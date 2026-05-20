Snowflake에서 dbt Fusion 사용 가능

Snowflake는 이제 dbt Projects에서 선택 가능한 버전으로 dbt Fusion을 지원합니다. Fusion은 특히 프로젝트 복잡성이 높아질수록 많은 빌드의 컴파일 시간을 개선하도록 설계되었습니다. 버전 전환은 토글 한 번이면 됩니다. 프로젝트를 다시 구성할 필요는 없습니다.
Fusion은 dbt Projects에 대한 Snowflake의 네이티브 지원 전반을 강화하는 더 큰 개선 사항의 일부입니다. 플랫폼, 개발자 경험, 오케스트레이션 및 CI/CD 등 주요 영역의 업데이트를 통해 Snowflake에서 dbt 프로젝트를 훨씬 더 효과적으로 구축하고 운영할 수 있도록 지원합니다. 새로워진 기능을 소개합니다.
dbt Fusion: 더 빠른 컴파일, 추가 비용 없이 제공
이제 Snowflake의 dbt Projects에서 dbt Fusion을 버전으로 사용할 수 있습니다. Fusion은 특히 프로젝트 복잡성이 증가할수록 많은 빌드의 컴파일 시간을 개선하도록 설계되었으며, 추가적인 마이그레이션 오버헤드도 필요하지 않습니다.
사용 방법도 간단합니다. Workspaces의 버전 토글을 사용하면 프로젝트 구성 변경 없이 dbt 버전 간 전환이 가능합니다. 기존 dbt Projects 사용 고객이라면 일반적으로 새로운 요금제나 계약 변경은 필요하지 않습니다. 이미 Snowflake에서 dbt Projects를 사용 중이라면 오늘부터 바로 Fusion을 사용할 수 있습니다. 직접 사용해 보고 싶다면 프로젝트를 새로 만들거나 기존 프로젝트를 Snowflake로 옮기기만 하면 됩니다.
플랫폼: 더욱 확대된 버전 지원
Snowflake Workspaces와 배포된 dbt 프로젝트 오브젝트는 이제 dbt Core 1.9.4, 1.10.15 및 dbt Fusion 2.0.0-preview를 지원합니다. 해당 기능은 Snowflake CLI 3.15.0에서 오늘부터 사용할 수 있습니다.
개발자 경험: IDE 또는 브라우저에서 바로 빌드
Snowflake는 즐겨 사용하는 IDE 또는 Snowflake 네이티브 환경에서 개발자 워크플로우와 AI 코딩 에이전트를 통해 작업 방식에 맞춰 개발할 수 있도록 지원합니다.
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VS Code(또는 원하는 IDE)에서 사용하는 Cortex Code
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Cortex Code는 VS Code 또는 지원되는 IDE 안에서 설치, 편집, 작성 및 실행에 이르는 오픈소스 dbt CLI 작업의 수명 주기 전 과정을 관리할 수 있습니다. Snowflake의 네이티브 dbt Projects를 위해 Cortex Code는 프로젝트 배포, 실행 및 배포 준비를 위한 전용 기능을 제공합니다. 여기에는 환경 변수를 dbt vars로 마이그레이션하는 기능도 포함됩니다.
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Snowsight Workspaces
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브라우저에서 작업하는 방식을 선호하시나요? Snowsight는 dbt 1.9.4 및 1.10.15가 사전 설치된 완전 관리형 환경을 제공하며, 개발용 내장형 Cortex Code 패널도 함께 제공합니다. 일반적으로 로컬 설정은 필요하지 않습니다. Workspaces DAG는 Snowflake Horizon 카탈로그 기반의 컬럼 수준 계보도 지원합니다. 이 기능은 현재 표준 dbt Core에서는 지원하지 않습니다.
오케스트레이션: 네이티브 Snowflake Tasks 및 Airflow
이제 네이티브 Snowflake Tasks를 사용해
EXECUTE DBT PROJECT를 실행할 수 있으며, 이를 통해 다른 Snowflake 워크로드와 동일한 오케스트레이션 계층에서 dbt 실행을 관리할 수 있습니다. 오브젝트 세부 정보 페이지 또는 Workspace에서 스케줄을 직접 생성하고 관리할 수 있습니다. 표준 Task 기능도 그대로 적용됩니다. Task 그래프, 종속성 관리 및 알림 기능까지 모두 별도 설정 없이 바로 사용할 수 있습니다.
Airflow를 사용 중이신가요? dbt 프로젝트 오브젝트를 실행하는 파이프라인을 만들고, 도구를 전환하지 않은 채 Cortex Code로 해당 파이프라인을 작성하고 편집할 수 있습니다.
CI/CD: 더 간단한 인증, 더 긴밀한 통합
외부 CI/CD 파이프라인에서 dbt 프로젝트 오브젝트를 배포하고 실행하는 권장 방식은 여전히 Snowflake CLI입니다. 여러 기능이 이제 GA로 제공됩니다.
- GitHub용 Snowflake 관리형 네트워크 정책이 GA로 제공됩니다. 사용자 지정 인프라 없이도 GitHub Actions 워크플로우를 위한 인증을 간소화했습니다. Azure DevOps 및 GitLab에 대한 확대된 CI/CD 지원도 퍼블릭 프리뷰로 제공됩니다.
--dbt-version플래그를 통한 멀티 버전 지원은 Snowflake CLI 3.15.0부터 GA로 제공됩니다.
- 팀이 엔드투엔드 방식으로 CI/CD를 구성할 수 있도록 돕는 포괄적인 GitHub Actions 사용자 가이드도 이제 제공됩니다.
- Snowsight의 트리거 액션을 사용하면 풀 리퀘스트가 생성되거나 메인 분기에 커밋이 반영될 때 dbt 워크플로우를 즉시 시작할 수 있습니다.
다음 단계
앞으로의 로드맵은 빠른 지원 확대에 초점을 맞추고 있습니다. 여기에는 dbt Core 버전 지원 주기, CI/CD 통합 확대 및 개발자 경험에 대한 지속적인 투자가 포함됩니다. 목표는 인프라, 버전 및 통합을 직접 관리하는 부담 없이 dbt 프로젝트를 구축하고 실행하며 확장하기에 가장 적합한 플랫폼으로 Snowflake를 만드는 것입니다.
지금 시작하기
dbt Fusion은 지금 Snowflake에서 사용할 수 있습니다. dbt 프로젝트에서 직접 사용해 보고, Snowflake CLI 설명서에서 자세한 내용을 확인해 보세요.
미래 전망 진술
본 콘텐츠에는 향후 제품 제공에 대한 미래 전망 진술이 포함되어 있으며, 이는 제품 제공에 대한 약속이 아닙니다. 실제 결과와 제공 내용은 상이할 수 있으며, 이는 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성의 영향을 받을 수 있습니다.