Business Intelligence: Zuverlässige Insights in großem Maßstab

Ein BI-Ergebnis steht am Ende eines Datenpfads, der bei operativen Systemen beginnt und mit einer Entscheidung endet. Zwischen diesen Punkten müssen Daten gesammelt, über Quellen hinweg abgeglichen, für die Analyse modelliert, abgefragt und in einer für Menschen nutzbaren Form bereitgestellt werden. Die Implementierungen unterscheiden sich, aber dieser Workflow folgt im Allgemeinen fünf Phasen.

1. Daten sammeln

BI beginnt mit Daten, die im gesamten Unternehmen und seinem Ökosystem generiert werden: Transaktions- und Point-of-Sale-Systeme, Customer-Relationship-Management- (CRM) und Enterprise-Resource-Planning-Plattformen (ERP), Finanzanwendungen, E-Commerce-Systeme, Marketing- und Werbeplattformen, Websites und mobile Apps, Kundensupportsysteme, Supply-Chain- und Bestandsanwendungen, vernetzte Geräte sowie relevante externe oder Partnerdaten.

Die Sammlung stellt fest, welche Informationen verfügbar sind und wie gut sie die aktuellen Geschäftsaktivitäten widerspiegeln. Die Anforderungen variieren je nach Workload. Beispielsweise benötigen ein monatlicher Verkaufsbericht und ein Operations-Dashboard, das den ganzen Tag über aktualisiert wird, unterschiedliche Ingestionsmuster, Aufbewahrungshistorien und Latenzzeiten.

2. Daten integrieren

Wenn sich die Analyse über mehrere Systeme erstreckt, müssen Datensätze abgeglichen werden. Die Integration führt Daten zusammen und standardisiert gleichzeitig Schemata, Formate, Identifikatoren und Zeitdarstellungen; je nach Quelle kann sie auch Deduplizierung, Validierung, Identitätsauflösung und Regeln für den Umgang mit fehlenden oder widersprüchlichen Werten umfassen.

Der schwierige Teil besteht oft darin, die Art und Weise anzugleichen, wie verschiedene Systeme das Geschäft abbilden. Beispielsweise könnte ein CRM eine:n Kund:in als Konto darstellen, während ein E-Commerce-System einzelne Käufer:innen erfasst. Die Integration legt fest, wie diese Datensätze zusammenhängen, welche Quelle für ein bestimmtes Attribut maßgeblich ist und, sofern historische Analysen dies erfordern, wie Änderungen an Geschäftsentitäten erhalten bleiben, anstatt überschrieben zu werden.

3. Daten modellieren

Datenmodellierung organisiert integrierte Datensätze rund um die Entitäten und Beziehungen, die analysiert werden. Eine Faktentabelle könnte Bestellungen mit einer Zeile pro Transaktion erfassen, während Dimensionen Attribute wie Kund:in, Produkt, Geografie und Zeit beschreiben.

Die Granularität ist hier von grundlegender Bedeutung – wenn eine Tabelle eine Zeile pro Bestellung und eine andere eine Zeile pro Bestellposition enthält, wird das Zusammenführen und Aggregieren ohne Berücksichtigung dieses Unterschieds die Berechnung verändern. Auch Kennzahlen benötigen ein definiertes Aggregationsverhalten. Beispielsweise erfordert ein Durchschnitt oder ein Verhältnis oft mehr Sorgfalt, wenn Nutzer:innen es auf verschiedenen Detailebenen analysieren.

Ein physisches Datenmodell legt diese analytische Struktur fest. Semantische Modelle fügen geschäftsorientierte Konzepte hinzu – benannte Metriken, Dimensionen, Beziehungen und anderen Kontext –, die nachgelagerte Systeme bei der Interpretation verwenden.

4. Analysieren der Daten

Mit einem Analysemodell können Nutzer:innen es über wiederkehrende Berichte, Dashboards, SQL, Notebooks und explorative BI-Tools abfragen.

Die Analysemethode richtet sich nach der Frage. Die deskriptive Analyse fasst zusammen, was passiert ist. Die diagnostische Analyse untersucht Beziehungen und Einflussfaktoren. Prognosen und andere prädiktive Methoden schätzen ab, was als Nächstes wahrscheinlich passieren wird. BI-Workflows können auch statistische Analysen, Machine Learning und KI integrieren – zum Beispiel, um anomale Änderungen des Transaktionsvolumens zu erkennen, die Bestandsnachfrage zu prognostizieren oder eine narrative Erklärung für eine Leistungsverschiebung zu generieren.

Einige Analysen sind stark standardisiert. Ein Finanzteam könnte jeden Monat dieselben Umsatz-, Margen- und Ausgabenkennzahlen anhand zertifizierter Berichte mit fester Berechnungslogik überprüfen. Andere Arbeiten sind explorativ: Ein:e Analyst:in bemerkt einen unerwarteten Umsatzrückgang, segmentiert das Ergebnis nach Regionen, verfolgt den Rückgang bis zu einer bestimmten Produktkategorie und untersucht dann Kunden- oder Vertriebsaktivitäten auf mögliche Erklärungen. Moderne BI-Umgebungen unterstützen zunehmend beide Arten der Analyse und ermöglichen es den Nutzer:innen, zwischen wiederkehrenden Messungen und Untersuchungen zu wechseln, ohne die zugrunde liegende Analysestruktur für jede Frage neu aufbauen zu müssen.

5. Insights liefern und handeln

Die Ergebnisse erreichen die Nutzer:innen über Dashboards, Berichte, Warnmeldungen, eingebettete Analysen und konversationelle Schnittstellen. An diesem Punkt verbindet sich BI wieder mit dem Geschäftsprozess, der die Analyse ausgelöst hat.

Die Bereitstellung umfasst auch die Kontrollen rund um das Ergebnis. Teams müssen festlegen, wer Zugriff haben soll, welche Berichte maßgeblich sind, wie Nutzer:innen relevante Analysen entdecken und ob die Informationen für den beabsichtigten Zweck aktuell genug sind. Die Vertriebskanäle variieren entsprechend: Dashboards und geplante Berichte eignen sich gut für wiederkehrende Überprüfungen, Warnmeldungen machen auf Bedingungen aufmerksam, die einen Schwellenwert überschreiten, und konversationelle Schnittstellen unterstützen Folgefragen, wenn Nutzer:innen weitere Untersuchungen anstellen müssen.