Documentação técnica
RECURSO
Integrações decópia zero
Dê à IA e às aplicações acesso confiável aos principais sistemas de registro sem reconstruir pipelines ou modelos semânticos.
Preserve o contexto, obtendo resultados mais precisos de IA
Dados cuidadosamente escolhidos dos principais sistemas de registro mantêm o significado, a semântica e os relacionamentos de negócios necessários para que os modelos de IA, os agentes e as aplicações forneçam resultados relevantes.
Aproveite as estruturas já existentes de dados e lógica de negócios
As equipes passam diretamente do acesso a dados para o desenvolvimento de aplicações de IA, dedicando tempo aos resultados em vez de reconstruir o que já existe.
Crie uma base confiável para conectar os principais sistemas corporativos
A linhagem completa e a visibilidade da governança são preservadas à medida que os dados alimentam a IA. Um padrão de acesso fortalece o controle e elimina cópias duplicadas.
Mova dados nos dois sentidos
Crie IA e aplicações baseadas em dados corporativos confiáveis
- Use o Snowflake para unificar os dados de negócios com SAP, Salesforce e Workday*, quase em tempo real.
Integre dados avançados modelados semanticamente de forma bidirecional entre registros SAP S/4HANA, interações com clientes do Salesforce e objetos financeiros ou de RH do Workday sem perder o contexto ou a lógica.
Otimize as cadeias de fornecedores preditivas, o planejamento financeiro inteligente e a experiência personalizada do cliente.
Ofereça um contexto empresarial completo aos modelos de IA e agentes para que possam responder com alta precisão.
Implemente a IA com mais rapidez
Obtenha resultados de IA mais rápidos, com menos sobrecarga
- Evite meses de trabalho no pipeline. As equipes passam diretamente do acesso a dados para o desenvolvimento de aplicações de IA, dedicando mais tempo a gerar resultados.
- Elimine pipelines de ETL caros e duplicação desnecessária de dados com integração bidirecional de cópia zero para parcerias relevantes.
- As funções integradas do Snowflake CoCo gerenciam automaticamente todo o ciclo de vida da integração de cópia zero, incluindo configuração, monitoramento e solução de problemas, reduzindo o tempo de configuração de horas para minutos.
Reforce as medidas de proteção
Acesse sistemas corporativos com segurança
- Preserve a semântica de negócios e a linhagem de dados com o Snowflake Horizon Catalog, pronto para uso, que segue as políticas existentes de maneira uniforme, até mesmo para os sistemas de registro externos.
Proteja dados, aplicações e modelos da sua empresa com recursos integrados, como controle unificado de acesso baseado em função (RBAC) e atributos (ABAC), políticas de rede, monitoramento e criptografia.
Passe do trabalho de integração para os resultados de negócios com mais rapidez, com acesso governado a dados corporativos semanticamente avançados.
Mantenha uma arquitetura aberta
Crie padrões abertos sem dependência
Seus dados permanecem interoperáveis. Sem dependência proprietária ou conversão de formato. Apenas padrões abertos que funcionam com as ferramentas que você já usa.
Quer os parceiros Snowflake usem Apache Iceberg, Delta ou outro formato, o AI Data Cloud interopera usando protocolos públicos e abertos e, no lado do Snowflake, é sempre uma tabela Iceberg gerenciada externamente. A mesma arquitetura, a mesma experiência, sempre.
Parceiros de integraçãode cópia zero
Recursos
Outros recursos paraintegração de cópia zero
Integração de cópia zero
Perguntas frequentes
Obtenha respostas para as principais perguntas sobre como conectar sistemas corporativos ao Snowflake com integração de cópia zero.
A integração de cópia zero conecta o Snowflake diretamente aos principais sistemas de registro, como SAP Business Data Cloud, Salesforce Data as a Service, APIs e Workday Data Cloud.* Os dados permanecem onde residem, sem pipelines de ETL e sem duplicação. É possível consultar dados ativos e enviar informação com base em IA de volta ao sistema de origem.
Bidirecional significa que dados e informações são disponibilizados nos dois sentidos. Os dados permanecem fisicamente e são controlados pelo sistema de origem. O Snowflake os expõe como bancos de dados vinculados a catálogos e visualizações semânticas para que você possa consultá-los e agrupá-los, de modo instantâneo, ao restante dos seus dados Snowflake.
O Snowflake Horizon oferece visibilidade completa de linhagem, catalogação e conformidade em todas as fontes conectadas. O acesso baseado em função, a segurança no nível da coluna e o log de auditoria se aplicam aos dados de cópia zero da mesma forma que se aplicam às tabelas nativas do Snowflake.
A integração do Salesforce está disponível ao público há mais de dois anos. Em breve, será lançada uma reformulação da experiência do Salesforce Data 360 para o Snowflake que usa o conector Zero-Copy. O SAP agora encontra-se disponível para todos os clientes. Atualmente, a integração do Workday com o Data Cloud está em versão preliminar privada, com disponibilidade geral disponível ao público prevista para o final de 2026.
Sim, pode. Se você já usa o Snowflake, pode conectar SAP, Workday ou Salesforce por meio de integração de cópia zero sem aprovisionamento de nova infraestrutura. Os dados aparecem como tabelas consultáveis em seu ambiente atual.