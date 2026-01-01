고객 사례
CityFibre, 운영 효율성 향상 및 미래 성장을 위해 데이터 자산 확장
영국 최대의 독립 풀파이버 네트워크 플랫폼인 CityFibre는 Snowflake를 통해 대규모 통합 데이터 세트를 처리하고 분석하여 미래의 네트워크를 최적화하고 차세대 연결성을 제공합니다.
업종Telecommunications
위치London, United Kingdom
빠른 성장을 촉진하는 최적의 데이터 생태계
CityFibre는 영국에서 가장 큰 독립 풀파이버 네트워크 플랫폼으로, 도매 고객에게는 통신사 중립적인 디지털 인프라를 제공하고 가정과 기업(학교, 병원 포함)에는 신뢰할 수 있는 미래 지향적인 초고속 광대역, 이더넷 및 5G 서비스를 제공합니다. CityFibre는 TalkTalk, Three, Vodafone, Zen을 비롯한 주요 인터넷 서비스 제공자(ISP)와 이동통신 사업자, 그리고 미래를 이끌어갈 소규모 지역 ISP들의 신뢰를 받고 있습니다.
CityFibre는 지난 몇 년 동안 빠르게 성장하여 영국 내 구리선 기반 레거시 네트워크를 대체할 새로운 디지털 인프라를 구축했습니다.
하지만 데이터 측면에서는, 급속한 성장이 데이터 인프라 역량을 빠르게 앞지를 수 있다는 사실을 깨닫게 되었습니다. CityFibre의 데이터 아키텍트인 Piyush Shandilya는 “네트워크 계획 및 추적부터 엔드투엔드 주문 관리에 이르기까지 데이터는 조직에 필수적이며 변화하는 시장 상황에 빠르게 적응할 수 있게 해준다”라면서, “그러나 빠른 성장 속도로 인해 시간이 지나면서 많은 수동 데이터 세트가 생성되었고, 이를 결합하여 풍부한 인사이트를 얻는 것이 어려웠다”라고 말합니다.
CityFibre는 ‘처음부터 제대로(right first time)’라는 기업 사명 아래, 가동 중단 시간 최소화든, 고객의 기대 충족이든, 모든 문제를 첫 번째 접점에서 해결하기 위해 노력할 것이라는 기대를 심어주고자 했습니다. 또한 CityFibre는 50억 파운드 규모의 영국 정부 프로젝트인 Project Gigabit 프로그램 하에서 농촌 지역에 연결성을 제공하는 필수 파트너로서, 정확하고 시기적절한 보고 기능을 포함한 일련의 준수 의무를 이행해야 합니다.
상기의 모든 과제를 해결하기 위해 CityFibre는 다양한 사업 부문 간의 격차를 해소하고 더 빠르고 정확한 의사 결정을 뒷받침할 수 있는 단일 진실 공급원을 제공하는 데이터 생태계를 구축해야 했습니다.
주요 내용
이벤트 기반 아키텍처: CityFibre는 Salesforce, ServiceNow 등 다양한 시스템과의 통합을 지원하는 Snowflake 덕분에 이벤트 기반 아키텍처라는 목표를 달성했습니다.
Snowpark: CityFibre는 Snowpark를 Amazon Web Services(AWS)의 SageMaker와 함께 사용하여 머신러닝 제품 및 워크플로우의 프로덕션을 방해할 수 있는 프로그래밍 언어 장벽을 제거합니다.
원활한 협업: CityFibre는 규칙 기반 인프라를 구축하여 데이터 인프라에 액세스할 수 있는 사업부를 단 18개월 만에 1개에서 8개로 늘렸습니다.
모든 요구 사항을 충족하는 단일 정보 소스
Shandilya는 CityFibre가 기존 데이터 환경에서 직면한 제약 조건을 인식하고, 미션 크리티컬 기준에 따라 여러 데이터 웨어하우스를 평가하기 시작했습니다. Shandilya는 “새로운 데이터 환경은 유지 보수 없이 즉시 확장 가능하고, 별도의 컴퓨팅과 스토리지를 갖추고, 엄격한 보안 요구 사항을 준수하며, 고성능과 단일 클라우드의 단순성 사이에서 균형을 유지해야 한다”라고 말합니다.
Snowflake의 AI 데이터 클라우드는 Salesforce, ServiceNow와 같은 다른 주요 시스템과 즉시 통합할 수 있는 기능을 비롯한 당사의 모든 요구 사항을 충족했습니다. 또한 이벤트 기반 아키텍처라는 목표를 달성하는 데도 도움이 될 것이라고 확신했습니다.”
Piyush Shandilya
CityFibre는 Snowflake 구현 파트너인 Prodapt와 협력하여 업계 모범 사례의 이점을 누리면서 인프라 마이그레이션을 가속화했습니다.
대규모 데이터 처리 및 분석
CityFibre와 같이 한창 성장 중인 회사에서 확장 가능한 데이터 환경은 시장 수요를 예측하고 신속하게 대응할 수 있는 적절한 인사이트와 민첩성을 확보하는 데 매우 중요합니다. CityFibre는 이제 자사의 광범위한 데이터 생태계를 구성하는 여러 서드 파티 소스를 포함하여 대량의 데이터를 실시간으로 수집할 수 있는 수준에 도달했습니다.
CityFibre는 현재 매일 2TB의 데이터를 수집하고 있으며, 조만간 이 수치가 시간당 1TB로 늘어날 것으로 Shandilya는 예상하고 있습니다. Shandilya는 “이전 인프라에서는 하나의 데이터 소스만 수집할 수 있었기 때문에 시간이 많이 걸리고 큰 병목 현상이 발생했다”라면서 이렇게 덧붙입니다. “지금은 한 번에 29개의 소스를 수집해 처리하고 분석합니다. 그리고 데이터 변환은 많은 수작업이 필요한 과정이었지만 추출, 변환, 로드(ETL) 프로세스를 단순화한 후 효율을 크게 높일 수 있었습니다.”
CityFibre는 보고 프로세스도 자동화했습니다. 따라서 많은 경쟁업체들이 여전히 수동 보고 방식에 의존하고 있지만, CityFibre는 이미 주요 고객을 위한 규정 준수 보고가 자동화된 상태입니다.
모두가 같은 정보를 공유하도록 지원하는 원활한 데이터 공유 기능
CityFibre는 데이터 공유에 대한 접근 방식도 변화시켰습니다. CityFibre는 규칙 기반 인프라를 구축하여 데이터 인프라에 액세스할 수 있는 사업부를 단 18개월 만에 1개에서 8개로 늘렸습니다.
팀 간에 일관성을 유지한다는 것은 모두가 동일한 진실 공급원을 바탕으로 작업하므로 데이터의 정확도가 높아지고 무엇보다 안전하다는 것을 의미합니다. 이제 CityFibre는 회사의 운영과 계획에 중요한 매우 민감한 데이터도 수집하고 공유할 수 있게 되었습니다. Shandilya는 “Snowflake를 사용하기 전에는 개인 식별 정보(PII)를 암호화하고 수집하거나 데이터 주체 요청(DSR)을 수행할 수 없었다”고 말하면서, “이제는 Snowflake의 엔드투엔드 암호화 덕분에 중요한 인프라 조직에 적합한 방식으로 거버넌스를 적용할 수 있게 되었다”라고 덧붙입니다.
이어, “CityFibre는 많은 데이터를 처리할 수 있는 확장 가능한 도구가 필요했는데, 업계 특성상, 그런 도구를 찾지 못했다면 큰 곤란을 겪었을 것”이라고 말합니다. 높은 처리 속도와 자동화된 확장, 별도의 스토리지와 컴퓨팅으로 인한 투명한 비용 등, CityFibre는 이제 비즈니스 요구를 더 잘 충족하는 동시에 네트워크 성장과 고객 만족도를 높일 수 있게 되었습니다.
“Snowflake의 AI 데이터 클라우드는 즉각적입니다. 언제든 모든 유형의 데이터를 수집할 수 있다는 확신을 주었으며, 그 과정에서 비용을 절감하는 데도 도움이 되었습니다.”
Piyush Shandilya
CityFibre는 또한 데이터 중심 인사이트 측면에서 경쟁 우위를 확보하는 데 도움이 되는 다른 중요한 서드 파티 데이터 플랫폼과 시스템을 통합함으로써 그에 따른 이점을 누리고 있습니다. 예를 들어, Snowflake의 AI 데이터 클라우드에서 Snowpark를 AWS의 SageMaker와 함께 사용하여 머신러닝 제품 및 워크플로우의 프로덕션을 방해할 수 있는 프로그래밍 언어 장벽을 제거합니다.
전략적 자산으로서 데이터 활용
CityFibre는 미래를 내다보며, 성장에 초점을 맞추고 데이터 통합과 혁신을 전략의 핵심 가치로 삼고 있습니다. Shandilya는 “다음 목표는 모든 네트워크 데이터를 Snowflake에 통합하는 것”이라면서, “이렇게 하면 고객에 대한 서비스 수준 계약 의무를 이행할 수 있게 되어 몇 시간이 아닌 단 몇 분 만에 보고서를 작성할 수 있을 것이다”라고 설명합니다.
Shandilya는 CityFibre가 미래의 케이블 경로를 최적화하고 현재와 미래의 네트워크 레이아웃에 영향을 미칠 수 있는 외부 요인을 예측하는 마스터 네트워크 청사진으로서 지리 정보 시스템(GIS) 데이터를 활용할 수 있도록 팀과 함께 그 방법을 모색하고 있습니다.
이 외에도 CityFibre는 Snowflake AI 데이터 클라우드의 비정형 데이터 처리 기능을 활용하여 수익 누수에 대한 더 깊이 있는 인사이트를 얻고 중앙 정부에 제출하는 규제 준수 보고서를 이전보다 훨씬 더 빠르고 대규모로 작성할 수 있게 될 것입니다 이와 같은 규제 준수 보고서 작성 및 제출 능력은 차세대 중요 국가 인프라를 구축하는 프로젝트에서 요구하는 핵심 요건입니다.