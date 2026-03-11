Predictive Analytics: Wie ML-Modelle von vergangenen Daten auf neue Fälle schließen
Predictive Analytics nutzt Muster in historischen Daten, um abzuschätzen, was als Nächstes wahrscheinlich passieren wird. Erfahren Sie, wie prädiktive Modelle funktionieren, wie Teams sie evaluieren und pflegen und wie prädiktive KI diese Techniken in großem Maßstab erweitert.
PREDICTIVE ANALYTICS – DEFINITION
Predictive Analytics (prädiktive Analytik) ist die Praxis, vorhandene Daten zu nutzen, um zukünftige Werte, Ereignisse oder Wahrscheinlichkeiten durch statistische Modellierung und maschinelles Lernen abzuschätzen.
Predictive Analytics beginnt mit einer grundlegenden Annahme: Muster in historischen Daten verraten uns etwas Nützliches darüber, was als Nächstes passiert.
Oft tun sie das auch. Aber das Kundenverhalten ändert sich, die Betriebsbedingungen verschieben sich und Risikomuster entwickeln sich weiter. Der wahre Test eines prädiktiven Modells erfolgt nach der Bereitstellung, wenn es auf Bedingungen trifft, die sich von denen in seinen Trainingsdaten unterscheiden. Lassen sich die aus historischen Daten gelernten Muster gut genug verallgemeinern, um Schätzungen für neue Fälle zu unterstützen?
Dieses Spannungsfeld steht im Mittelpunkt von Predictive Analytics: Modelle lernen aus der Vergangenheit, werden aber nach der Zukunft beurteilt. Das Prinzip gilt unabhängig davon, ob die Methode klassische Statistik oder prädiktive KI ist. Predictive Analytics funktioniert am besten, wenn Unternehmen Vorhersagen als Schätzungen behandeln, die im Laufe der Zeit getestet und gepflegt werden müssen, und nicht als feste Antworten darauf, was als Nächstes kommt.
Was ist Predictive Analytics?
Predictive Analytics nutzt historische Daten, statistische Techniken und maschinelles Lernen (ML), um die Wahrscheinlichkeit eines zukünftigen Ergebnisses abzuschätzen. Je nach Anwendungsfall kann dieses Ergebnis eine Wahrscheinlichkeit, eine Prognose oder ein Risikowert sein. In jedem Fall drückt es aus, was wahrscheinlich passieren wird, und nicht, was mit Sicherheit passieren wird.
Diese zukunftsorientierte Ausrichtung unterscheidet Predictive Analytics von den Formen der Analytics, die sich auf bereits eingetretene Ereignisse konzentrieren. Deskriptive Analytik erklärt, was passiert ist, während diagnostische Analytik untersucht, warum. Predictive Analytics fragt, was als Nächstes wahrscheinlich passieren wird, und Prescriptive Analytics (präskriptive Analytik) nutzt diese Informationen dann, um eine Reaktion oder Aktion zu steuern.
Prädiktive Systeme haben zusätzliche Anforderungen, die über die von deskriptiven und diagnostischen Systemen hinausgehen. Historische Daten müssen die Bedingungen repräsentieren, auf die das Modell treffen wird, Vorhersagen müssen anhand von Ergebnissen validiert werden, die das Modell noch nicht gesehen hat, und die Performance muss überwacht werden, wenn sich diese Bedingungen ändern. Ein Modell, das beispielsweise letztes Jahr gut funktioniert hat, könnte allmählich an Genauigkeit verlieren, wenn sich Kundenverhalten, Marktbedingungen oder Betriebsmuster ändern.
ML hat erweitert, wie umfassend Unternehmen prädiktive Techniken anwenden können. Statistische Prognosen und Klassifizierungen sind älter als modernes ML, aber maschinelles Lernen macht es praktikabel, prädiktive Modelle über sehr große Populationen von Kund:innen, Produkten, Transaktionen oder anderen Entitäten hinweg auszuführen.
Predictive Analytics und prädiktive KI überschneiden sich stark, aber die Begriffe beschreiben leicht unterschiedliche Dinge. Predictive Analytics ist die analytische Disziplin, historische Muster zu nutzen, um zukünftige Ergebnisse abzuschätzen. Prädiktive KI bezieht sich im Allgemeinen auf die Anwendung von ML-Modellen, um diese Vorhersagen in großem Maßstab durchzuführen.
In dieser Folge von „AI Builders“ diskutiert Dan Darnell, VP of Marketing bei Sway AI, wie man eine No-Code-Umgebung schafft, die es Unternehmen jeder Größe erleichtert, ML und Predictive Analytics zu nutzen:
Wie Predictive Analytics funktioniert
Predictive Analytics folgt einem Lebenszyklus, aber die Phasen sind eng miteinander verbunden. Entscheidungen, die früh im Prozess getroffen werden, prägen alles, was danach kommt. Der typische Lebenszyklus sieht so aus:
- Entscheidung festlegen: Definieren Sie das Ergebnis, den Vorhersagehorizont und die mit dem Ergebnis verbundene Aktion.
- Historische Daten zusammenstellen: Führen Sie relevante Quellen zusammen und bewerten Sie deren Vollständigkeit und Konsistenz.
- Features entwickeln: Transformieren Sie rohe Beobachtungen in nützliche Signale für Training und Inferenz.
- Modell auswählen und trainieren: Wählen Sie einen Ansatz, der für die Vorhersage und die verfügbaren Daten geeignet ist.
- Modell validieren: Testen Sie anhand von zurückgehaltenen Daten mit Metriken, die das Geschäftsziel widerspiegeln.
- Vorhersage-Workflow bereitstellen: Speisen Sie aktuelle Daten in das Modell ein und leiten Sie dessen Ausgabe an die Personen oder Systeme weiter, die sie nutzen.
- Überwachen und neu trainieren: Verfolgen Sie die Performance und aktualisieren Sie das Modell, wenn sich zugrunde liegende Muster ändern.
Beginnen Sie mit der Vorhersage, die Sie treffen müssen
Der erste Schritt besteht darin, das Ergebnis klar genug zu definieren, damit das Modell etwas Spezifisches abschätzen kann. Dazu gehören das Vorhersageziel, der Zeithorizont und der Kontext, in dem das Ergebnis verwendet wird. Die Vorhersage auf diese Weise zu formulieren, hält das Projekt auch an eine reale Geschäftsfrage gebunden.
Ein Churn-Modell benötigt beispielsweise mehr als das allgemeine Ziel, Kund:innen zu identifizieren, die abwandern könnten. Ist das Ziel die Abwanderung innerhalb von 30 Tagen? 90 Tagen? Vor der nächsten Vertragsverlängerung?
Die historische Sicht aufbauen
Sobald das Vorhersageziel klar ist, stellen Teams die damit verbundenen historischen Daten zusammen. Dies bedeutet in der Regel, Datensätze aus mehreren Quellen zusammenzuführen, Inkonsistenzen zu bereinigen und Features zu erstellen, die die Muster repräsentieren, die das Modell lernen soll.
Diese Phase kann viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn wichtige Variablen in getrennten Systemen liegen, wenn sich Definitionen geändert haben oder wenn fehlende oder inkonsistente Datensätze vorhanden sind, die die vom Modell gelernten Beziehungen verzerren können.
Aktuelle Forschung zum industriellen maschinellen Lernen weist auf Datenqualität, -knappheit, -ungleichgewicht und -heterogenität als wesentliche Produktionseinschränkungen hin. Das Modell hat nur so viel Signal zur Verfügung, wie die Trainingsdaten liefern können.
Feature Engineering ist ein wichtiger Teil dieses Prozesses. Rohe Beobachtungen werden in Signale transformiert, die für die Vorhersage nützlicher sind – beispielsweise die Umwandlung einer Reihe von Transaktionen in Aktualitäts-, Häufigkeits- oder Trend-Features oder die Darstellung historischer Werte als verzögerte Features in einem Zeitreihenmodell.
Das Modell trainieren und validieren
Wenn die Trainingsdaten vorbereitet sind, wählen Teams eine geeignete Modellfamilie aus und trainieren sie mit einem Teil der historischen Daten. Nach dem Modelltraining ist der nächste Schritt die Validierung anhand von zurückgehaltenen Daten, die das Modell noch nicht gesehen hat. Die Trennung dieser Schritte gibt einen besseren Hinweis darauf, ob sich die während des Trainings gelernten Muster auf neue Fälle verallgemeinern lassen, anstatt sich lediglich an die historische Stichprobe anzupassen.
Die für die Bewertung verwendeten Metriken sollten die Art der getroffenen Vorhersage widerspiegeln. Die Gesamtgenauigkeit kann beispielsweise irreführend sein, wenn ein Ergebnis selten ist. Bei der Betrugserkennung könnte ein Modell, das fast jede Transaktion als legitim einstuft, einen hohen Genauigkeitswert erzielen, während es die Fälle übersieht, die dem Unternehmen am wichtigsten sind. Precision, Recall oder andere aufgabenspezifische Maße können in diesen Fällen eine nützlichere Sicht bieten.
Das Modell in Produktion bringen
Ein validiertes Modell benötigt einen zuverlässigen Weg, um aktuelle Daten in nutzbare Vorhersagen zu verwandeln. Features müssen konsistent generiert, planmäßig aktualisiert und in derselben Form an das Modell übergeben werden, die während des Trainings verwendet wurde – andernfalls kann ein Training-Serving-Skew die Performance beeinträchtigen.
Inferenz benötigt ebenfalls einen definierten Rhythmus und ein definiertes Ziel. Eine Bedarfsprognose könnte nächtlich laufen, während ein Betrugsmodell Transaktionen nahezu in Echtzeit bewerten kann. Diese zeitlichen Anforderungen prägen die Serving-Architektur.
Produktions-Workflows sollten zudem reproduzierbar und nachvollziehbar sein. Teams müssen wissen, welche Modellversion eine Vorhersage erstellt hat, welche Daten und Feature-Logik sie gespeist haben und wann sie zuletzt neu trainiert wurde.
Überwachen, was sich ändert
Die Bereitstellung ist nicht das Ende des Lebenszyklus. Die prädiktive Performance hängt davon ab, dass die aus historischen Daten gelernten Beziehungen weiterhin Bestand haben.
Im Laufe der Zeit können sich eingehende Daten verschieben, die Beziehung zwischen einer Eingabe und einem Ergebnis kann schwächer werden oder es können völlig neue Muster auftreten. Monitoring hilft dabei, diese Änderungen aufzudecken, bevor sich eine nachlassende Performance in der Vorhersage selbst zeigt.
Durch erneutes Training kann das Modell neuere Informationen integrieren. Je nach Anwendungsfall können Teams nach einem Zeitplan, als Reaktion auf Drift oder wenn die Performance unter einen definierten Schwellenwert fällt, neu trainieren.
Eine Übersichtsstudie zu prädiktiven ML-Systemen aus dem Jahr 2025 ergab, dass zeitliche Verschiebungen und Concept-Drift häufige Ursachen für Änderungen nach der Bereitstellung sind. Die praktische Realität ist, dass Muster, die ein Modell während des Trainings gelernt hat, oft neu überprüft werden müssen, sobald sich die Umgebung ändert.
Entscheiden Sie, wie detailliert das Modell sein soll
Die Skalierung führt zu einer weiteren Designentscheidung: wie viele separate Modelle verwaltet werden sollen. Ein Modell pro Kunde, Produkt oder Standort erfasst möglicherweise mehr lokale Variationen, aber jedes zusätzliche Modell bringt seine eigenen Anforderungen an Training, Monitoring und erneutes Training mit sich. In großem Maßstab kann dies Hunderte oder Tausende von parallelen Workflows erzeugen, die betrieben werden müssen.
Ein einheitliches Modell, das über viele Entitäten hinweg trainiert wurde, reduziert diesen operativen Fußabdruck, wenn es dennoch die vom Anwendungsfall geforderte Variation erfasst. Der richtige Grad an Granularität hängt daher sowohl von der prädiktiven Performance als auch von den Kosten für die Aufrechterhaltung des Modellbestands im Laufe der Zeit ab.
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Arten von Modellen für Predictive Analytics
Die Modellauswahl wird einfacher, sobald die prädiktive Frage klar ist. Die meisten Probleme von Predictive Analytics fallen in eine kleine Anzahl von Familien, die jeweils einer anderen Art von Frage entsprechen:
- Klassifizierung: Zu welcher Kategorie gehört diese Beobachtung?
- Regression: Welchen numerischen Wert sollten wir erwarten?
- Clustering: Welche natürlichen Gruppen existieren in den Daten?
- Zeitreihen: Was wird wahrscheinlich als Nächstes passieren, angesichts dessen, was zuvor passiert ist?
- Ensemblemethoden: Welches Ergebnis erhalten wir durch die Kombination mehrerer Modelle?
Beachten Sie, dass Modellfamilien und Modellierungstechniken unterschiedliche Dinge sind. Beispielsweise beschreibt die Klassifizierung ein Ziel, während verschiedene Techniken verwendet werden können, um es zu erreichen.
Klassifizierungsmodelle
Klassifizierungsmodelle weisen Beobachtungen Kategorien zu oder schätzen die Wahrscheinlichkeit, dass eine Beobachtung zu einer bestimmten Klasse gehört. Ein Churn-Modell kann beispielsweise die Wahrscheinlichkeit schätzen, dass ein:e Kund:in innerhalb der nächsten 90 Tage abwandert, oder ein Risikomodell kann Antragsteller:innen oder Konten in vordefinierte Kategorien einteilen.
Techniken wie logistische Regression, Entscheidungsbäume, Random Forests, Gradient Boosting und neuronale Netzwerke unterstützen alle Klassifizierungsprobleme. Die richtige Wahl hängt teils von den Performance-Anforderungen und teils davon ab, wie viel Erklärung die Entscheidung erfordert.
Regressionsmodelle
Regressionsmodelle schätzen kontinuierliche numerische Werte. Umsatzprognosen, der erwartete Customer Lifetime Value und Preisschätzungen sind gängige Beispiele. Lineare Regression bietet einen relativ transparenten Ausgangspunkt, während baumbasierte Methoden, Ensembles und neuronale Netzwerke komplexere Beziehungen unterstützen.
Bei einem Regressionsmodell muss ein Team wissen, welches numerische Ergebnis das Unternehmen zu schätzen versucht und wie präzise diese Schätzung für die von ihr unterstützte Entscheidung sein muss.
Clustering-Modelle
Clustering-Algorithmen suchen nach natürlich vorkommenden Gruppen in Daten, ohne von einem bekannten Ziel-Label auszugehen. K-Means-Clustering könnte beispielsweise Kunden identifizieren, deren Kaufmuster einander ähneln, selbst wenn das Unternehmen diese Segmente nicht vordefiniert hat. Diese Cluster können dann Segmentierung, Targeting oder weitere Analysen unterstützen.
Da das Modell eher Strukturen entdeckt als ein bekanntes Ziel vorherzusagen, wird Clustering etwas anders eingesetzt als Klassifizierung und Regression. Es ist oft früher in einem analytischen Workflow nützlich, wenn Teams noch versuchen zu verstehen, welche Gruppen oder Muster existieren.
Zeitreihenmodelle
Zeitreihenmodelle verwenden über die Zeit geordnete Beobachtungen, um zukünftige Werte zu schätzen. Nachfrage, Umsatz, Energielast, finanzielle Performance und Lagerbestände passen alle natürlich in diese Kategorie. Saisonalität, Trend und Prognosehorizont prägen das Modelldesign, während die Techniken von statistischen Ansätzen wie ARIMA bis hin zu ML-Methoden reichen, die über mehrere verwandte Reihen hinweg trainiert wurden.
Diese Familie taucht bei Predictive Analytics in Unternehmen aus einem einfachen Grund häufig auf: Viele geschäftliche Fragen sind mit einem Datum versehen. Wie viel Lagerbestand werden wir nächsten Monat benötigen? Wie wird der Umsatz im nächsten Quartal aussehen? Wie viel Energienachfrage sollten wir morgen erwarten?
Ensemblemethoden
Ensemblemethoden kombinieren mehrere Modelle, um die Stabilität oder die prädiktive Performance zu verbessern. Random Forests und Gradient Boosting sind bekannte Beispiele. Andere Ensembles aggregieren Ausgaben von unabhängig trainierten Modellen und reduzieren so das Ausmaß, in dem das Endergebnis von den Stärken oder Schwächen eines einzelnen Ansatzes abhängt.
Die Verbesserung geht oft mit einem Kompromiss einher: Ein großes Ensemble oder neuronales Netzwerk ist im Allgemeinen weniger einfach zu erklären. In regulierten Umgebungen, in denen Prüfer:innen oder Kund:innen möglicherweise verstehen müssen, wie eine Entscheidung getroffen wurde, ist Interpretierbarkeit nicht verhandelbar.
Generative KI in Predictive Analytics
Prädiktive Modelle schätzen ein definiertes zukünftiges Ergebnis – wie Nachfrage, Abwanderungswahrscheinlichkeit oder Geräteausfall – anhand historischer Daten. Generative KI produziert neue Inhalte, einschließlich Text, Bildern oder Code, basierend auf Mustern, die während des Trainings gelernt wurden.
Die beiden arbeiten zunehmend zusammen. Eine KI-gesteuerte Plattform für Predictive Analytics könnte beispielsweise die Ausgabe eines prädiktiven Modells erklären oder zusammenfassen, während das prädiktive Modell weiterhin die Prognose oder Wahrscheinlichkeit selbst liefert.
Tools und Plattformen für Predictive Analytics
Ein Tool oder eine Plattform für Predictive Analytics muss den umgebenden Workflow unterstützen: wo das Training stattfindet, wo die Daten liegen, wer damit arbeiten kann und wohin die Vorhersage danach geht. Diese architektonischen Entscheidungen haben oft mehr operative Auswirkungen als der Unterschied zwischen zwei Modellierungsbibliotheken.
Bei der Evaluierung von Tools für Predictive Analytics sollten Teams fragen:
- Wo trainiert das Modell im Verhältnis zu den Quelldaten mit zentraler Governance?
- Erfordert der Workflow, dass Daten in eine andere Umgebung kopiert werden?
- Wie erreicht eine Vorhersage eine Anwendung, ein Dashboard oder einen Geschäftsprozess?
- Welche Nutzer:innen können prädiktive Workloads erstellen oder ausführen?
- Wie werden Modellversionen, Datenherkunft (Data Lineage) und erneutes Training verfolgt?
- Welche Infrastruktur ist für die Inferenz erforderlich?
- Wie verändern sich die Kosten, wenn die Anzahl der Modelle oder Vorhersagen wächst?
Datenbewegungen verdienen besondere Aufmerksamkeit. Das Kopieren von Daten mit zentraler Governance in eine separate ML-Umgebung schafft eine weitere Version, die synchronisiert werden muss, eine weitere Pipeline, die gewartet werden muss, und eine weitere Governance-Grenze. Wenn die Kopie hinter der Quelle zurückbleibt oder eine Upstream-Pipeline ausfällt, arbeitet das Modell nicht mehr mit dem aktuellen Zustand des Unternehmens.
Auch der Kreis der Nutzer:innen verändert sich. SQL-native prädiktive Funktionen ermöglichen es Analyst:innen und Analytics Engineers, gängige Workloads wie Prognosen und Anomalieerkennung auszuführen, ohne jede Anfrage durch eine Data-Science-Warteschlange leiten zu müssen. Benutzerdefinierte Modelle erfordern weiterhin Code-First-Umgebungen, wenn Teams spezialisiertes Feature Engineering, Algorithmen oder Evaluierungen benötigen. Zunehmend können diese beiden Ansätze koexistieren, anstatt separate Stacks für jede Art von prädiktiver Arbeit zu erfordern.
Anwendungsfälle und geschäftliche Auswirkungen von Predictive Analytics
Branchenlisten lassen Predictive Analytics fragmentierter erscheinen, als sie ist. Darunter reduzieren sich die meisten Anwendungsfälle auf eine Handvoll wiederkehrender Problemtypen: Prognose der zukünftigen Nachfrage, Schätzung, ob ein Ereignis eintreten wird, Identifizierung von abnormalem Verhalten, Antizipation von Geräteausfällen oder Zuweisung eines Risikoniveaus.
Beispielsweise lösen ein Versorgungsunternehmen, das die Energielast prognostiziert, und ein Händler, der die Produktnachfrage prognostiziert, eng verwandte analytische Probleme, auch wenn die umgebenden Geschäftsprozesse völlig unterschiedlich aussehen.
Nachfrage- und Umsatzprognosen
Prognosen nutzen historische Muster, Saisonalität und verwandte Signale, um zukünftige Aktivitäten zu schätzen. Der Wert zeigt sich nachgelagert zur Prognose selbst. Eine zeitnahere oder genauere Schätzung könnte ändern, wie viel Lagerbestand bestellt wird, wo Ressourcen zugewiesen werden oder auf welche Szenarien sich ein Finanzteam vorbereitet.
Abwanderungs- und Bindungsvorhersage
Churn-Modelle schätzen die Wahrscheinlichkeit, dass ein:e Kund:in ein Produkt oder eine Dienstleistung nicht mehr nutzt. Das Timing ist für den Anwendungsfall von zentraler Bedeutung. Eine Vorhersage, die geliefert wird, nachdem der:die Kund:in bereits gekündigt hat, hat beispielsweise wenig operativen Wert. Teams benötigen die Erkenntnis früh genug, um eine Kontaktaufnahme, eine Serviceintervention oder ein Bindungsangebot auszulösen. Aus diesem Grund sollten das Modell und der Geschäftsprozess gemeinsam entworfen werden.
Betrugs- und Anomalieerkennung
Die Betrugserkennung konzentriert sich auf Muster, die mit verdächtigem Verhalten in Verbindung gebracht werden, während die Anomalieerkennung nach Beobachtungen sucht, die von einer erwarteten Baseline abweichen.
Finanzdienstleister nutzen diese Ansätze, um potenziell betrügerische Transaktionen oder Konten zu markieren. Ähnliche Techniken gelten für operative Metriken, die Performance von Geräten, Sicherheitsereignisse und andere Umgebungen, in denen eine unerwartete Abweichung eine Untersuchung rechtfertigt.
Hier ergibt sich der prädiktive Wert oft aus der Eingrenzung der Aufmerksamkeit. Anstatt jedes Ereignis gleichermaßen zu überprüfen, können Teams ihre Ressourcen auf die Teilmenge konzentrieren, die am wahrscheinlichsten Maßnahmen erfordert.
Vorausschauende Wartung
Hersteller und andere anlagenintensive Unternehmen nutzen Geräte-, Sensor- und Wartungsdaten, um abzuschätzen, wann Ausfälle wahrscheinlich sind. Eine frühere Warnung ermöglicht es Betreiber:innen, die Wartung zu planen, bevor ein Ausfall die Produktion unterbricht. Der geschäftliche Nutzen zeigt sich eher in Form von vermiedenen Ausfallzeiten, weniger Notfallreparaturen und einer effizienteren Nutzung von Wartungsressourcen als in zusätzlichen Einnahmen.
Risikobewertung
Prädiktive Modelle schätzen auch die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen wie Kreditausfällen, Schadensfällen, Kundenabwanderung oder anderen Formen von Geschäftsrisiken. Ein Score bietet dem Unternehmen eine konsistente Möglichkeit, die Aufmerksamkeit zu priorisieren oder je nach erwartetem Risiko unterschiedliche Workflows anzuwenden. Wie bei den anderen Anwendungsfällen hängt der Wert davon ab, was nach der Erstellung des Scores geschieht.
Bei allen fünf Mustern ist der rote Faden, dass Predictive Analytics das Intervall zwischen dem Auftreten eines aussagekräftigen Signals in den Daten und der Reaktion darauf verkürzt.
Prädiktive Modelle in die Produktion überführen
Ein trainiertes Modell ist nur ein Teil eines prädiktiven Produktions-Workflows. Neue Features müssen es planmäßig erreichen, die Inferenz muss zuverlässig ablaufen und Vorhersagen müssen an die Systeme oder Personen geliefert werden, die sie nutzen. Teams müssen außerdem die Datenherkunft ausreichend nachvollziehen können, um eine Vorhersage bis zu der Modellversion, den Daten und der Feature-Logik zurückzuverfolgen, die sie erzeugt haben.
Sorgen Sie für Reproduzierbarkeit
Die Produktion bricht schnell zusammen, wenn ein Modell von einem manuell zusammengestellten Dataset, undokumentierten Transformationen oder einem Notebook abhängt, bei dem nur die Person, die es erstellt hat, weiß, wie es ausgeführt wird. Dieselbe Datenaufbereitung und Feature-Logik, die während des Trainings verwendet wurden, müssen während der Inferenz konsistent ausgeführt werden, mit versionierten Prozessen, die andere Teams reproduzieren können. Diese Konsistenz reduziert auch den Training-Serving-Skew, bei dem die Daten oder Features, die einem bereitgestellten Modell präsentiert werden, von dem abweichen, was es während des Trainings gesehen hat.
Auf Skalierbarkeit auslegen
Die Anzahl der Modelle wirkt sich direkt auf die Betriebskosten aus. Ein separates Modell für jeden Kunden, jede SKU oder jeden Standort vervielfacht Trainingsjobs, Modellversionen, Monitoring und Retraining-Zeitpläne. In einigen Fällen kann ein einheitliches Modell, das über viele Entitäten hinweg trainiert wurde, die erforderliche Variation mit weitaus weniger zu betreibenden Komponenten erfassen.
Governance mit dem Modelllebenszyklus verknüpft halten
Trainingsdaten, Feature-Definitionen und Modellversionen benötigen alle eine nachvollziehbare Datenherkunft, sobald Vorhersagen in die Produktion gehen. Wenn die zugrunde liegenden Daten bereits dort, wo sie sich befinden, der Governance unterliegen, können Teams diese Kontrollen und Beziehungen über den gesamten prädiktiven Workflow hinweg aufrechterhalten. Das Kopieren von Daten in eine andere Umgebung schafft einen weiteren Ort, an dem Zugriffsrichtlinien, Datenherkunft und Definitionen neu erstellt und gepflegt werden müssen. Mit einem klar definierten, messbaren Anwendungsfall zu beginnen, hilft Teams, diesen vollständigen Produktionspfad zu etablieren, bevor sie ihn auf zusätzliche Modelle und Workloads übertragen.
Prädiktive Modelle sind nicht von Natur aus statisch
Ein Modell, das einmal trainiert und dann nicht mehr angerührt wird, beschreibt irgendwann eine ältere Version der Umgebung. Geplantes Retraining gibt ihm Zugriff auf neuere Beobachtungen. Das Modell-Monitoring verfolgt, ob sich die Performance ändert, während die Erkennung von Data-Drift und Concept-Drift dabei hilft, Verschiebungen bei den Eingaben oder in der Beziehung zwischen diesen Eingaben und dem Ergebnis zu identifizieren. Champion-Challenger-Tests bieten einen weiteren Ansatz: Behalten Sie das aktuelle Produktionsmodell bei, während Sie eine Alternative dagegen evaluieren.
Zeitreihen-Workloads erfordern bei der Validierung besondere Aufmerksamkeit. Das zufällige Aufteilen von Datensätzen in Trainings- und Testsets kann das Modell zukünftigen Informationen aussetzen, die zum Zeitpunkt der Vorhersage nicht verfügbar gewesen wären. Die Zeitreihen-Kreuzvalidierung bewahrt die chronologische Reihenfolge, während verzögerte Features es Modellen ermöglichen, frühere Beobachtungen zu nutzen, ohne dass spätere in das Training einfließen. Diese Praktiken sorgen dafür, dass prädiktive Modelle auf die Bedingungen abgestimmt bleiben, die sie vorhersagen sollen.
Warum Predictive Analytics auf Snowflake ausführen?
Predictive Analytics funktioniert am besten, wenn Modelle eng mit den von ihnen verwendeten Daten verbunden bleiben. Die Ausführung prädiktiver Workloads in derselben Umgebung mit zentraler Governance wie die Unternehmensdaten reduziert die Notwendigkeit, separate Kopien, Synchronisierungspipelines und Governance-Kontrollen für einen externen ML-Stack zu erstellen. Die breitere KI-Plattform von Snowflake basiert auf derselben Idee: ML-Workflows, KI-Anwendungen und Agenten arbeiten in der Umgebung mit zentraler Governance, in der sich die zugrunde liegenden Daten befinden.
Snowflake unterstützt zwei Pfade für prädiktive Arbeit:
Für gängige Anwendungsfälle bieten ML Functions integrierte Prognosen, Anomalieerkennung und Klassifizierung. Teams können diese Modelle mit SQL trainieren und nutzen, einschließlich der Evaluierung der Modell-Performance und der Anwendung der Modelle auf neue Daten.
Für Workloads, die benutzerdefinierte Modelle erfordern, unterstützt Snowflake ML den breiteren Lebenszyklus für maschinelles Lernen, einschließlich Feature Engineering, Training, Modellmanagement und MLOps. Mit Snowpark können Teams Python-basierte ML-Workflows für Daten in Snowflake entwickeln, während Snowflake Notebooks eine integrierte Umgebung für Entwicklung und Experimente bietet.
Diese Ansätze dienen unterschiedlichen Anpassungsstufen, aber der zugrunde liegende Vorteil ist derselbe: Prädiktive Workloads bleiben über einen größeren Teil des Modelllebenszyklus hinweg an aktuelle Daten mit zentraler Governance angebunden.
Vertrauenswürdigkeit hängt vom umgebenden Lebenszyklus ab
Predictive Analytics ist letztlich eine Übung in Generalisierung. Modelle lernen aus historischen Daten und werden dann mit Kund:innen, Transaktionen, Geräten und Betriebsbedingungen konfrontiert, die sie noch nie zuvor gesehen haben.
Deshalb benötigen nützliche prädiktive Systeme mehr als nur ein starkes Trainingsergebnis. Die Daten müssen repräsentativ bleiben, die Evaluierung muss die tatsächliche Vorhersageaufgabe widerspiegeln und das Monitoring muss den Punkt erfassen, an dem frühere Muster nicht mehr gelten. Wenn sich diese Bedingungen ändern, sorgen Retraining und Modellmanagement dafür, dass die Vorhersage auf die Umgebung abgestimmt bleibt, die sie beschreiben soll.
Dieselbe Logik gilt unabhängig davon, ob Teams klassische statistische Methoden, prädiktive KI oder eine Kombination aus prädiktiver und generativer KI verwenden. Das Modell liefert eine Schätzung darüber, was als Nächstes kommt; der umgebende Lebenszyklus bestimmt, ob diese Schätzung im Laufe der Zeit vertrauenswürdig bleibt.
WICHTIGSTE ERKENNTNIS
Prädiktive Modelle lernen aus historischen Mustern, aber ihre wahre Bewährungsprobe findet mit neuen Daten statt. Zuverlässige Predictive Analytics hängt von repräsentativen Trainingsdaten, angemessener Evaluierung, kontinuierlichem Monitoring und einem Modelllebenszyklus ab, der sich ändernden Bedingungen Rechnung trägt.
Häufig gestellte Fragen
Ihre häufigen Fragen zu Predictive Analytics – beantwortet von Snowflake-Expert:innen.
Ist Predictive Analytics dasselbe wie maschinelles Lernen?
Nein. Maschinelles Lernen bezieht sich auf eine Sammlung von Techniken zum Erlernen von Mustern aus Daten, während Predictive Analytics ein analytisches Ziel beschreibt: die Schätzung eines zukünftigen Wertes, einer Wahrscheinlichkeit oder eines Ergebnisses. Maschinelles Lernen unterstützt häufig Predictive Analytics, obwohl auch klassische statistische Techniken prädiktive Modelle hervorbringen können.
Was ist der Unterschied zwischen KI und Predictive Analytics?
KI ist das breitere Feld, das maschinelles Lernen und andere Ansätze umfasst. Predictive Analytics hat einen engeren Zweck: die Nutzung historischer Daten zur Schätzung zukünftiger Ergebnisse. Moderne prädiktive Systeme können auch Monitoring und geplantes Retraining integrieren, sodass es sich nicht von Natur aus um einmalige oder statische Prognosen handelt.
Wie viele historische Daten benötigen Sie für Predictive Analytics?
Das hängt von dem Muster ab, das das Modell erlernen muss. Für saisonale Prognosen ist eine ausreichende Historie erforderlich, um wiederholte saisonale Zyklen zu beobachten; zwei vollständige Zyklen sind ein übliches Minimum. Die Klassifizierung hängt stärker von der Anzahl und Ausgewogenheit der Beispiele innerhalb jeder Klasse ab, was eine universelle Empfehlung für die Zeilenanzahl irreführend macht.
Welche Genauigkeit ist für ein prädiktives Modell gut genug?
Die Entscheidung sollte den Performance-Schwellenwert bestimmen. Ein Modell muss den Prozess, den es ersetzt, so weit verbessern, dass seine Kosten und Konsequenzen gerechtfertigt sind. Die Gesamtgenauigkeit kann auch eine schlechte Performance bei seltenen Ereignissen verschleiern, weshalb Kennzahlen wie Precision und Recall oft aussagekräftiger sind.
Benötigen Sie Data Scientists für Predictive Analytics?
Nicht für jeden Anwendungsfall. Integrierte prädiktive Funktionen geben SQL-Nutzer:innen Zugriff auf Workloads wie Prognosen, Klassifizierung und Anomalieerkennung, ohne dass eine benutzerdefinierte Modellentwicklung erforderlich ist. Maßgeschneiderte Modelle, spezialisiertes Feature Engineering und komplexere Evaluierungs-Workflows erfordern in der Regel Expertise in Data Science oder maschinellem Lernen.
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