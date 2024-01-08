注：本記事は(2024年1月26日)に公開された(New Snowflake Deployments: Saudi Arabia and Zurich Coming Soon)を機械翻訳により公開したものです。
Snowflakeデータクラウドの主なメリットは、データサイロの解消です。この成果の基盤は、お客様のグローバルな事業能力とコラボレーション能力です。これをサポートするために、データクラウドは、3大クラウドプロバイダーと 複数のクラウドリージョンで 、セキュリティやガバナンス機能を含む同じ製品エクスペリエンスを顧客に提供できるように設計されています。AWS、Azure、Google Cloudです
世界中のお客様の進化するデータレジデンシーとデータ主権のニーズを同時に最適にサポートするために、Snowflakeはパブリッククラウドパートナーと協力して地域実装の拡大に取り組んでいます。来年度（2024年2月1日～2025年1月31日）、欧州・中東・アフリカ（EMEA）地域で、Snowflakeは次の2つのクラウドリージョンをオンライン化する予定です。AWS ZurichとGCP Dammam（サウジアラビア）です。
SnowflakeがEMEA地域で計画している導入拡大の目的は、Snowflakeデータクラウドに対する地域の顧客の需要の増大に対応し、地域のデータ規制を遵守しながらローカル企業が自社のデータの近くにいられるようにすることです。
クロスクラウドな柔軟性への取り組み
世界中の企業が、Snowflakeデータクラウドを活用して膨大な量のビジネス価値を解き放ち、データサイロを削減し、AI/MLアプリケーションの開発を加速させています。SnowflakeのクロスクラウドテクノロジーレイヤーであるSnowgridは、リージョンやクラウドの垣根を越えてさまざまなビジネスエコシステムを接続し、データサイロの解消と世界規模での運用を可能にします。Snowflakeのクロスクラウド機能には、お客様にとって次のような数多くのメリットがあります。
- クロスクラウドなガバナンス：Snowflake Horizonは、データクラウドに統合された一連のコンプライアンス、セキュリティ、プライバシー、相互運用性、アクセス機能を備えた、Snowflakeのビルトインのガバナンスおよびディスカバリーソリューションです。これにより、組織内外のクラウド、チーム、パートナー、顧客にまたがって、データやアプリなどを簡単に管理し、即座にアクションを起こすことができます。
- クロスクラウドなコラボレーション：クラウドや地域の垣根を越えて、データ、サービス、アプリを簡単に発見、アクセス、共有。
- クロスクラウドで事業継続Snowgridにより、お客様はクラウド間やリージョン間でデータを複製し、優れたレジリエンスを引き出して混乱の排除、変化する規制への対応、クラウド間の移行を行うことができます。
これは、Snowflakeのお客様にとって、クラウドや地域の垣根を越えて統合されたエクスペリエンスを意味し、クラウド規模でのデータの保護、より効率的な運用、データのさらなる活用に向けた新たな方法でのグローバルなコラボレーションを実現します。
AWSチューリッヒ
Snowflakeは、既存のAzure Switzerlandの展開に加え、AWS Zurichでの展開を計画しており、スイスでのプレゼンスを拡大しています。2024年前半に稼働予定のこの追加実装により、データクラウドを活用したいと考えている企業や組織は、導入の選択肢を増やすことができます。
Google Cloud Platform（GCP）Dammam
中東でSnowflakeのデータクラウドを使用しているお客様は、ドバイのAzure UAE NorthにSnowflakeを導入することで、データを発見して安全に共有し、さまざまな分析ワークロードを実行できるようになりました。年後半にはサウジアラビア王国でのGCPへのSnowflakeの展開も予定されており、地域のお客様はさらに柔軟に展開を選択できます。
新しい展開を追加すると、組織は運用ニーズに最適な地域を選択できます。これらの計画的な導入は、Snowflakeのデータクラウドを通じてデータを結集し、データおよびAI/MLアプリケーションによってイノベーションを推進するという、世界中のお客様やパートナーに対するSnowflakeの継続的なコミットメントの表れです。詳細については、サポート対象クラウドリージョンに関するドキュメントサイトをご覧ください。