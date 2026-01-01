SnowflakeのパートナーがApache Iceberg、Delta、またはその他のフォーマットのいずれを使用している場合でも、AIデータクラウドは公開されたオープンプロトコルを使用して相互運用し、Snowflake側では常に外部管理のIcebergテーブルとして処理されます。常に同じアーキテクチャ、同じ体験が提供されます。