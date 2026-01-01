Documentation technique
FONCTIONNALITÉ
Intégrationszéro copie
Offrez à l'IA et à vos applications un accès de confiance à vos systèmes de référence, sans reconstruire de pipelines ni recréer de modèles sémantiques.
Préservez le contexte pour des résultats plus précis
Une sélection des données issues de systèmes d’enregistrement clés conserve le sens métier, la sémantique et les relations dont des modèles d’IA, des agents et des applications ont besoin pour produire des résultats pertinents.
Partez de ce qui existe déjà
Les équipes vont droit au but : du data access au développement d'applications IA, sans s'arrêter à reconstruire ce qui existe déjà.
Créez une base fiable pour connecter les principaux systèmes de l’entreprise
Traçabilité de bout en bout et visibilité de gouvernance restent intactes à chaque étape, même quand vos données alimentent l’IA. Un seul et même modèle d’accès permet de renforcer le contrôle et supprimer les duplicatas.
Déplacement de données bidirectionnel
Créez des IA et des applications basées sur des données d’entreprise fiables
- Unifiez vos données stratégiques SAP, Salesforce et Workday* avec Snowflake en quasi temps réel.
Intégrez de manière bidirectionnelle les données sémantiquement modélisées de SAP S/4HANA, Salesforce et Workday (enregistrements ERP, interactions clients, objets RH et financiers), sans perdre votre contexte ni la logique métier.
Optimisez les chaînes d’approvisionnement prédictives, la planification financière intelligente et la personnalisation de l’expérience client.
Offrez un contexte d’entreprise complet à vos agents et vos modèles d’IA et des agents, pour un niveau de précision inégalé.
Déployez l’IA plus rapidement
Accélérez vos résultats IA, baissez vos coûts
- Gagnez des mois de travail sur vos pipelines, consacrez plus de temps aux résultats. En accédant aux données, vos équipes passent directement au développement d’applications d’IA.
- Supprimez les pipelines ETL coûteux et les copies inutiles grâce à l’intégration zéro copie bidirectionnelle sur l’ensemble de vos partenariats clés.
- Les compétences de CoCo intégrées à Snowflake gèrent automatiquement l’ensemble du cycle de vie de l’intégration zéro copie, (configuration, surveillance et dépannage), et réduit le temps de configuration de plusieurs heures à quelques minutes.
Étendez votre périmètre de gouvernance
Accédez aux systèmes de votre entreprise en toute sécurité
- Préservez la sémantique et la traçabilité des données avec Snowflake Horizon Catalog, prêt pour l’entreprise, qui applique vos politiques existantes de manière uniforme, même aux systèmes d’enregistrement externes.
Protégez vos données, applications et modèles grâce à des fonctionnalités intégrées nativement : contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) et les attributs (ABAC), politiques réseau, monitoring et chiffrement.
Passez plus rapidement des tâches d’intégration aux résultats commerciaux grâce à l’accès gouverné à des données d’entreprise sémantiquement riches.
Restez ouvert
Utilisez des normes ouvertes sans dépendance
- Vos données restent interopérables. Pas de verrouillage propriétaire, pas de conversion de format, juste des normes ouvertes, compatibles avec les outils que vous utilisez déjà.
Qu’il s'agisse d’Apache Iceberg, Delta ou d’un autre format côté partenaire, l’AI Data Cloud interopère via des protocoles publics et ouverts. Et côté Snowflake, c’est systématiquement une table Iceberg gérée de manière externe. Même architecture, même expérience, sans exception.
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Ressources
Autres ressources pourl’intégration zéro copie
Intégration zéro copie
Questions fréquentes
Réponses aux questions courantes sur la connexion à Snowflake de systèmes d’entreprise avec l’intégration zéro copie.
L’intégration zero-copy relie Snowflake directement à vos systèmes de référence — SAP Business Data Cloud, Salesforce Data as a Service, APIs et Workday Data Cloud.* Les données restent dans leur système d’origine, sans ETL, sans copie. Vous interrogez des données vivantes et renvoyez vos insights IA directement à la source.
Le bidirectionnel, c'est l'accès aux données et aux insights dans les deux sens. Les données restent physiquement dans le système source, qui en assure la gouvernance. Snowflake les expose sous forme de bases de données liées au catalogue et de vues sémantiques, pour les interroger et les joindre instantanément au reste de vos données Snowflake.
Snowflake Horizon offre une visibilité de bout en bout sur la traçabilité, le catalogage et la conformité sur toutes les sources connectées. L’accès basé sur les rôles, la sécurité au niveau des colonnes et la journalisation des audits s’appliquent à des données zéro copie de la même manière qu’aux tables Snowflake natives.
L’intégration Salesforce est en disponibilité générale depuis plus de deux ans. Une expérience Salesforce Data 360 vers Snowflake entièrement repensée, s'appuyant sur le connecteur Zero-Copy, est attendue prochainement. L’intégration SAP est désormais en disponibilité générale. L’intégration Workday Data Cloud est en private preview, avec une disponibilité générale planifiée pour la fin 2026.
Oui. Si vous utilisez déjà Snowflake, vous pouvez connecter SAP, Workday ou Salesforce via l’intégration zéro copie sans avoir à provisionner une nouvelle infrastructure. Les données apparaissent sous forme de tables interrogeables dans votre environnement existant.