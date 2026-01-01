CityFibre, 운영 효율성 향상 및 미래 성장을 위해 데이터 자산 확장

CityFibre는 영국에서 가장 큰 독립 풀파이버 네트워크 플랫폼으로, 도매 고객에게는 통신사 중립적인 디지털 인프라를 제공하고 가정과 기업(학교, 병원 포함)에는 신뢰할 수 있는 미래 지향적인 초고속 광대역, 이더넷 및 5G 서비스를 제공합니다. CityFibre는 TalkTalk, Three, Vodafone, Zen을 비롯한 주요 인터넷 서비스 제공자(ISP)와 이동통신 사업자, 그리고 미래를 이끌어갈 소규모 지역 ISP들의 신뢰를 받고 있습니다.

CityFibre는 지난 몇 년 동안 빠르게 성장하여 영국 내 구리선 기반 레거시 네트워크를 대체할 새로운 디지털 인프라를 구축했습니다.

하지만 데이터 측면에서는, 급속한 성장이 데이터 인프라 역량을 빠르게 앞지를 수 있다는 사실을 깨닫게 되었습니다. CityFibre의 데이터 아키텍트인 Piyush Shandilya는 “네트워크 계획 및 추적부터 엔드투엔드 주문 관리에 이르기까지 데이터는 조직에 필수적이며 변화하는 시장 상황에 빠르게 적응할 수 있게 해준다”라면서, “그러나 빠른 성장 속도로 인해 시간이 지나면서 많은 수동 데이터 세트가 생성되었고, 이를 결합하여 풍부한 인사이트를 얻는 것이 어려웠다”라고 말합니다.

CityFibre는 ‘처음부터 제대로(right first time)’라는 기업 사명 아래, 가동 중단 시간 최소화든, 고객의 기대 충족이든, 모든 문제를 첫 번째 접점에서 해결하기 위해 노력할 것이라는 기대를 심어주고자 했습니다. 또한 CityFibre는 50억 파운드 규모의 영국 정부 프로젝트인 Project Gigabit 프로그램 하에서 농촌 지역에 연결성을 제공하는 필수 파트너로서, 정확하고 시기적절한 보고 기능을 포함한 일련의 준수 의무를 이행해야 합니다.

상기의 모든 과제를 해결하기 위해 CityFibre는 다양한 사업 부문 간의 격차를 해소하고 더 빠르고 정확한 의사 결정을 뒷받침할 수 있는 단일 진실 공급원을 제공하는 데이터 생태계를 구축해야 했습니다.