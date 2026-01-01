KI im Unternehmen heute: Wie Firmen KI-Projekte in produktionsreife Ergebnisse umsetzen

KI kommt in Unternehmen auf verschiedene Weise zum Einsatz. Die folgenden Abschnitte behandeln sechs der häufigsten Einsatzbereiche, auch wenn die meisten Systeme in der Praxis mehrere davon kombinieren.

Business Intelligence

Herkömmliche Business Intelligence basierte auf Berichten und Dashboards – nützlich für die Verfolgung bekannter Metriken, aber langsam bei der Beantwortung von Fragen, die bei der Erstellung des Dashboards nicht vorhergesehen wurden. Jede Folgefrage, die außerhalb der bestehenden Ansichten liegt, erfordert eine:n Analyst:in, eine Abfrage und Wartezeit.

Geregelte Analytics in natürlicher Sprache ändert diese Dynamik: Fachanwender:innen stellen Fragen in gewöhnlicher Sprache und erhalten Antworten, die aus genehmigten Metriken und Geschäftsdefinitionen abgeleitet sind, ohne eine Anfrage stellen oder auf einen benutzerdefinierten Bericht warten zu müssen. Die Personen, die einer Entscheidung am nächsten stehen, können diese direkt untersuchen, was sowohl die Geschwindigkeit als auch die Qualität der zugrunde liegenden Analyse verändert.

KI-Automatisierung

Die meisten Geschäftsabläufe enthalten einen Schritt, bei dem die nächste Aktion eher von der Interpretation des Inhalts einer Anfrage abhängt als von der Befolgung einer festen Regel. Beispielsweise erfordert eine Beschaffungsanfrage das Lesen von Vertragstexten, um festzustellen, ob ein:e Anbieter:in qualifiziert ist. Eine Kundenanfrage erfordert das Verständnis der Kontohistorie, um zu bestimmen, welche Antwort angemessen ist.

Diese Schritte verlangsamen Prozesse nicht, weil sie schwierig sind, sondern weil das Zusammentragen des richtigen Kontexts Zeit kostet. KI-Automatisierung löst dieses Problem, indem sie die Vorarbeit für die Beurteilung übernimmt: Sie identifiziert, welche Informationen benötigt werden, ruft diese aus strukturierten und unstrukturierten Quellen ab, wendet Geschäftslogik an und bereitet eine Empfehlung zur Überprüfung vor. Der menschliche Schritt bleibt bestehen, aber der Kontext ist bereits zusammengestellt.

Verarbeitung natürlicher Sprache und Document Intelligence

Ein erheblicher Teil des Unternehmenswissens liegt in unstrukturierter Form vor, beispielsweise in Verträgen, Richtlinien, Support-Transkripten, Forschungsberichten und behördlichen Einreichungen. LLMs, oft gepaart mit semantischer Suche oder Retrieval-Systemen, machen diese Inhalte auf eine Weise zugänglich, die eine Stichwortsuche nicht bieten kann: Sie fassen lange Dokumente zusammen, extrahieren bestimmte Klauseln, vergleichen Versionen und beantworten Fragen anhand eines internen Wissensbestands.

Für Unternehmen, die große Dokumentenmengen verwalten – in den Bereichen Recht, Compliance, Finanzen oder Kundensupport –, kann Arbeit, für die früher qualifizierte Fachkräfte lange lesen und zusammenfassen mussten, in einem Bruchteil der Zeit zur Überprüfung vorbereitet werden. Die Qualität der Ausgabe hängt von der Qualität und Aktualität der zugrunde liegenden Quellen ab und davon, ob das System mit Inhalten verbunden ist, die gepflegt und verwaltet werden, anstatt sie einfach ansammeln und veralten zu lassen.