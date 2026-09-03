スレットハンターは、既存の検知アラートをすり抜けた攻撃者がすでに自社環境内に侵入、潜伏しているという仮説の立案から調査を開始します。その上で、各種ログやテレメトリデータから仮説を検証し、または排除するためのフォレンジック証拠を自発的に探索します。スレットハンティングは高度なスキルを持つアナリスト主導の精査作業ですが、AIはその調査ワークフローの各フェーズにおいて大幅な処理の効率化をもたらします。

その中でも初期段階における最大の活用効果は、仮説の自動生成にあります。AIは、受動的な検知ルールをかいくぐった過去のテレメトリデータを分析し、単体では検出困難なローシグナルのパターンを検出して調査優先度の高いアクティビティを浮き彫りにします。具体的な例として、不自然なシーケンスによるリソースアクセス、わずかな活動の形跡を示す休眠アカウント、従来の振る舞い検知の閾値未満で実行されるラテラルムーブメントなどが挙げられます。これにより、従来であればデータ抽出や手動フィルタリングのクエリ作成に何時間も費やしていたスレットハンターは、AIが提示する精度の高い調査リードを起点として、即座に本質的な脅威調査に着手することが可能となります。

クエリ生成支援も、スレットハンティングにおけるAIのきわめて実用的な応用例の一つです。ペタバイトクラスの大規模なセキュリティデータセットを対象に検索を行う際、攻撃のバリエーションを見落とすほど検索条件を絞り込みすぎず、同時にノイズを排除できる高精度な検索クエリを作成することが求められます。AIは、アナリストが立てた自然言語での調査仮説を最適な検索クエリへ自動変換し、多角的な分析視点を補完提示します。さらに、実行中の調査ラインが真のリスクにつながる有益なシグナルをもたらしているか、あるいは単なる背景ノイズに過ぎないかを適時評価します。

こうしたAIが得意とする時間軸やデータスケールを横断した高度なパターン認識能力により、アナリストの検索精度と調査スピードは大きく向上します。正常な日常操作を偽装し、従来の検知閾値未満で進行する長期的なサイバー侵入に対しても、AIはきわめて有効です。手作業のアナリストとは異なり、AIは数ヶ月単位の広範なタイムウィンドウと多種多様なデータソースにわたって豊富なコンテキストを長期間比較できるため、極めて微小な攻撃の予兆も正確に可視化できます。