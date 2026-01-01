Cleverbridge: Mit Cortex AI schneller zu globalen Markt-Insights

Der weltweite Verkauf von Software ist weitaus komplexer und erfordert mehr als das bloße Einrichten einer Checkout-Seite. Hinter jeder internationalen Transaktion stehen Zahlungspräferenzen, Steuervorschriften, Compliance-Anforderungen, Betrugskontrollen, Währungen, Sprachen und Kundenerwartungen, die je nach Markt variieren.

Seit mehr als 20 Jahren hilft Cleverbridge Softwareunternehmen dabei, diese Komplexität zu bewältigen. Als Premium-Plattform für den globalen Handel und Merchant of Record, die auf Amazon Web Services (AWS) läuft, kümmert sich Cleverbridge um Zahlungen, Steuern, Betrugsprävention, Compliance und andere betriebliche Anforderungen, damit Kundenunternehmen in mehr als 240 Märkten mit weniger Risiko und Reibungsverlusten verkaufen können.

Aber diese Komplexität zu meistern, ist nur ein Teil des Mehrwerts. Cleverbridge hilft Kundenunternehmen auch dabei, zu sehen, was auf den Märkten passiert, zu verstehen, wo Kaufprozesse abbrechen, und zu entscheiden, welche Maßnahmen als Nächstes erforderlich sind.

Diese Arbeit basiert auf Daten. Analytics spielt eine zentrale Rolle dabei, wie Cleverbridge Kundenunternehmen unterstützt, und gibt Teams mehr Transparenz über die Commerce-Performance und die Faktoren, die Konversion, Renewals und Umsatzwachstum beeinflussen. Durch die enge Zusammenarbeit mit Snowflake als Early Adopter von Cortex AI hat Cleverbridge seine Datenanalyse nun einen Schritt weiterentwickelt und nutzt Cortex AI-Agenten, um schnelle Abfragen in natürlicher Sprache zu unterstützen und den manuellen Reporting-Aufwand für Engineering- und kundennahe Teams zu reduzieren.

Mit diesem Analytics-Erlebnis in natürlicher Sprache erleichtert Cleverbridge den Zugriff auf Daten, verbessert Geschäftsentscheidungen und bereitet sich auf eine Zukunft vor, in der künstliche Intelligenz eine größere Rolle dabei spielt, wie Softwareunternehmen arbeiten und wachsen.