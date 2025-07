Apresentando o Cortex AISQL: reimaginando o SQL como uma linguagem de queries de IA voltada para dados multimodais

Grandes melhorias de desempenho e de custo: com funcionalidades e otimizações de desempenho nativas incorporadas ao mecanismo SQL do Snowflake, o Cortex AISQL reduz substancialmente o tempo e as despesas de processamento. Os benchmarks internos do Cortex AISQL Performance Optimization (versão preliminar privada) demonstram redução de até 70% no tempo de execução de queries para operações como FILTER e JOIN, com igual redução de custos quando comparado com as implementações manuais, lidando diretamente com as preocupações relativas à escalabilidade de IA e à viabilidade econômica para adoção por empresas.