Les équipes de sécurité évoluent dans des environnements qui produisent des quantités massives de données : événements d'endpoints, journaux d'identité, enregistrements d'accès SaaS, activité du plan de contrôle cloud, flux réseau, signaux de code et de pipeline, historique d'accès aux données, alertes tierces et bien plus encore, le tout assorti de schémas, politiques de rétention et niveaux de fiabilité hétérogènes.

Dans un environnement plus restreint, un analyste senior peut souvent compenser la fragmentation des outils par son expérience. Dans un environnement d'entreprise, cependant, où la même identité peut transiter entre une application SaaS, un entrepôt de données, un endpoint et un workload cloud au cours de la même heure, la corrélation doit s'effectuer plus rapidement et plus systématiquement que ne le permet un examen manuel.

Dans le même temps, les pirates utilisent l’IA pour améliorer la qualité et la rapidité de leurs propres attaques. Le récapitulatif de la conférence RSA 2025 par McKinsey souligne que l’IA accélère les cyberattaques, avec des temps de propagation inférieurs à une heure. Les hackers utilisent des outils d’IA pour créer des e-mails de phishing réalistes, de faux sites Web et des prompts malveillants qui contournent les mécanismes de détection traditionnels, et ce, à une échelle exponentielle.

Il existe également une réalité en matière de personnel derrière cette urgence. Les programmes de sécurité continuent de composer avec des contraintes de compétences et de couverture, et peinent souvent à pourvoir leurs postes d'analystes, d'ingénieurs et d'intervenants. L’IA est attrayante car elle libère les équipes de sécurité hautement qualifiées des tâches répétitives, telles que la déduplication des alertes, l’enrichissement des dossiers, le classement des risques, le résumé des preuves et l’acheminement des incidents vers le bon workflow.

Le coût vient accentuer la pression. Les conclusions du rapport Cost of a Data Breach 2025 d’IBM estiment le coût moyen mondial d’une violation à 4,4 millions de dollars USD, tandis que l’utilisation de l’IA et de l’automatisation de la sécurité est associée à des économies de 1,9 million de dollars par rapport aux organisations qui n’utilisent pas de solutions de sécurité basées sur l’IA.