Zero-Copy-Integrationen

Zero-Copy-Integration verbindet Snowflake direkt mit zentralen Systems of Record wie der SAP Business Data Cloud, Salesforce Data as a Service, APIs und der Workday Data Cloud.* Die Daten verbleiben an ihrem Ursprungsort – ganz ohne ETL-Pipelines oder Duplizierung. Sie fragen Live-Daten ab und spielen KI-gestützte Insights direkt in das Quellsystem zurück.