Technische Dokumentation
FUNKTION
Zero-Copy-Integrationen
Sicherer Zugriff für KI und Applikationen auf zentrale Systems of Record – ganz ohne den Neuaufbau von Pipelines oder semantischen Modellen.
Vollständiger Kontext für präzisere KI-Ergebnisse
Kuratierte Daten aus zentralen Systems of Record bewahren ihre geschäftliche Bedeutung, Semantik und Beziehungen. Genau diesen Kontext benötigen KI-Modelle, Agenten und Applikationen, um hochrelevante Ergebnisse zu liefern.
Kein Neuaufbau von Datenstrukturen und Geschäftslogik
Teams gehen nahtlos vom Datenzugriff zur Entwicklung von KI-Applikationen über. Sie konzentrieren sich voll auf die Ergebnisse, anstatt bereits Bestehendes mühsam neu zu entwickeln.
Sichere Basis zur Vernetzung zentraler Unternehmenssysteme
End-to-End-Lineage und Governance-Transparenz bleiben vollständig erhalten, während Ihre Daten die KI antreiben. Ein einheitliches Zugriffsmuster stärkt die Kontrolle und macht redundante Datenkopien überflüssig.
BIDIREKTIONALER DATENFLUSS
KI und Apps auf Basis zuverlässiger Unternehmensdaten
- Vereinen Sie Geschäftsdaten aus SAP, Salesforce und Workday* nahezu in Echtzeit mit Snowflake.
Integrieren Sie semantisch angereicherte Daten bidirektional über SAP S/4HANA-Datensätze, Salesforce-Kundeninteraktionen und Workday HR- oder Finanzobjekte hinweg – ganz ohne Verlust von Kontext oder Logik.
Die perfekte Basis für Lieferkettenprognosen, intelligente Finanzplanung und personalisierte Kundenerfahrungen.
Dank vollständigem Unternehmenskontext reagieren KI-Modelle und -Agenten mit höchster Präzision.
Schnellere KI-Bereitstellung
Schneller zu KI-Ergebnissen – bei minimalem Overhead
- Ersparen Sie sich monatelange Pipeline-Entwicklung. Teams gehen nahtlos vom Datenzugriff zur KI-Applikationsentwicklung über und können sich voll auf wertvolle Ergebnisse konzentrieren.
- Eliminieren Sie teure ETL-Pipelines und unnötige Datenreplikation durch bidirektionale Zero-Copy-Integration für relevante Partnerschaften.
- Integrierte Snowflake CoCo Skills steuern automatisch den gesamten Lebenszyklus der Zero-Copy-Integration (inkl. Konfiguration, Monitoring und Troubleshooting) und reduzieren die Setup-Zeit von Stunden auf Minuten.
ERWEITERTE KONTROLLE
Sicherer Zugriff auf Unternehmenssysteme
- Bewahren Sie Geschäftssemantik und Data Lineage. Mit dem für den Unternehmenseinsatz konzipierten Snowflake Horizon Catalog wenden Sie bestehende Richtlinien einheitlich an – selbst auf externe Systems of Record.
Schützen Sie Daten, Applikationen und Modelle mit integrierten Funktionen wie einheitlicher rollen- und attributbasierter Zugriffskontrolle (RBAC/ABAC), Netzwerkrichtlinien, Monitoring und Verschlüsselung.
Dank kontrolliertem Zugriff auf semantisch angereicherte Unternehmensdaten wechseln Sie schneller von der reinen Integrationsarbeit zu echten Geschäftserfolgen.
OFFENE STANDARDS
Offene Standards ohne Anbieterbindung
Ihre Daten bleiben interoperabel. Kein Vendor Lock-in, keine Formatkonvertierung. Nutzen Sie einfach offene Standards, die nahtlos mit Ihren bestehenden Tools funktionieren.
Unabhängig davon, ob Snowflake-Partner Apache Iceberg, Delta oder ein anderes Format nutzen: Die AI Data Cloud arbeitet über offene, öffentliche Protokolle. Aufseiten von Snowflake handelt es sich immer um eine extern verwaltete Iceberg-Tabelle. Das bedeutet: Gleiche Architektur, gleiche Experience – jedes Mal.
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Zero-Copy-Integration
Häufig gestellte Fragen
Hier finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen zur Anbindung von Unternehmenssystemen an Snowflake mittels Zero-Copy-Integration.
Zero-Copy-Integration verbindet Snowflake direkt mit zentralen Systems of Record wie der SAP Business Data Cloud, Salesforce Data as a Service, APIs und der Workday Data Cloud.* Die Daten verbleiben an ihrem Ursprungsort – ganz ohne ETL-Pipelines oder Duplizierung. Sie fragen Live-Daten ab und spielen KI-gestützte Insights direkt in das Quellsystem zurück.
Bidirektional bedeutet, dass Daten und Insights in beide Richtungen fließen. Die Daten verbleiben physisch im Quellsystem und werden von diesem verwaltet. Snowflake macht diese als katalogverknüpfte Datenbanken und Semantic Views verfügbar, sodass Sie die Daten sofort abfragen und mit Ihren restlichen Snowflake-Daten zusammenführen können.
Snowflake Horizon bietet End-to-End-Transparenz für Data Lineage, Katalogisierung und Compliance über alle angebundenen Quellen hinweg. Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC), Column-Level Security und Audit-Logging greifen bei Zero-Copy-Daten exakt so wie bei nativen Snowflake-Tabellen.
Die Salesforce-Integration ist bereits seit über zwei Jahren allgemein verfügbar (GA). Eine grundlegend überarbeitete Version für Salesforce Data 360 zu Snowflake, die den Zero-Copy-Konnektor nutzt, steht in Kürze bereit. SAP ist mittlerweile für alle Kunden allgemein verfügbar. Die Integration der Workday AI Data Cloud befindet sich aktuell in Private Preview, die allgemeine Verfügbarkeit ist für einen späteren Zeitpunkt im Jahr 2026 geplant.
Ja. Wenn Sie Snowflake bereits nutzen, können Sie SAP, Workday oder Salesforce via Zero-Copy-Integration anbinden, ohne neue Infrastruktur bereitstellen zu müssen. Die Daten stehen Ihnen direkt als abfragbare Tabellen in Ihrer bestehenden Umgebung zur Verfügung.