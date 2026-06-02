Bis die meisten Unternehmensdaten die Systeme erreichen, die darauf reagieren sollen, sind sie oft bereits veraltet. Diese Verzögerung macht den Unterschied aus, ob KI-Agenten eine nützliche Antwort geben oder einen teuren Fehler begehen. Agentic AI kann nur dann intelligente Entscheidungen treffen, wenn sie kontinuierlichen Zugriff auf aktuelle Informationen hat.

Die Anforderungen an Data-Engineering-Teams haben sich in Richtung Echtzeit-Pipelines und ereignisgesteuerter Architekturen verschoben, da immer mehr Unternehmen Agentic AI in die Produktion überführen – was die Notwendigkeit unterstreicht, mehr Quellen anzubinden und zu kontrollieren, auch wenn diese ständigen Änderungen unterliegen. Doch das, was die Teams entwickeln sollen, übersteigt das, was ihre aktuelle Datenplattform unterstützen kann.

Auf dem Summit 2026 stärkt Snowflake die Plattform, um Data-Engineering-Teams dabei zu helfen, im KI-Zeitalter erfolgreich zu sein. Dazu gehören bemerkenswerte Veröffentlichungen wie ein nativer, mit Apache Kafka kompatibler Streaming-Dienst und KI-gestützte Funktionen, die die Kosten für Datenverschiebung und -migration senken.

Diese Verbesserungen reduzieren die Zeit, die Data Engineers für Infrastrukturmanagement und manuelle Orchestrierung aufwenden, sodass sie weniger Zeit mit Routineaufgaben und mehr Zeit mit den Ergebnissen verbringen können, die KI ermöglicht, wobei Snowflake CoCo als roter Faden dient, der komplexe Setups in eine geführte Konversation verwandelt.

Streamen Sie Daten in der Geschwindigkeit, die KI erfordert

Agenten beobachten, entscheiden, handeln, lernen und lassen dieses Wissen in die nächste Entscheidung einfließen. Jede Entscheidungsschleife sollte die nächste Antwort präziser, persönlicher und umsetzbarer machen. Dieser Zyklus läuft kontinuierlich, was bedeutet, dass auch die Daten, die ihn speisen, kontinuierlich fließen müssen. Unternehmen, die Kafka ausführen, verfügen bereits über das Streaming-Backbone, das dieser Zyklus erfordert. Das Problem ist, dass der Betrieb neben einer separaten Analytics-Plattform bedeutet, dass zwei separate Systeme bezahlt, kontrolliert und mit Personal besetzt werden müssen, während die Daten immer noch zu spät an dem Ort ankommen, an dem die Entscheidungen tatsächlich getroffen werden.

Datastream (demnächst in Private Preview) ist der native, mit Apache Kafka kompatible Streaming-Dienst von Snowflake, der darauf ausgelegt ist, diesen betrieblichen Aufwand in einer einzigen kontrollierten Plattform zu konsolidieren. Daten landen kontinuierlich als native Snowflake- oder offene Apache Iceberg™-Tabellen und können in Sekundenschnelle abgefragt werden. Topics werden mit der rollenbasierten Zugriffskontrolle (RBAC) von Snowflake gesichert, und Tabellen erben die volle Leistungsfähigkeit des Horizon Catalog, einschließlich Klassifizierung, Lineage und Maskierungsrichtlinien. Daten werden in dem Moment kontrolliert, in dem sie eintreffen. Beschreiben Sie einfach die benötigte Streaming-Pipeline, und CoCo übernimmt die Authentifizierung von Datastream und das Onboarding von Teams in wenigen Minuten, ohne dass tiefgreifende Kafka-Kenntnisse erforderlich sind.