많은 사람에게 집 안 책장에 꽂힌 백과사전 전집은 거의 모든 질문의 답을 알려주는 권위 있는 지식의 원천이었습니다. 하지만 그 안에 담긴 정보는 빠르게 시대에 뒤처지곤 했습니다. 예를 들어 명왕성이 더 이상 행성이 아니게 된 뒤에도 오랫동안 아홉 번째 행성으로 등재되어 있거나 정작 찾고 싶은 정보가 빠져 있는 일이 많았습니다. 시간이 흐르면서 Wikipedia가 새로운 백과사전이 되었고, 작동 방식은 정반대였습니다. 처음에는 일부 교사들이 Wikipedia를 믿지 말라고 했지만, Wikipedia는 결국 거의 모든 주제를 포괄하고 최신성을 유지하는 지식의 기준이 되었습니다.

엔터프라이즈 데이터는 이러한 전환을 이루지 못했습니다. 기업은 여전히 백과사전을 만들던 방식으로 데이터를 문서화하려고 합니다. 소수의 전문가가 모든 데이터의 의미를 기록하지만 작업은 끝내 마무리되지 않고, 비즈니스가 변화할수록 점점 뒤처집니다.

Snowflake의 제품 데이터 팀은 테이블을 에이전트가 읽고 이해할 수 있도록 하기 위해 시맨틱 뷰를 추가했습니다. 이를 통해 에이전트는 추측하는 대신 선별되고 거버넌스가 적용된 정의를 기반으로 데이터를 읽습니다. 제품 측면에서는 이를 더 빠르게 생성할 수 있도록 Semantic View Autopilot을 출시했습니다. 이는 분명 도움이 되었지만, 그럼에도 Snowflake가 다룬 범위는 빙산의 일각에 불과했습니다. 9,685개 테이블 중 5% 미만이었습니다. 해당 5% 안에 포함된 데이터에 대해서는 좋은 답변을 얻을 수 있었지만, 사람들이 실제로 묻는 대부분의 질문은 그 범위 밖에 있었습니다. 문서화되지 않은 테이블이나 시맨틱 뷰가 존재하기에는 너무 새로운 데이터에 관한 질문이었습니다.

회사가 2주 전에 사용량 기반 요금제를 출시했다고 가정해 보겠습니다. 이를 뒷받침하는 테이블은 생성된 지 며칠밖에 되지 않았습니다. PM이 에이전트에게 “새 요금제는 출시 이후 어떤 성과를 내고 있지?”라고 직접 질문하면 시맨틱 뷰에만 의존하는 Cortex Agent는 답변을 거절합니다. 반면 팀이 이미 사용하고 있을 수 있는 다른 에이전트, 예를 들어 Snowflake CoCo, Cursor, ChatGPT는 해당 데이터에 대한 시맨틱 뷰 존재 여부와 관계없이 새 데이터를 직접 쿼리할 수 있습니다. 이 경우 확신에 차 있지만 잘못된 답변으로 이어질 수 있습니다.

Cortex Sense(프라이빗 프리뷰 예정)는 시맨틱 뷰를 대체하는 것이 아니라 함께 작동하도록 설계되었습니다. 거버넌스가 적용된 일관된 답변이 필요한 경우 시맨틱 뷰는 계속 가장 신뢰할 수 있는 기준으로 남으며, Cortex Sense는 이를 권위 있는 신호로 처리합니다. 나머지 데이터 자산 환경 전반에서는 Cortex Sense가 이러한 이해를 스스로 구축합니다.