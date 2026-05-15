Observe CLIにより、ユーザーとエージェントの両方が、増え続ける再利用可能なスキル（インシデントの調査、障害のトレース、変更の検証などの一般的なタスク向けの構造化されたワークフロー）を通じて、オブザーバビリティデータとコンテキストを操作できるようになります。これらのワークフローの一部はバックグラウンドで自律的に実行でき、その他はインタラクティブに呼び出されます。この仕組みは、ルーチンタスクを処理するエージェントと、Claude Codeのような環境からより複雑な調査を直接実行およびガイドするエンジニアの両方をサポートします。CLIはこのシステムのコントロールサーフェスとして、Observeの機能へのきめ細かいプログラムによるアクセスを提供し、オブザーバビリティを長期的に構成、自動化、拡張できるようにします。

Apache Iceberg：すべてのテレメトリへのオープンなアクセス

また、Apache Icebergの読み取りおよび書き込みサポートの進捗状況も紹介しています。オブザーバビリティデータは、独自のデータレイク内のIcebergテーブルに直接書き込み、オブジェクトストレージに保存して、Observe UI、CLI、MCP、または互換性のある任意のエンジンを使用してアクセスできます。これは、Observeが取り込み、処理するテレメトリをユーザー自身が所有することを意味します。このデータは、ユーザーの管理下で他のデータとともに存在し、チームがすでに使用しているツールを通じてアクセスできます。

組織全体のチームは、テレメトリを別のシステムに抽出したり複製したりすることなく、他のデータと組み合わせてクエリを実行できます。同時に、エンジニアリングチームは、その同じデータの上でObserveのネイティブなオブザーバビリティワークフローを使用する機能を維持します。オブザーバビリティワークフローは、Icebergテーブル上でもObserveネイティブデータ上と同様のパフォーマンスで実行されます。その結果、データがどのように保存および統制され、どのようにアクセスおよび使用されるかについての柔軟性が向上します。

オブザーバビリティの今後の展望

私たちは常に、オブザーバビリティはデータの問題であると考えてきました。AIによってシステムの複雑さとテレメトリの量が増加するにつれて、このプレッシャーは強まり、基盤となるデータプラットフォームの規模と経済性を圧迫します。

チームは2つの面で対応しています。第一に、持続不可能なコストの増加を招くことなく、大量のテレメトリを保存、処理、およびクエリするためのより効率的な方法を必要としています。第二に、MTTRを削減し、よりプロアクティブな信頼性エンジニアリングへと移行するために、AI主導のワークフローを採用しつつあります。

Observeは、これらのニーズに対応するために構築を進めています。Icebergのサポートにより、チームは低コストのクラウドストレージ上のデータレイクにテレメトリを保存できるようになり、幅広いアクセスを可能にしつつベンダーロックインを回避できるため、オブザーバビリティコストの管理における柔軟性が高まります。Observe CLIは、オブザーバビリティの利用方法が、キュレーションされたUI主導の体験から、CLIやMCPを介したプログラムによるアクセス（Claude CodeやChatGPTなどのツールからの利用を含む）へと移行していることを示しています。

オブザーバビリティのユーザーとそのアクセスパターンが進化し続ける中、大規模なテレメトリとコンテキストの必要性は変わりません。Observeは、お客様がデータを保存、アクセス、活用する方法を継続的に拡張しながら、その基盤を提供します。

詳しくはこちら

Snowflakeのオブザーバビリティ担当GM、Jeremy Burtonが主催するObserve by Snowflakeのローンチイベントをご覧ください。

将来予想に関する記述

このページには、Snowflakeが将来提供する製品に関する記述を含め、将来の見通しに関する記述が含まれていますが、これはいかなる製品の提供も約束するものではありません。実際の結果や提供内容は異なる場合があり、既知および未知のリスクや不確実性の影響を受けます。詳細については、最新の四半期報告書（10-Q）をご覧ください。