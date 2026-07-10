OpenAI의 최신 모델인 OpenAI GPT 5.6을 Snowflake Cortex AI에서 프라이빗 프리뷰로 제공합니다. OpenAI 출시 파트너인 Snowflake는 OpenAI GPT 5.6을 출시 당일부터 프라이빗 프리뷰로 선보입니다. 이 모델은 보안이 적용된 Snowflake 경계 내에서 Snowflake Cortex AI Functions 및 Cortex REST API와 함께 사용할 수 있으며, 곧 Snowflake CoCo 및 Snowflake CoWork에서도 지원될 예정입니다.
OpenAI GPT 5.6
GPT-5.6은 OpenAI가 현재까지 공개한 가장 강력한 프런티어 모델 시리즈로, 에이전틱 코딩, 컴퓨터 사용, 지식 업무에서 주목할 만한 성능 개선을 제공합니다. GPT 5.6 Sol은 OpenAI의 최상위 모델로, 코딩, 생물학, 사이버 분야의 역량이 향상되었습니다. Terra는 일상 업무를 위한 균형형 모델이며 Luna는 빠르고 비용 효율적인 모델입니다. Terra는 GPT-5.5와 비교해 경쟁력 있는 성능을 제공하면서 비용은 절반 수준이며 Luna는 더 낮은 비용으로 강력한 기능을 제공합니다.
출처: OpenAI, 2026년 7월 9일
Snowflake에서 OpenAI GPT 5.6 활용하기
GPT-5.6 모델은 Snowflake Cortex AI에 포함된 다른 주요 프런티어 모델들과 함께, Snowflake의 보안 경계 내에서 다양한 엔터프라이즈 사용 사례를 지원합니다. GPT 5.6으로 수행 가능한 작업은 다음과 같습니다.
- CoCo로 개발 가속화: Snowflake의 AI 코딩 에이전트는 엔터프라이즈 데이터와 거버넌스 정책, 워크플로우를 깊이 이해하여 신뢰를 훼손하거나 확장성에 영향을 주지 않으면서 팀이 아이디어를 빠르게 프로덕션으로 구현할 수 있도록 지원합니다. GPT-5.6이 적용된 CoCo는 향상된 추론과 코드 생성 능력은 물론, 복잡하고 장시간 실행되는 태스크와 에이전트형 실행까지 지원하여 Snowsight 인터페이스, CLI, 로컬 개발 도구 전반에서 Snowflake 컨텍스트 인식 지원 기능을 제공합니다. 데이터 엔지니어, 분석가, 빌더는 자연어를 기반으로 프로덕션 준비가 완료된 파이프라인, 분석, AI 에이전트를 구축하고, 몇 주가 걸리던 연결 작업을 몇 분으로 단축하면서도 거버넌스, 상호운용성 및 엔터프라이즈급 품질을 유지할 수 있습니다. CLI에서 /model 명령을 사용해 프라이빗 프리뷰로 OpenAI GPT-5.6을 사용해 볼 수 있습니다.
- 개인 업무 에이전트 구축: Snowflake CoWork는 진정한 데이터 기반 문화를 조성함으로써 조직의 업무, 협업, 혁신 방식을 전환하도록 설계된 새로운 에이전트 카테고리를 선보입니다. 기술 수준과 관계없이 모든 직원이 자연어로 복잡한 질문을 하고 모든 결과의 ‘이유’를 파악하며 Snowflake의 보안 및 거버넌스 경계 내에서 신뢰할 수 있는 의사 결정을 내릴 수 있습니다. GPT-5.6은 이 기반을 한층 강화해 개발자와 관리자, 빌더가 복잡한 데이터를 기반으로 추론하고 보다 자율적으로 코드를 작성하고 실행하며 분석과 운영 워크플로우를 오케스트레이션하는 고도화된 에이전트를 구현할 수 있도록 지원합니다.
- 정형 및 비정형 데이터를 탁월한 정밀도로 분석: Cortex AI Functions를 사용하면 SQL로 멀티 모달 엔터프라이즈 데이터 전반에 걸쳐 확장 가능한 AI 파이프라인을 손쉽게 구축할 수 있습니다. 또한 Cortex AI Functions는 수동으로 오케스트레이션되는 AI 파이프라인보다 낮은 비용으로 고성능 처리가 가능하여 Snowflake의 핵심 강점인 보안 및 거버넌스 기능을 유지하면서도 엔터프라이즈 전반에서 신뢰할 수 있는 인사이트를 확보할 수 있습니다. 예를 들어 AI_COMPLETE 함수를 사용하면 분석가는 GPT 5.6 Luna와 같은 모델을 활용하여 자연어 지시를 SQL 내에서 직접 적용할 수 있습니다.
SELECT AI_COMPLETE(
'openai-gpt-5-6-luna',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- 보안이 적용된 데이터 가까이에서 AI 애플리케이션 개발: Cortex REST API를 사용하여 Snowflake의 보안 경계 내에서 에이전틱 엔터프라이즈 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. 또한 GPT-5.6의 조정 가능한 추론 강도와 같은 새로운 기능을 활용해 작업별로 추론 깊이와 지연 시간 간의 균형을 조정할 수 있습니다. 또한 개발자는 OpenAI SDK를 Snowflake Cortex REST API 엔드포인트에 연결하기만 하면 기존 OpenAI 툴링과 자연스럽게 연동되며 빠르게 개발을 시작할 수 있습니다.
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="<SNOWFLAKE_PAT>",
base_url="https://<account-identifier>.snowflakecomputing.com/api/v1/openai"
)
response = client.chat.completions.create(
model="openai-gpt-5-6-sol",
messages=[
{
"role": "system",
"content": "You are a helpful business analyst"
},
{
"role": "user",
"content":
"Sales are down 18% in Q2. We had lower ad spend and reduced campaign performance in APAC. Can you analyze the image below to examine the cause?"
},
{
"type": "image_url",
"image_url": {
"url": "<base64 url>"
}
}
]
)
print(response.choices[0].message)
에이전틱 AI를 개념 단계에서 프로덕션으로 전환하는 것은 이제 전략적 필수 과제입니다. OpenAI의 GPT 5.6을 통해 에이전트가 더 높은 일관성과 줄어든 감독으로 복잡하고 장시간 실행되는 작업을 처리할 수 있어 실제 업무를 대규모로 추진할 수 있습니다. CoCo CLI부터 CoWork, Cortex AI Functions, REST API까지 다양한 진입점을 통해 고객은 이 기능을 손쉽게 도입하고 영향력 높고 프로덕션 준비가 완료된 에이전틱 AI를 대규모로 구현하는 여정을 앞당길 수 있습니다.
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미래 전망 진술
본 자료에는 향후 제품 제공 등에 대한 미래 전망 진술이 포함되어 있으나, 이는 어떠한 제품 제공에 대해서도 실제 제공을 보장하는 것은 아닙니다. 실제 결과 및 제공 내용은 달라질 수 있으며, 알려진 위험과 알려지지 않은 위험 및 불확실성의 영향을 받을 수 있습니다. 보다 자세한 내용은 최신 10-Q를 참조하세요.