In tutti e tre i casi, l’architettura è coerente: I dati risiedono nel sistema di origine, emergono in Snowflake tramite Catalog-Linked Databases ed ereditano l’intero perimetro di governance di Horizon. Lineage end‑to‑end, policy di accesso e audit trail si applicano dal momento in cui i dati diventano visibili. In più, le skill CoCo gestiscono il lifecycle management, così i team configurano e mantengono le connessioni tramite prompt in linguaggio naturale, rendendo l’integrazione dei dati enterprise accessibile a qualsiasi utente Snowflake.

Connetti ciò che resta con Snowflake Openflow

Lo zero-copy funziona per le piattaforme enterprise che hanno investito in percorsi di integrazione nativa. Ma molti dati critici risiedono ancora in database on‑premise per l’elaborazione delle transazioni online (OLTP), app SaaS e sistemi legacy mai progettati per la condivisione.

Dal lancio dello scorso anno, Openflow, il servizio gestito Snowflake per l’integrazione dei dati basato su Apache NiFi, registra un’adozione crescente da parte dei clienti, mentre i team consolidano stack di connector frammentati in un’unica piattaforma. Questo slancio porta a un’espansione significativa dell’ambito al Summit.

Il deployment gestito Snowflake è ora in GA su Google Cloud Platform, insieme ad AWS e Azure. Data Connectivity Proxy, presto in GA su AWS, estende Openflow alle reti private, connettendo fonti che in precedenza richiedevano engineering personalizzato per essere raggiunte. Openflow supporta dati strutturati e non strutturati, batch e streaming, e resta open ed estensibile. I team sviluppano connector personalizzati e li eseguono sulla piattaforma gestita Snowflake senza rinunciare al controllo.

Una procedura guidata di configurazione in Snowsight accompagna passo dopo passo l’installazione dei connector con convalida integrata della connettività all’origine, semplificando il passaggio dalla configurazione all’ingestion dei dati in pochi minuti. Quando i connector segnalano errori, la risoluzione dei problemi assistita dall’intelligenza artificiale, basata su CoCo e integrata direttamente nella Connector Monitoring Dashboard, analizza i log e fornisce passaggi di remediation mirati nell’intera libreria Openflow in crescita, inclusi connector ad alta domanda appena aggiunti come Veeva, BigQuery e MongoDB (tutti in public preview). Questi connector utilizzano la personalizzazione assistita dall’intelligenza artificiale per accelerare il deployment e offrire una visibilità più profonda sui dati specializzati di settore.