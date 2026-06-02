Snowparkを使用した大規模な構築と展開

すべての変換が宣言型モデルに適合するわけではありません。Python、Java、Scala、Apache Spark™を使用してプログラムで構築するデータエンジニアやデータサイエンティストにとって、変換には複雑なファイルの解析、バッチ規模でのML推論、マルチステップのPythonワークフローが伴います。課題は、本番環境への展開にコードの記述自体よりも時間がかかる可能性があることです。Snowparkは、プロトタイプと本番環境の間の距離を縮めます。

Summitでの主なリリースには、大規模でより高速かつ効率的なスコアリングを実現する最適化されたMLバッチ推論（パブリックプレビュー）、外部データをSnowflakeに取り込むために必要な作業を軽減する拡張されたJDBCサポート付きSnowparkデータ統合API（パブリックプレビュー）、大規模で複雑なファイルETL向けのApache Spark用ファイル変換（まもなくパブリックプレビュー）、マルチファイルのPythonプロジェクトの展開を簡素化するSnowparkディレクトリインポート（一般提供）、ノートブックとMLジョブをオーケストレーションするためのビジュアルDAGパイプラインビルダー（プライベートプレビュー）、およびPythonとJavaのコードを本番環境に展開するためのコードバンドル（まもなくパブリックプレビュー）が含まれます。

Snowpark PythonおよびApache Spark向けのCoCoスキルは、これらのプログラムによるパイプラインの展開と移行の摩擦をさらに軽減し、チームがローカルのPythonまたはApache Sparkコードから本番環境対応のワークフローに移行するのを支援します。これにより、パフォーマンスが5.1倍向上し、コストが42%削減されます3。

ターゲットの設定：残りはSnowflake AIMが処理

引き継いだシステムの重みほど、データチームの動きを鈍らせるものはありません。レガシーETLツール、老朽化したSQLダイアレクト、現在のエンジニアリングチームより前から存在するOracleスキーマなど、移行プロジェクトは長期化し、予算をオーバーし、問題なく実行されていたワークロードにリスクをもたらすことでよく知られています。多くの組織は、新しいスタックと並行して古いスタックを維持することになり、数年とは言わないまでも数か月にわたってコストと管理の労力が倍増します。

現在一般提供されているSnowflake AIM（AIを活用した移行）は、SnowConvert AI、Snowpark Migration Accelerator、DatometryのIPを組み合わせた、統合された移行、モダナイゼーション、仮想化プラットフォームです。Snowflake CoCoを通じて利用できるSnowflake AIM移行エージェントは、エンドツーエンドのジャーニーを通じてチームをガイドします。本番環境に手を入れる前に、何を、どの順序で、どの程度のリスクで移行する必要があるかについて、依存関係を考慮した明確な全体像を描き出します。かつては数週間から数か月かかっていたプロセスが、今ではわずかな時間で完了します。

成果のアーキテクトとしてのデータエンジニア

すべての発表に共通するパターンは同じです。エンジニアがシステムの稼働維持に費やす時間を削減し、重要な成果により多くの時間を費やせるようにすることです。コネクタのメンテナンスからパイプラインのデバッグまで、かつてエンジニアリングサイクルを消費していたタスクは、リリースごとに処理がより高速かつシンプルになっており、CoCoはそれらを結びつける役割を果たしています。

そのような環境において、データエンジニアの役割は大きくなるばかりです。その仕事は、配管作業のようなものから、AIが実際に稼働するデータ基盤の構築へと変化しています。Snowflakeは引き続き、複雑な部分を意識させないようにすることで、データチームが新たに可能になったことに集中できるよう取り組んでいきます。