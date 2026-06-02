AI와 데이터 연결로 구현하는 데이터 개발 수명 주기 간소화

대부분의 엔터프라이즈 데이터는 실제로 이를 활용해야 할 시스템에 도달할 때쯤이면 이미 최신성을 잃은 경우가 많습니다. 이러한 지연은 AI 에이전트가 유용한 답변을 내놓느냐, 아니면 비용이 큰 실수를 저지르냐의 차이를 만듭니다. 에이전틱 AI가 지능적인 의사 결정을 내리기 위해서는 최신 정보에 지속적으로 액세스할 수 있어야 합니다.

에이전틱 AI를 프로덕션 환경에 도입하는 기업이 늘어나면서 데이터 엔지니어링 팀에 대한 요구도 실시간 파이프라인과 이벤트 기반 아키텍처 중심으로 변화하고 있습니다. 이는 끊임없이 변화하는 데이터 소스를 더 많이 연결하고 거버넌스를 적용해야 할 필요성을 방증합니다. 그러나 현재 데이터 플랫폼이 지원할 수 있는 범위를 넘어서는 수준의 구축 요구가 데이터 엔지니어링 팀에 주어지고 있는 상황입니다.

Snowflake Summit 2026에서는 데이터 엔지니어링 팀이 AI 시대에 성공할 수 있도록 플랫폼을 강화했습니다. 여기에는 네이티브 Apache Kafka 호환 스트리밍 서비스와 데이터 이동 및 마이그레이션 비용을 줄이는 AI 기반 기능 등 주목할 만한 릴리스가 포함됩니다.

이러한 개선 사항은 데이터 엔지니어가 인프라 관리와 수동 오케스트레이션에 쓰는 시간을 줄입니다. 또한 복잡한 설정을 안내형 대화로 바꿔 주는 공통 축인 Snowflake CoCo를 통해, 엔지니어는 기반 작업보다 AI가 가능하게 하는 성과에 더 집중할 수 있습니다.

AI가 요구하는 속도로 구현하는 데이터 스트림

에이전트는 관찰하고, 판단하고, 실행하고, 학습하며, 그 학습 결과를 다음 의사 결정에 반영합니다. 각 의사 결정 루프는 다음 응답을 더욱 정확하고, 개인화되며, 실행 가능하게 만들어야 합니다. 이러한 사이클은 지속적으로 반복되기 때문에 이를 뒷받침하는 데이터 역시 끊김 없이 흐를 수 있어야 합니다. Kafka를 운영 중인 조직은 이미 이러한 요구를 충족하는 스트리밍 기반을 갖추고 있습니다. 문제는 별도의 분석 플랫폼과 함께 운영하면 두 개의 시스템에 비용, 거버넌스, 운영 인력을 각각 투입해야 한다는 점입니다. 그럼에도 불구하고 데이터는 실제 의사 결정이 이루어지는 곳에 늦게 도착하는 경우가 많습니다.

Datastream(프라이빗 프리뷰 예정)은 Snowflake의 네이티브 Apache Kafka 호환 스트리밍 서비스로, 이러한 운영 오버헤드를 단일 거버넌스 플랫폼으로 통합하도록 설계되었습니다. 데이터는 Snowflake 네이티브 테이블 또는 개방형 Apache Iceberg™ 테이블 형태로 지속적으로 적재되며, 몇 초 내에 쿼리할 수 있습니다. Kafka 토픽은 Snowflake의 역할 기반 액세스 제어(RBAC)를 통해 보호되며, 테이블은 분류, 데이터 계보, 마스킹 정책을 포함한 Horizon Catalog의 모든 기능을 그대로 상속합니다. 즉, 데이터는 도착하는 순간부터 거버넌스가 적용됩니다. 필요한 스트리밍 파이프라인을 자연어로 간단히 설명하기만 하면, CoCo가 Datastream 인증 설정을 처리하고 Kafka에 대한 깊은 전문 지식 없이도 몇 분 만에 팀의 온보딩을 지원합니다.