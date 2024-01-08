注：本記事は(2024年1月26日)に公開された(New Snowflake Deployments: Saudi Arabia and Zurich Coming Soon)を機械翻訳により公開したものです。

Snowflakeデータクラウドの主なメリットは、データサイロの解消です。この成果の基盤は、お客様のグローバルな事業能力とコラボレーション能力です。これをサポートするために、データクラウドは、3大クラウドプロバイダーと 複数のクラウドリージョンで 、セキュリティやガバナンス機能を含む同じ製品エクスペリエンスを顧客に提供できるように設計されています。AWS、Azure、Google Cloudです

世界中のお客様の進化するデータレジデンシーとデータ主権のニーズを同時に最適にサポートするために、Snowflakeはパブリッククラウドパートナーと協力して地域実装の拡大に取り組んでいます。来年度（2024年2月1日～2025年1月31日）、欧州・中東・アフリカ（EMEA）地域で、Snowflakeは次の2つのクラウドリージョンをオンライン化する予定です。AWS ZurichとGCP Dammam（サウジアラビア）です。

SnowflakeがEMEA地域で計画している導入拡大の目的は、Snowflakeデータクラウドに対する地域の顧客の需要の増大に対応し、地域のデータ規制を遵守しながらローカル企業が自社のデータの近くにいられるようにすることです。