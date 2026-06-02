Quando a maioria dos dados corporativos chega aos sistemas que devem agir sobre eles, muitas vezes já estão desatualizados. Esse atraso é a diferença entre os agentes de IA darem uma resposta útil ou cometerem um erro caro. A IA com agentes só pode tomar decisões inteligentes quando tem acesso contínuo a informações atualizadas.

A demanda sobre as equipes de engenharia de dados mudou para pipelines em tempo real e arquiteturas orientadas a eventos à medida que mais organizações colocam a IA com agentes em produção, destacando a necessidade de conectar e governar mais fontes, mesmo que elas passem por mudanças constantes. Mas o que as equipes precisam desenvolver superou o que sua plataforma de dados pode suportar atualmente.

No Summit 2026, a Snowflake está fortalecendo a plataforma para ajudar as equipes de engenharia de dados a ter sucesso na era da IA. Isso inclui lançamentos notáveis, como um serviço de streaming nativo compatível com Apache Kafka e recursos com tecnologia de IA que reduzem a movimentação de dados e os custos de migração.

Essas melhorias reduzem o tempo que os engenheiros de dados dedicam ao gerenciamento de infraestrutura e à orquestração manual, permitindo que passem menos tempo com o trabalho braçal e mais tempo com os resultados que a IA torna possíveis, com o Snowflake CoCo servindo como o fio condutor que transforma uma configuração complexa em uma conversa guiada.

Transmita dados na velocidade que a IA exige

Os agentes observam, decidem, agem, aprendem e alimentam a próxima decisão com esse aprendizado. Cada ciclo de decisão deve tornar a próxima resposta mais precisa, mais pessoal e mais acionável. Esse ciclo é executado continuamente, o que significa que os dados que o alimentam também precisam fluir de forma contínua. As organizações que executam o Kafka já têm a base de streaming que esse ciclo exige. O problema é que operá-lo junto com uma plataforma de análise de dados separada significa pagar, governar e alocar equipes para dois sistemas distintos, enquanto os dados ainda chegam tarde ao local onde as decisões realmente acontecem.

O Datastream (em breve em versão preliminar privada) é o serviço de streaming nativo da Snowflake, compatível com Apache Kafka, projetado para consolidar essa sobrecarga operacional em uma única plataforma governada. Os dados chegam continuamente como tabelas nativas do Snowflake ou tabelas abertas do Apache Iceberg™, que podem ser consultadas em segundos. Os tópicos são protegidos com o controle de acesso baseado em função (RBAC) da Snowflake, e as tabelas herdam todo o poder do Horizon Catalog, incluindo classificação, linhagem e políticas de mascaramento. Os dados são governados no momento em que chegam. Basta descrever o pipeline de streaming que você precisa, e o CoCo cuidará da autenticação do Datastream e da integração das equipes em minutos, sem a necessidade de conhecimento profundo em Kafka.