계약, 법률 사안 이력, 외부 법률 자문 비용, 협상 기록과 같은 법률 데이터는 기업에서 운영 복잡성이 가장 높고 액세스 민감도가 가장 큰 자산에 속합니다. 조직이 계약 검토, 법무 운영, 규정 준수에 AI를 적용함에 따라 법률 데이터 거버넌스 과제는 기존 분석만 수행할 때보다 훨씬 더 까다로워집니다.

법률 AI를 책임 있게 대규모로 배포하려면 조직은 모델 중심 접근 방식이 아니라 데이터 플랫폼 중심 접근 방식을 채택해야 합니다. 거버넌스 제어, 조직 컨텍스트, 피드백 메커니즘을 엔터프라이즈 데이터 플랫폼에 직접 내장하면 법무팀은 기밀성과 감사 가능성을 유지하면서 계약 인텔리전스, 외부 법률 자문 관리, 법률 업무 분야별 운영 전반에서 일관되고 적용 가능한 AI 동작을 구현할 수 있습니다.

모델 중심 법률 AI의 한계

현재 법률 AI 시스템은 공통된 패턴을 따릅니다. 계약을 업로드하고, 관련 가이던스를 검색하고, 조항 수준의 추천을 생성합니다. 도구가 상용 제품이든 맞춤형 구현이든 아키텍처는 대체로 같습니다. 언어 모델이 문서 스토리지와 검색 파이프라인에 연결된 구조입니다.

이 접근 방식은 독립적인 조항 분석에는 효과적입니다. 하지만 법무팀이 실제로 어떻게 운영되는지에 관한 근본적인 부분을 놓칩니다. 숙련된 변호사는 책임 한도를 검토할 때 이를 따로 떼어 평가하지 않습니다. 거래의 상업적 가치, 협상 단계, 다른 조항에서 이미 양보한 사항, 그리고 유사한 상대방에게 비슷한 포지션을 수용했을 때 지난번에 어떤 결과가 있었는지를 함께 봅니다.

모델 중심 시스템은 모든 조항을 독립적으로 처리합니다. 컨텍스트와 관계없이 같은 입력에는 같은 출력이 나옵니다. 이러한 시스템은 단일한 거버넌스 쿼리에서 편차 로그, 플레이북 포지션, 청구 이력을 조인할 수 없습니다. 또한 한 법률 업무 분야의 양보 패턴이 다른 팀의 컨텍스트 창에 보이지 않도록 강제 적용할 수도 없습니다.

AI 시스템이 커넥터를 통해 CLM 플랫폼, 전자 청구 시스템, 문서 리포지토리, 메시징 도구 전반의 데이터에 접근하면 모든 연결 지점에서 지연 시간, 보안 경계, 거버넌스 격차가 발생할 수 있습니다. 모델 중심 접근 방식은 데이터 플랫폼을 주변 요소로 취급합니다. 법무팀이 요구하는 엄격성으로 법률 AI가 작동하려면 데이터 플랫폼이 중심에 있어야 합니다.

법률 AI를 위한 데이터 네이티브 아키텍처

데이터 네이티브 법률 AI 스택은 세 개의 계층으로 구성되며, 모두 엔터프라이즈 데이터 플랫폼 안에서 작동합니다.

거버넌스가 적용된 데이터 파운데이션

모든 법률 데이터 소스(CLM, 전자 청구, 사건 관리, 문서 리포지토리)는 자동화된 파이프라인을 통해 데이터 플랫폼에 적재됩니다. 차별화 요소는 수집 이후에 발생하는 작업입니다.

행 및 컬럼 액세스 정책은 각 법률 역할이 쿼리 엔진 수준에서 승인된 데이터만 볼 수 있도록 강제 적용합니다. 소송팀은 고용 관련 청구를 볼 수 있지만 조달 요청은 볼 수 없습니다. 개인정보 보호팀은 DPA 검토를 볼 수 있지만 주식 사전 승인은 볼 수 없습니다. 법무 총괄 책임자는 모든 데이터를 볼 수 있습니다. 플랫폼 계층에서 강제 적용이 이루어지기 때문에 모든 다운스트림 도구는 동일한 거버넌스 제어를 자동으로 상속합니다. 애플리케이션 수준의 필터링 코드는 필요하지 않습니다.

시맨틱 계층은 구조화된 법률 데이터를 자연어로 쿼리할 수 있게 합니다. 변호사가 “책임 한도가 없는 고객 계약은 무엇인가요?”라고 질문하면 구조화된 조항 메타데이터에서 도출된 정확한 답변을 받습니다. 모호한 검색 결과가 아니라 거버넌스가 적용된 집계 쿼리입니다.

검색 서비스는 플레이북 섹션, 계약 텍스트 구절, 조항 주석과 같은 비정형 콘텐츠를 인덱싱하여 속성 수준 필터링이 적용된 1초 미만의 시맨틱 검색을 지원합니다.

핵심 아키텍처 속성은 다음과 같습니다. 거버넌스, 구조화된 분석, 시맨틱 검색이 모두 동일한 액세스 제어 아래 동일한 데이터에서 작동합니다. AI 에이전트가 계약 데이터를 쿼리하면 요청 사용자의 액세스 정책을 상속합니다. 미들웨어 동기화도, 거버넌스 격차도 없습니다.

컨텍스트 인식 추론

모델은 범용화되고 있습니다. 모델이 할 수 없는 일은 조직 컨텍스트를 바탕으로 추론하는 것입니다. 다음의 세 가지 메커니즘이 작동하려면 데이터 플랫폼이 필요합니다.

협상 포지션 평가: 시스템은 조항을 검토하기 전에 상업적 가치, 산업군, 협상 단계, 전략적 중요도를 평가합니다. 이러한 요소는 AI가 단호한 반박을 먼저 제시할지, 타협안을 제안할지, 수용을 권고할지를 결정합니다. 동일한 계약 조항도 거래 컨텍스트에 따라 서로 다른 추천을 생성합니다. 모델 변경이나 파인튜닝은 필요하지 않습니다. 이 컨텍스트는 데이터 플랫폼만이 추론 시점에 제공할 수 있습니다.

상태 기반 양보 추적: 모든 잠재적 양보에는 비용이 따릅니다. 시스템은 다중 조항 검토 세션 전반에서 누적 협상 비용을 추적합니다. 협상 여지가 소진되면 시스템은 이 제약 조건을 변호사에게 표시합니다. 상태 비저장 모델+검색 아키텍처는 외부 영속 계층 없이는 이 상태를 유지할 수 없습니다.

플레이북 기반 추천: 모든 추천은 근거가 되는 특정 플레이북 섹션을 인용하고 표준 포지션에서 벗어나는 편차를 표시합니다. 플레이북이 모델 지침에 임베드되는 것이 아니라 추론 시점에 인덱싱되고 검색되므로, 포지션을 업데이트하면 재배포 없이 이후 모든 검토에 전파됩니다.

축적되는 피드백 루프

바로 여기에서 데이터 플랫폼의 이점은 구조적 이점이 되며, 모델 중심 접근 방식은 근본적으로 경쟁할 수 없습니다.

모든 협상 편차, 모든 변호사 결정, 모든 계약 결과가 동일한 거버넌스 데이터 플랫폼에 유지되면 다음이 가능해집니다.

편차 감지 는 체결된 계약을 구조화된 플레이북 포지션과 비교하여 자동으로 실행됩니다. 수동 로깅은 필요하지 않습니다.

패턴 감지 는 예약된 프로세스로 작동합니다. 동일한 조항 포지션이 롤링 윈도우 내에 반복적으로 재정의되면 시스템은 변호사 검토를 위해 플레이북 업데이트를 제안합니다.

결과 추적은 편차 이력을 법무 사안 결과, 외부 법률 자문 비용, 거래 속도와 조인합니다. 이를 통해 특정 양보 패턴이 다운스트림 비용이나 위험과 상관관계가 있는지 분석할 수 있습니다.

이는 점점 더 강력해지는 선순환 구조를 만듭니다. 협상이 늘어날수록 조직의 협상 이력이 더 많이 축적되고, 이는 양보 보정을 개선하며, 더 나은 AI 추천을 만들고, 거래 처리 속도를 높입니다. 분기마다 시스템은 일반 모델이 학습된 방식이 아니라 조직이 실제로 업무를 수행하는 방식에 더 잘 맞게 보정됩니다.

소스 시스템 권한만으로 충분하지 않은 이유

가장 일반적인 반론은 “소스 시스템에서 직접 권한을 구성하면 된다”는 것입니다. 이 접근 방식은 AI 워크로드에 특화된 네 가지 이유로 실패합니다.

소스 권한은 AI 컨텍스트 창까지 이어지지 않습니다. AI 시스템이 텍스트를 검색해 프롬프트에 넣는 순간, 원본 시스템의 액세스 제어는 더 이상 적용되지 않습니다. 모델은 소스 ACL을 강제 적용하지 않습니다. 플랫폼 수준 행 액세스 정책은 승인되지 않은 데이터가 애초에 컨텍스트 창에 들어오지 못하도록 방지합니다.

도메인 간 조인은 소스 수준 권한만으로 처리하기 어렵습니다. 계약 검토 질문에는 CLM 데이터, 전자 청구 기록, 사건 관리 항목, 플레이북 콘텐츠를 조인해야 할 수 있습니다. 각 소스는 자체 권한 모델을 유지합니다. 조인된 결과에 거버넌스를 강제 적용할 수 있는 것은 통합 플랫폼뿐입니다.

AI 에이전트에는 파생 권한이 필요합니다. 법무 역할은 소스 시스템 그룹에 직접 매핑되는 경우가 드뭅니다. 규정 준수 중심 역할은 여러 소스 시스템 전반에서 규정 준수 범주 데이터에 액세스해야 할 수 있지만, 해당 모든 시스템의 소송 데이터에서는 제한되어야 할 수 있습니다. 이러한 소스 간 범주 수준 정책은 데이터가 수렴하는 곳에서만 표현할 수 있습니다.

서드 파티 권한 모델은 확장할 수 없습니다. 외부 법률 자문 청구 데이터는 전자 청구 공급업체에서 제공됩니다. 조항 추출은 CLM 플랫폼에서 제공됩니다. 조직은 서드 파티 시스템에 사용자 지정 행 수준 정책을 추가할 수 없습니다. 거버넌스는 데이터가 적재되는 곳에서만 강제 적용할 수 있습니다.

소스 시스템 권한은 “누가 이 애플리케이션에 액세스할 수 있는가?”에 답합니다. 플랫폼 수준 거버넌스는 “AI 에이전트가 계약, 비용, 작업 항목을 단일 쿼리에서 조인할 때 각 역할은 결합된 결과에서 어떤 행을 볼 수 있는가?”에 답합니다.

법률 AI 전략에 대한 시사점

법률 AI의 제한 요인은 모델 지능이 아니라 데이터 아키텍처입니다. 조직이 데이터 플랫폼을 모델이 커넥터를 통해 접근하는 주변 시스템이 아니라 법률 AI 스택의 중심으로 취급하면, 기본적으로 거버넌스가 적용되고 추론 시점에 컨텍스트를 인식하며 시간이 지남에 따라 조직의 업무 지식을 지속적으로 축적하는 AI를 배포할 수 있는 기반을 갖추게 됩니다.

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