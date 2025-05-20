Obtendo ROI com a IA generativa: a estratégia de dados é o primeiro passo

As primeiras empresas a adotarem a IA generativa demonstraram claramente que uma sólida estratégia de dados é a base indispensável para qualquer iniciativa bem-sucedida de inteligência artificial (IA). Para realmente desfrutar do poder da IA como um multiplicador de valor e um catalisador de experiências inovadoras para o cliente, é indispensável ter uma plataforma de dados fácil de usar e confiável.

Nosso recente relatório "O incrível ROI da IA generativa" prova que a IA generativa é um mecanismo capaz de gerar lucro para as empresas. Isso porque mais de nove, em cada dez, empresas pioneiras na adoção de IA generativa pesquisadas relataram a obtenção de resultados positivos do investimento realizado na tecnologia. Entre os entrevistados que quantificaram o retorno sobre o investimento (ROI) de suas iniciativas de IA generativa, houve uma média de 41% do ROI. Porém, liberar todo o poder da IA generativa depende de uma estratégia de dados sólida e unificada. 88% das empresas que iniciam a adoção afirmam que precisaram ter estratégias e ferramentas de dados que cobrissem todos os casos de uso de IA generativa. Isso significa que as empresas precisam de uma plataforma de dados moderna que seja fácil de criar e implementar, confiável por design e conectada de modo contínuo às equipes, ferramentas e nuvens.

De acordo com 96% das empresas que começaram a adotar o modelo, elas estão treinando, ajustando ou aprimorando seus LLMs comerciais e de código aberto, e 80% estão ajustando os modelos com seus dados proprietários. Essas etapas fundamentais trazem alguns desafios reais. Eles se referem a resultados com possíveis problemas relativos à qualidade e à quantidade de dados que os sistemas podem processar, o risco de amplificação do bias (desvios) e as preocupações com a privacidade (aquelas relativas a informações proprietárias de negócios ou possíveis vazamentos de dados pessoais de clientes).

É por isso que a estratégia de IA generativa de uma organização deve ser desenvolvida com base em uma plataforma de dados sólida, visando minimizar esses riscos, reduzir os custos inesperados e facilitar a adoção das ferramentas certas. Além disso, dimensionar e replicar os resultados de IA e garantir que todos os dados da organização sejam utilizados de forma segura e adequada.

É fácil se perder no meio dessa tarefa de grande escala. 71% das organizações descobriram que o aumento eficaz do modelo requer vários terabytes de dados, ou vários milhões de documentos. No entanto, a amplitude dos dados não é o único problema. Com mais frequência, as empresas pioneiras mencionam a qualidade (45%) e quantidade (38%) dos dados como os principais desafios, entre outros. Assim, a higienização dos dados e a forma como a organização gerencia esses dados torna-se um foco obrigatório da estratégia de IA.

Para aumentar ainda mais o desafio, a grande maioria dos dados de qualquer empresa não é estruturada, como PDFs, vídeos e imagens. Portanto, para aproveitar o poder da IA, sua empresa precisa de uma plataforma que dê suporte a dados estruturados e não estruturados sem comprometer a precisão, a qualidade e a governança. Apenas 11% das empresas disseram que mais da metade de seus dados não estruturados estão prontos para uso em treinamentos e ajustes de LLMs. Até mesmo essas empresas pioneiras, que relataram ter um ótimo sucesso geral, enfrentaram alguns problemas com suas plataformas de dados. No nível da plataforma de dados, descobrimos que:

55% das organizações enfrentam desafios relativos a tarefas demoradas de gestão de dados, como rotulagem.

52% têm dificuldades com a qualidade dos dados, incluindo questões de erros, bias, irrelevância e pontualidade.

51% dizem que preparar dados é muito difícil.

50% citam problemas com a confidencialidade dos dados.

42% afirmam não ter o espectro ou a diversidade de dados necessários.

Todos esses desafios são tratados da forma mais eficaz em uma plataforma de dados unificada. Trazer sua tecnologia de IA para uma base de dados fácil, confiável e conectada reduz os desafios que podem atrasar um projeto ou levar a custos inesperados.