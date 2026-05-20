Snowflake에서 dbt Fusion 사용 가능

Snowflake는 이제 dbt Projects에서 선택 가능한 버전으로 dbt Fusion을 지원합니다. Fusion은 특히 프로젝트 복잡성이 높아질수록 많은 빌드의 컴파일 시간을 개선하도록 설계되었습니다. 버전 전환은 토글 한 번이면 됩니다. 프로젝트를 다시 구성할 필요는 없습니다.

Fusion은 dbt Projects에 대한 Snowflake의 네이티브 지원 전반을 강화하는 더 큰 개선 사항의 일부입니다. 플랫폼, 개발자 경험, 오케스트레이션 및 CI/CD 등 주요 영역의 업데이트를 통해 Snowflake에서 dbt 프로젝트를 훨씬 더 효과적으로 구축하고 운영할 수 있도록 지원합니다. 새로워진 기능을 소개합니다.

dbt Fusion: 더 빠른 컴파일, 추가 비용 없이 제공

이제 Snowflake의 dbt Projects에서 dbt Fusion을 버전으로 사용할 수 있습니다. Fusion은 특히 프로젝트 복잡성이 증가할수록 많은 빌드의 컴파일 시간을 개선하도록 설계되었으며, 추가적인 마이그레이션 오버헤드도 필요하지 않습니다.

사용 방법도 간단합니다. Workspaces의 버전 토글을 사용하면 프로젝트 구성 변경 없이 dbt 버전 간 전환이 가능합니다. 기존 dbt Projects 사용 고객이라면 일반적으로 새로운 요금제나 계약 변경은 필요하지 않습니다. 이미 Snowflake에서 dbt Projects를 사용 중이라면 오늘부터 바로 Fusion을 사용할 수 있습니다. 직접 사용해 보고 싶다면 프로젝트를 새로 만들거나 기존 프로젝트를 Snowflake로 옮기기만 하면 됩니다.

플랫폼: 더욱 확대된 버전 지원

Snowflake Workspaces와 배포된 dbt 프로젝트 오브젝트는 이제 dbt Core 1.9.4, 1.10.15 및 dbt Fusion 2.0.0-preview를 지원합니다. 해당 기능은 Snowflake CLI 3.15.0에서 오늘부터 사용할 수 있습니다.

개발자 경험: IDE 또는 브라우저에서 바로 빌드

Snowflake는 즐겨 사용하는 IDE 또는 Snowflake 네이티브 환경에서 개발자 워크플로우와 AI 코딩 에이전트를 통해 작업 방식에 맞춰 개발할 수 있도록 지원합니다.