오늘날 비즈니스에서의 AI: 기업들이 AI 프로젝트를 프로덕션 성과로 전환하는 방법

비즈니스에서 AI는 여러 방식으로 구현됩니다. 아래에서는 가장 일반적인 여섯 가지 활용 방식을 살펴봅니다. 실제 환경의 시스템은 대개 이 중 여러 방식을 결합합니다.

비즈니스 인텔리전스

기존 비즈니스 인텔리전스는 리포트와 대시보드를 중심으로 설계되어 이미 정의된 지표를 추적하는 데는 유용했지만, 대시보드 구축 당시 예상하지 못한 질문에는 빠르게 답하기 어려웠습니다. 기존 뷰를 벗어나는 후속 질문이 생길 때마다 분석가와 쿼리, 그리고 대기 시간이 필요했습니다.

거버넌스가 적용된 자연어 분석은 이 방식을 바꿉니다. 비즈니스 사용자는 일반적인 언어로 질문하고, 별도의 요청을 제출하거나 사용자 지정 리포트를 기다리지 않고도 승인된 지표와 비즈니스 정의에 기반한 답을 얻을 수 있습니다. 의사 결정에 가장 가까운 사람들이 직접 탐색할 수 있게 되면서, 의사 결정을 뒷받침하는 분석의 속도와 품질이 모두 달라집니다.

AI 자동화

대부분의 비즈니스 워크플로우에는 고정된 규칙을 따르기보다 요청의 내용을 해석해야 다음 조치를 결정할 수 있는 단계가 포함되어 있습니다. 예를 들어 조달 요청은 공급업체가 자격 요건을 충족하는지 판단하기 위해 계약 조항을 검토해야 합니다. 고객 문의는 적절한 응답을 결정하기 위해 계정 이력을 이해해야 합니다.

이러한 단계가 프로세스를 늦추는 이유는 일이 어려워서가 아니라 올바른 컨텍스트를 구성하는 데 시간이 걸리기 때문입니다. AI 자동화는 판단에 앞서 필요한 구성 작업을 수행하여 이 문제를 해결합니다. 어떤 정보가 필요한지 식별하고, 정형 및 비정형 소스에서 정보를 검색하며, 비즈니스 로직을 적용하고, 검토할 수 있는 추천안을 준비합니다. 사람의 개입 단계는 여전히 필요하지만, 관련된 맥락이 이미 모두 파악된 상태로 전달됩니다.

자연어 처리와 문서 인텔리전스

비즈니스 지식의 상당 부분은 계약서, 정책, 고객 지원 녹취록, 연구 보고서, 규제 제출 문서처럼 비정형 형태로 존재합니다. 시맨틱 검색 또는 검색 시스템과 결합되는 경우가 많은 LLM은 키워드 검색만으로는 어려운 방식으로 이러한 콘텐츠에 접근할 수 있게 합니다. 긴 문서를 요약하고, 특정 조항을 추출하며, 버전을 비교하고, 내부 지식 코퍼스를 기반으로 질문에 답할 수 있습니다.

법무, 규정 준수, 재무, 고객 지원 등 대규모 문서를 관리하는 조직에서는 숙련된 인력이 오랜 시간 읽고 종합해야 했던 작업을 훨씬 짧은 시간 안에 검토 가능한 형태로 준비할 수 있습니다. 출력 품질은 기반 소스의 품질과 최신성, 그리고 시스템이 단순히 누적되고 방치되는 콘텐츠가 아니라 유지 관리되고 거버넌스가 적용되는 콘텐츠와 연결되어 있는지에 달려 있습니다.