A integração do Salesforce está disponível ao público há mais de dois anos. Em breve, será lançada uma reformulação da experiência do Salesforce Data 360 para o Snowflake que usa o conector Zero-Copy. O SAP agora encontra-se disponível para todos os clientes. Atualmente, a integração do Workday com o Data Cloud está em versão preliminar privada, com disponibilidade geral disponível ao público prevista para o final de 2026.