conversationnelle fait progresser une investigation au fil d’une série de questions. Si un utilisateur demande « Quelles régions ont le plus évolué ? », puis « Et si l'on ne garde que les clients sous contrat pluriannuel ? », le système conserve l'indicateur concerné, le périmètre analysé et l'état précédent de l'analyse. Le contexte sémantique gouverné accomplit ici un travail opérationnel concret. Les utilisateurs bénéficient d'une interface plus souple, tandis que l'équipe d'analytique garde la maîtrise des définitions et des relations qui la sous-tendent.
Préparation des données assistée par l'IA
L'IA peut alléger une partie du travail répétitif nécessaire pour transformer des données brutes en données exploitables par les analystes. Pour les données structurées, elle peut suggérer des transformations, mettre en correspondance des champs issus de différentes sources, repérer les valeurs manquantes ou incohérentes, ou encore générer du code SQL pour normaliser les données avant l'analyse.
L’IA générative permet aux équipes de préparer des informations qui ne se présentent pas sous forme de lignes et de colonnes. Pour les données non structurées, les équipes peuvent extraire des entités ou des attributs de documents, classer des tickets de support ou d'autres textes, et convertir une partie de ces contenus en champs analysables aux côtés des données structurées.
L'analyste doit néanmoins vérifier le travail produit avec l'aide de l'IA, car une hypothèse erronée ou un oubli peut se répercuter sur toute la suite de l'analyse.
Détection automatisée de tendances et d’anomalies
Les systèmes d'analyse automatisée parcourent les données à la recherche de variations, de tendances ou d'anomalies, et signalent leurs observations sans qu'il soit nécessaire de formuler une requête à chaque fois. Un analyste produit qui suit des centaines d'indicateurs peut, par exemple, être alerté d'une forte baisse du taux de conversion des utilisateurs Android, de l'essai gratuit à l'abonnement payant, après la sortie d'une nouvelle version de l'application. L'équipe dispose ainsi d'un problème précis à examiner.
Les informations générées par l’IA offrent aux analystes un point de départ plus rapide, mais c’est à eux qu’il revient d’en déterminer la cause. C’est d’autant plus important lorsque l’IA génère aussi un récit expliquant ce qu’elle a trouvé. Le système peut localiser un changement et suggérer des explications possibles, mais il revient aux praticiens et aux experts métier de déterminer quelles conclusions les éléments de preuve étayent réellement.
Visualisation des données par l’IA et tableaux de bord alimentés par l’IA
Les visualisations de données par l’IA permettent d'obtenir plus rapidement des graphiques pertinents. Plutôt que de sélectionner manuellement les champs, les types de graphiques et les filtres pour chaque analyse, l'utilisateur peut demander à l'IA de comparer le volume de demandes au support par produit, et le système génère la visualisation adaptée. L'utilisateur peut ensuite affiner le graphique par une demande complémentaire, comme « Affiche uniquement les grands comptes » ou « Détaille par catégorie de problème ».
Le système doit choisir un graphique qui représente fidèlement les données, appliquer des échelles et des agrégations pertinentes, et éviter de suggérer des relations que les données ne confirment pas. La validation humaine reste donc indispensable.
Les tableaux de bord alimentés par l’IA associent une vue persistante des KPI et des tendances validés en interne à une exploration assistée par l'IA. Les utilisateurs peuvent poser une question en langage naturel sur une variation, générer une nouvelle ventilation des données ou obtenir une synthèse des évolutions marquantes, sans attendre qu'une nouvelle vue du tableau de bord soit créée. Le tableau de bord ancre l’analyse dans des indicateurs partagés, tandis que l’IA offre aux utilisateurs davantage de moyens d’explorer ce qui se cache derrière.
Reporting automatisé
Les rapports générés par l'IA peuvent associer des indicateurs calculés à des synthèses ou à des explications rédigées. Un rapport mensuel peut extraire les indicateurs de chiffre d’affaires, de marge et de pipeline à partir de calculs gouvernés, puis utiliser l’IA générative pour rédiger un commentaire sur les principales évolutions.
Comme les rapports sont souvent produits de façon récurrente pour la même audience, l’IA peut aussi réduire le travail de reconstruction du récit à chaque cycle de reporting. À mesure que les indicateurs sous-jacents sont mis à jour, le système peut identifier ce qui a changé, générer une première explication et assembler les résultats dans un rapport récurrent, prêt à être relu et diffusé.
Comment fonctionne l’analyse de données par l’IA sur les données gouvernées
Toutes les charges de travail d'analyse IA n'interagissent pas avec les données de la même manière. Une requête en langage naturel, par exemple, a besoin d'un contexte sémantique suffisant pour traduire correctement une question métier, tandis qu'un modèle de prévision dépend davantage des données historiques, de la définition des variables explicatives (features) et des critères d'évaluation. L'IA générative appliquée aux documents a ses propres exigences en matière de récupération d'informations (retrieval) et d'ancrage dans les sources (grounding).
L’analyse en langage naturel exige un contexte métier
Lorsqu'un utilisateur pose une question comme « Quels comptes clients présentent des signes d'attrition ? », le système doit la traduire en requête exécutable. Pour cela, il doit savoir comment l'organisation définit un compte actif, quels comportements constituent des signaux d'attrition, quelles tables contiennent les données utiles, comment ces tables sont reliées entre elles et quels filtres ou quelles périodes s'appliquent.
Une couche sémantique (semantic layer) permet d'expliciter ces définitions et ces relations, afin que les requêtes en langage naturel s'appuient sur la même logique analytique gouvernée que le reste de l'organisation. Des requêtes vérifiées ou d’autres exemples approuvés peuvent fournir des indications supplémentaires pour les questions courantes. Les équipes peuvent ensuite vérifier si le SQL généré produit le résultat attendu.
L’analyse prédictive repose sur les données, les cibles et l’évaluation
Dans le cadre de l’analyse prédictive, les modèles de machine learning apprennent des relations statistiques à partir d’exemples historiques et les utilisent pour générer des prévisions, des classifications ou des scores. La fiabilité dépend de certains choix : quelles données représentent le problème, comment la variable cible est définie et si la métrique d’évaluation reflète les conséquences d’une prédiction erronée.
La gouvernance joue aussi un rôle important en analyse prédictive, notamment pour l'accès aux données, le lignage et la reproductibilité. Pour ce type de charge de travail, la définition sémantique d'un indicateur n'est toutefois pas forcément le principal point de contrôle.
L’IA générative a besoin de preuves sur lesquelles ancrer ses réponses
L'IA générative s'appuie souvent sur une étape de récupération pour intégrer les documents sources pertinents au contexte du modèle avant qu'il ne génère une réponse. Le système doit d'abord identifier les documents ou les passages pertinents, puis fournir au modèle suffisamment d'éléments pour étayer sa réponse, sans qu'il y introduise d'affirmations absentes des sources.
La qualité du résultat ne dépend donc pas uniquement du modèle lui-même. Les équipes doivent vérifier si la récupération a fait remonter les éléments les plus pertinents, si un contexte important a été omis et si la réponse générée reflète fidèlement les sources fournies. Les équipes peuvent ensuite évaluer chacune des deux étapes : le système a-t-il récupéré les bonnes informations, et le modèle les a-t-il correctement exploitées ?
La gouvernance doit suivre les données jusque dans les systèmes d’IA
Quelle que soit l’approche analytique utilisée, l’IA ne doit pas créer un ensemble de règles distinct pour les mêmes données d’entreprise. Les politiques d'accès, les classifications, le lignage et les autres contrôles de gouvernance existants doivent continuer à s'appliquer lorsque les données sont interrogées via une interface conversationnelle, utilisées pour entraîner un modèle ou produire des scores, ou transmises à une application alimentée par l'IA.
Les contrôles précis varient selon la charge de travail, mais le principe reste le même : l’IA donne le meilleur d’elle-même lorsqu’elle opère sur les mêmes données gouvernées et le même contexte métier que ceux déjà utilisés par l’organisation pour l’analytique.
ASTUCE
Partez des questions métier réellement posées par les utilisateurs, puis vérifiez si la couche sémantique fournit au système suffisamment d’informations pour lever les ambiguïtés sur les termes, les métriques et les relations.
Analyse augmentée et supervision humaine
L'IA intervient de plus en plus dans les tâches courantes que les analystes réalisaient autrefois manuellement : rédiger des requêtes, suggérer des transformations, détecter des tendances inhabituelles, recommander des visualisations ou produire des commentaires explicatifs. Ces processus assistés par l’IA relèvent de l’analyse augmentée : l’utilisation de l’IA et du ML pour prendre en charge des tâches tout au long du processus analytique.
Pour une équipe analytics, la question concrète est de savoir quel niveau de validation humaine exige chaque processus assisté par l'IA. La préparation des données nécessite des vérifications de la logique de transformation et de la granularité. Les requêtes générées nécessitent une validation sémantique et SQL. Les informations générées automatiquement nécessitent un contexte statistique. Les explications générées doivent présenter un lien clair avec les éléments qu’elles résument.
L’analyse augmentée réduit la part de production répétitive tout en réservant le jugement analytique aux étapes où une hypothèse erronée modifierait sensiblement le résultat.
PIÈGE COURANT
Une erreur fréquente consiste à confondre une tendance détectée avec une explication. L'IA peut repérer qu'un indicateur a évolué pour un segment donné, mais comprendre pourquoi il a évolué exige généralement des éléments et des analyses complémentaires.
L’analyse agentique pour les analyses complexes
L’analyse agentique est utile lorsqu’une investigation implique plusieurs étapes, outils, types de données ou décisions de suivi. Un agent IA peut s'appuyer sur un modèle pour interpréter une demande, choisir parmi les outils autorisés, transmettre les informations d'une étape à l'autre et ajuster le déroulé de l'analyse en fonction des résultats intermédiaires.
Un utilisateur métier qui cherche à comprendre une baisse des renouvellements clients peut, par exemple, demander ce qui a changé dans une région donnée. Un agent pourrait interroger les données de renouvellement et d’utilisation, comparer les comptes concernés avec les périodes précédentes, récupérer les tickets de support ou les notes d’appel pertinents, puis exploiter ces résultats pour identifier les causes probables. La réponse finale peut réunir des métriques structurées et des éléments issus de sources non structurées, sans que l’utilisateur ait à formuler et exécuter chaque étape séparément.
La capacité de l’agent à conserver l’état change la manière dont l’investigation se déroule. Si la première requête montre que la baisse des renouvellements concerne surtout des clients dont l'usage du produit diminue, l'agent peut s'appuyer sur ce constat à l'étape suivante, au lieu de repartir de zéro à chaque demande. Il peut ensuite examiner quelles fonctionnalités ces clients ont cessé d'utiliser, ou si l'activité du support a évolué sur la même période.
Les processus agentiques peuvent aussi emprunter des pistes différentes en fonction de ce que l'analyse met au jour. Un pipeline figé suit toujours la même séquence. Un agent, lui, peut interroger un jeu de données précis s'il détecte un problème d'adoption, consulter les notes associées au compte s'il repère une difficulté dans la relation client, ou s'arrêter si les éléments disponibles ne justifient pas d'aller plus loin. Les agents sont donc particulièrement utiles pour le travail exploratoire, où chaque étape analytique dépend de la réponse à la précédente.
Pourquoi l’analyse de données par l’IA sur Snowflake
Snowflake rapproche l'analyse IA des données d'entreprise gouvernées et du contexte métier dont ces processus dépendent. Les Semantic Views permettent de définir les métriques, les dimensions et les relations directement dans Snowflake, tandis que Snowflake Horizon Catalog offre des capacités de gouvernance telles que les politiques d’accès, la classification et la traçabilité. Cortex Agents peuvent ensuite utiliser ces définitions sémantiques pour traduire les questions en langage naturel en SQL pour les données structurées, et combiner cette analyse avec la récupération d’informations depuis des sources non structurées ou d’autres outils.
Cortex AI Functions intègrent les traitements d'IA générative directement en SQL, et Snowflake ML prend en charge la modélisation prédictive. Snowflake CoWork offre une interface dédiée aux analyses en plusieurs étapes, en s'appuyant sur les Cortex Agents et des outils connectés. Grâce à ce socle commun, vos équipes peuvent appliquer l'IA à leurs données sans avoir à redéfinir la logique métier ni à reconstruire la gouvernance pour chaque nouvel usage analytique.
L’analyse IA change ce que les équipes peuvent déléguer
L'IA offre aux équipes d'analytique de nouveaux moyens de rendre les informations accessibles, plus rapidement. Un utilisateur métier peut poser une question sans écrire de SQL, un analyste peut partir de données préparées par l'IA ou d'anomalies détectées automatiquement, et un agent IA peut poursuivre une investigation à travers plusieurs outils et sources de données.
Reste à déterminer, concrètement, quelle part de chaque processus confier à l'IA. Certaines étapes peuvent s'exécuter avec peu d'intervention humaine. D'autres nécessitent des indicateurs clairement définis, un choix d'outils encadré ou une validation humaine avant que leur résultat n'oriente une décision. Dès lors que l'IA prend en charge une part croissante du travail analytique, définir ces limites devient partie intégrante de la conception de l'analyse elle-même.
À RETENIR
L'analyse de données par l'IA permet à vos équipes de traiter davantage de questions, de types de données et d'investigations en plusieurs étapes, sans que la charge de travail manuelle augmente au même rythme. Plus l'IA prend en charge une part du processus, plus les professionnels de la donnée consacrent leur temps à définir les données, la logique métier et le cadre opérationnel sur lesquels ces systèmes s'appuient.
Foire aux questions
Vos questions fréquentes sur l’analyse de données par l’IA, avec les réponses des experts Snowflake.
A-t-on encore besoin d'analystes de données avec l'IA ?
Oui. L’IA réduit une partie du travail analytique répétitif : génération de requêtes de routine, premières synthèses et questions récurrentes. Les analystes continuent de cadrer les questions métier ambiguës, de définir et valider les métriques, d’enquêter sur les résultats inattendus, d’évaluer les explications alternatives et de déterminer si les éléments disponibles justifient une décision. Avec l'essor du libre-service en langage naturel, maintenir le contexte métier et la qualité des analyses devient d'autant plus important.
Quelle est la différence entre l’analyse prédictive et l’analyse prescriptive ?
L’analyse prédictive estime ce qui est susceptible de se produire ou la probabilité d’un événement. L'analyse prescriptive combine les résultats attendus avec les objectifs et les contraintes opérationnelles pour recommander une action adaptée aux objectifs et aux contraintes. Une prévision de la demande relève de l'analyse prédictive. En revanche, un modèle de gestion des stocks qui s'appuie sur cette prévision, les stocks disponibles, les délais d'approvisionnement des fournisseurs et les coûts pour recommander des quantités de commande relève de l'analyse prescriptive.
En quoi l’analyse de données par l’IA diffère-t-elle de l’analyse traditionnelle ?
L'analyse IA intègre le machine learning et l'IA générative aux processus analytiques existants : prévisions, génération de requêtes, analyse de données non structurées, génération d'informations et exploration conversationnelle. Les méthodes analytiques traditionnelles et la Business Intelligence (BI) restent au cœur de l'environnement de données. L'IA transforme la manière dont certaines étapes sont réalisées et dont les utilisateurs interagissent avec elles.
L’analyse de données par l’IA peut-elle traiter des données non structurées ?
Oui, selon les capacités du modèle et des outils utilisés. L’IA générative et multimodale prend en charge des opérations analytiques sur le texte, les documents, les images, l’audio et la vidéo, notamment l’extraction, la classification et la synthèse. Ces résultats peuvent ensuite être analysés aux côtés des données métier structurées, telles que les enregistrements clients, transactions ou produits.
Découvrir les ressources en analytique
Explorer les thèmes liés à l’analytique
Des analyses approfondies de chaque aspect de l’analytique
Stratégie de Business Intelligence
Alignement des données, de la technologie, des processus et des personnes visant à optimiser la manière dont une organisation collecte, gère et exploite les informations décisionnelles, afin d'atteindre ses objectifs stratégiques et de favoriser une prise de décision éclairée.
Comment utiliser l'IA pour analyser des données ?