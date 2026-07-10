에이전틱 AI를 개념 단계에서 프로덕션으로 전환하는 것은 이제 전략적 필수 과제입니다. OpenAI의 GPT 5.6을 통해 에이전트가 더 높은 일관성과 줄어든 감독으로 복잡하고 장시간 실행되는 작업을 처리할 수 있어 실제 업무를 대규모로 추진할 수 있습니다. CoCo CLI부터 CoWork, Cortex AI Functions, REST API까지 다양한 진입점을 통해 고객은 이 기능을 손쉽게 도입하고 영향력 높고 프로덕션 준비가 완료된 에이전틱 AI를 대규모로 구현하는 여정을 앞당길 수 있습니다.

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미래 전망 진술