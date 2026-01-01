기본 가이드
오늘날 비즈니스에서의 AI: 기업들이 AI 프로젝트를 프로덕션 성과로 전환하는 방법
AI의 비즈니스 사용 사례는 충분하지만, 많은 이니셔티브가 파일럿 스테이지를 넘어서는 순간 기대에 미치지 못합니다. 실험과 실제 비즈니스 가치를 가르는 기준은 모델을 둘러싼 시스템에 있습니다. 신뢰할 수 있는 데이터, 거버넌스가 적용된 워크플로우, 사람의 감독, 시간이 지날수록 개선되는 피드백 루프가 핵심입니다.
비즈니스 AI의 정의
비즈니스에서의 인공지능은 AI 시스템을 활용해 데이터를 분석하고, 정보를 해석하며, 콘텐츠를 생성하고, 비즈니스 워크플로우 전반에서 작업을 수행하는 것을 의미합니다. 특히 패턴 인식, 컨텍스트 이해, 결과 예측, 정보 종합이 필요하면서도 수작업으로 처리하기에는 규모나 속도 면에서 한계가 있는 프로세스에서 효과적입니다.
AI에 대한 기업의 기대와 의지는 이미 충분합니다. 하지만 그 기대를 프로덕션 가치로 전환하는 일은 많은 조직이 예상한 것보다 훨씬 어려운 과제였습니다. MIT의 2025년 비즈니스 AI 현황 보고서에 따르면 엔터프라이즈 생성형 AI 투자 규모가 300억~400억 달러에 달했음에도, 조직의 95%는 측정 가능한 수익을 얻지 못하고 있었습니다. 보고서가 지적한 문제는 모델의 역량 부족이 아니었습니다. “대부분은 취약한 워크플로우, 컨텍스트 학습 부족, 일상 운영과의 불일치 때문에 실패합니다.”
이 격차가 오늘날 비즈니스 AI를 이해하는 출발점입니다. AI는 분석과 자동화부터 문서 인텔리전스, 예측, 의사결정 지원, 에이전틱 워크플로우에 이르기까지 광범위한 업무를 지원할 수 있습니다. 이러한 노력이 실제 가치를 창출하는지는 사용 사례 자체보다 각 사용 사례가 비즈니스 문제에 얼마나 잘 맞춰져 있는지, 신뢰할 수 있는 데이터와 연결되어 있는지, 적절한 거버넌스를 적용받는지, 그리고 조직이 실제로 중요하게 여기는 성과를 기준으로 측정되는지에 달려 있습니다.
비즈니스 AI란 무엇인가?
비즈니스에서 AI를 활용하는 방식은 여러 접근법으로 나뉩니다. 머신러닝은 과거 데이터로 모델을 학습시켜 분류, 점수화, 순위 지정, 예측을 수행합니다. 이탈 위험 분석부터 이상 감지까지 대부분의 예측 사용 사례를 뒷받침하는 기반입니다. 비즈니스 워크플로우에서 생성형 AI는 주로 대규모 언어 모델(LLM)을 사용해 정보를 검색, 이해, 요약하고 초안을 작성합니다. 따라서 입력이나 출력이 비정형인 문제에 특히 적합합니다. 예측 분석은 조직이 결과가 완전히 드러나기 전에 움직여야 할 때 과거 데이터와 운영 데이터에서 미래 지향적 신호를 찾아냅니다.
AI가 비즈니스 문제에 제공할 수 있는 역량은 대부분의 조직이 이를 흡수하는 속도보다 더 빠르게 확장되어 왔습니다. 기술 자체도 마찬가지입니다. 최근 가장 중요한 변화는 에이전틱 AI의 등장입니다. 승인된 도구와 정의된 권한 범위 안에서 계획을 세우고 일련의 작업을 수행할 수 있는 시스템으로, 데이터 쿼리, 문서 검색, 외부 시스템 호출, 응답 초안 작성 등을 수행합니다.
이 모든 접근법에서 변하지 않는 것은 모델을 둘러싼 시스템에 대한 의존성입니다. 데이터 파이프라인, 액세스 제어, 시맨틱 계층, 평가 프로세스, 배포 경로, 워크플로우 통합이 모델 주변에서 어떻게 구성되는지가 AI 이니셔티브가 프로덕션에서 성과를 내는지를 좌우합니다. 이들 또한 대부분의 시스템 구현 과정에서 투자를 소홀히 하는 부분이기도 합니다.
비즈니스에서 AI 활용의 이점
AI는 효율성을 높이고 비용을 줄이며 인사이트 확보 속도를 높입니다. 하지만 더 본질적인 이점은 사람이 반복적이고 번거로운 업무에서 벗어나, 비즈니스의 방향을 좌우하는 의사결정에 판단력을 집중할 수 있다는 데 있습니다.
적절한 데이터, 모델 산출물을 실행으로 연결하는 프로세스, 시간이 지날수록 개선되는 피드백 루프를 갖춰 AI를 제대로 구현하면 이전에는 확장하기 어려웠던 업무의 경제성까지 바꿀 수 있습니다. 몇 가지 예를 살펴보겠습니다.
- 분석가 팀이 알림을 일일이 조사해야 했던 사기 검토는 이제 모든 거래에 대해 지속적으로 실행할 수 있습니다.
- 계획 팀이 몇 주에 걸쳐 수행하던 수요 예측도 새로운 신호가 들어오는 즉시 자동으로 업데이트될 수 있습니다.
- 계정 이력을 직접 조사하고 관련 정책을 찾아 응답을 작성해야 했던 고객 상호작용도 사람이 검토할 수 있는 형태로 몇 초 만에 준비할 수 있습니다.
고객 사례: Spark New Zealand
Spark New Zealand는 Snowflake를 활용해 데이터 역량을 통합하고, 올바른 메시지를 올바른 고객에게 적시에 전달하도록 돕는 AI 기반 의사 결정 플랫폼 Brain을 구동합니다. Snowflake를 통한 배치 및 실시간 데이터 액세스를 바탕으로 Spark는 구매 가능성이 높은 고객을 더 정확히 예측하고 마케팅 전반에서 개인화된 경험을 제공할 수 있습니다. 동일한 AI 및 머신러닝 기반은 현재 인력과 공급망 같은 영역으로도 확장되고 있습니다. 그 결과 캠페인 성과가 최대 20배 향상되었습니다.
기업의 인공지능 활용 방식
비즈니스에서 AI는 여러 방식으로 구현됩니다. 아래에서는 가장 일반적인 여섯 가지 활용 방식을 살펴봅니다. 실제 환경의 시스템은 대개 이 중 여러 방식을 결합합니다.
비즈니스 인텔리전스
기존 비즈니스 인텔리전스는 리포트와 대시보드를 중심으로 설계되어 이미 정의된 지표를 추적하는 데는 유용했지만, 대시보드 구축 당시 예상하지 못한 질문에는 빠르게 답하기 어려웠습니다. 기존 뷰를 벗어나는 후속 질문이 생길 때마다 분석가와 쿼리, 그리고 대기 시간이 필요했습니다.
거버넌스가 적용된 자연어 분석은 이 방식을 바꿉니다. 비즈니스 사용자는 일반적인 언어로 질문하고, 별도의 요청을 제출하거나 사용자 지정 리포트를 기다리지 않고도 승인된 지표와 비즈니스 정의에 기반한 답을 얻을 수 있습니다. 의사 결정에 가장 가까운 사람들이 직접 탐색할 수 있게 되면서, 의사 결정을 뒷받침하는 분석의 속도와 품질이 모두 달라집니다.
AI 자동화
대부분의 비즈니스 워크플로우에는 고정된 규칙을 따르기보다 요청의 내용을 해석해야 다음 조치를 결정할 수 있는 단계가 포함되어 있습니다. 예를 들어 조달 요청은 공급업체가 자격 요건을 충족하는지 판단하기 위해 계약 조항을 검토해야 합니다. 고객 문의는 적절한 응답을 결정하기 위해 계정 이력을 이해해야 합니다.
이러한 단계가 프로세스를 늦추는 이유는 일이 어려워서가 아니라 올바른 컨텍스트를 구성하는 데 시간이 걸리기 때문입니다. AI 자동화는 판단에 앞서 필요한 구성 작업을 수행하여 이 문제를 해결합니다. 어떤 정보가 필요한지 식별하고, 정형 및 비정형 소스에서 정보를 검색하며, 비즈니스 로직을 적용하고, 검토할 수 있는 추천안을 준비합니다. 사람의 개입 단계는 여전히 필요하지만, 관련된 맥락이 이미 모두 파악된 상태로 전달됩니다.
자연어 처리와 문서 인텔리전스
비즈니스 지식의 상당 부분은 계약서, 정책, 고객 지원 녹취록, 연구 보고서, 규제 제출 문서처럼 비정형 형태로 존재합니다. 시맨틱 검색 또는 검색 시스템과 결합되는 경우가 많은 LLM은 키워드 검색만으로는 어려운 방식으로 이러한 콘텐츠에 접근할 수 있게 합니다. 긴 문서를 요약하고, 특정 조항을 추출하며, 버전을 비교하고, 내부 지식 코퍼스를 기반으로 질문에 답할 수 있습니다.
법무, 규정 준수, 재무, 고객 지원 등 대규모 문서를 관리하는 조직에서는 숙련된 인력이 오랜 시간 읽고 종합해야 했던 작업을 훨씬 짧은 시간 안에 검토 가능한 형태로 준비할 수 있습니다. 출력 품질은 기반 소스의 품질과 최신성, 그리고 시스템이 단순히 누적되고 방치되는 콘텐츠가 아니라 유지 관리되고 거버넌스가 적용되는 콘텐츠와 연결되어 있는지에 달려 있습니다.
고객 사례: Zoom
Zoom은 Snowflake Cortex AI를 사용해 Snowflake 데이터 파운데이션 위에서 엔터프라이즈급 생성형 AI 애플리케이션을 구축합니다. Snowflake AI 데이터 클라우드에 내장된 거버넌스, 개인정보 보호, 보안을 바탕으로 Zoom은 AI 워크로드를 데이터 가까이 가져오고, 고객 접점 팀을 위한 자연어 챗봇 같은 도구를 만들며, 직원들이 더 나은 의사 결정을 위해 신뢰할 수 있는 인사이트에 더 빠르게 액세스하도록 지원할 수 있습니다.
예측 분석과 의사 결정 지원
예측 분석은 조직이 결과가 완전히 드러나기 전에 행동해야 할 때 가장 큰 가치를 발휘합니다. 과거 데이터로 학습한 ML 모델은 고객이 이탈하기 전에 이탈 위험을 추정하고, 손실이 확인되기 전에 사기와 유사한 트랜잭션을 표시하며, 재고 결정을 내리기 전에 수요를 예측할 수 있습니다. 점수, 순위, 확률과 같은 모델의 출력은 의사 결정권자가 행동해야 하는 바로 그 순간에 알고 있는 정보를 바꿉니다.
그 신호가 실제로 유용한지는 그 기반이 되는 데이터의 품질, 해당 데이터로 학습한 모델의 정확도, 그리고 그 출력을 바탕으로 행동할 수 있도록 워크플로우가 설계되어 있는지에 달려 있습니다.
에이전틱 AI
에이전틱 AI 시스템은 정의된 목표를 달성하기 위해 데이터베이스 쿼리, 문서 검색, 외부 시스템 호출, 작업 실행과 같은 일련의 조치를 수행합니다. 조달 에이전트는 구매자가 조사하도록 요청에 표시만 해두지 않습니다. 관련 계약 조항을 가져오고, 지출 이력을 정책과 대조해 확인하며, 공급업체 승인 상태를 검증한 뒤, 이미 정리된 증거와 함께 추천안을 제시합니다.
이러한 자율성은 거버넌스 요구 사항을 크게 바꿉니다. 에이전트가 사람의 승인 없이 액세스하고 조치할 수 있는 범위는 선택적 설계 고려 사항이 아닙니다. 중요한 비즈니스 프로세스에 시스템을 안전하게 배포할 수 있는지를 결정하는 핵심 기준입니다.
팁
모델이 아니라 워크플로우에서 시작하십시오. AI 시스템이 개선해야 할 의사 결정, 프로세스 또는 결과를 정의한 뒤, 이를 뒷받침하는 데 필요한 데이터, 거버넌스, 통합 및 검토 단계를 역으로 설계하십시오.
엔터프라이즈 AI
대부분의 조직은 비슷한 방식으로 AI 프로그램을 시작했습니다. 서로 다른 팀이 몇 개의 프로젝트를 각각 맡고, 데이터 액세스, 모델 선택, 좋은 결과물의 기준을 각자 정하는 방식입니다. 이 접근 방식은 성과를 냅니다. 개별 워크플로우가 개선되고 팀 생산성도 높아집니다. 하지만 확장되지는 않습니다.
어떤 팀은 다른 팀이 이미 사용 중인 데이터에 액세스할 수 없다는 사실을 뒤늦게 알게 됩니다. 처음 만든 기능이 있다는 사실을 아무도 몰라 같은 기능이 다시 개발되기도 합니다. 어떤 버전이 실행 중인지, 무엇으로 학습했는지, 누가 승인했는지, 출력이 잘못될 경우 누가 책임지는지에 대한 기본적인 답도 없이 모델이 프로덕션에 올라갑니다.
이 장벽을 넘어선 조직은 엔터프라이즈 AI를 프로젝트의 집합으로 보지 않고 운영 모델로 다루기 시작했습니다. 이는 일관된 액세스 제어가 적용되는 공유 데이터 인프라, AI 시스템에 정확한 비즈니스 컨텍스트를 제공하는 시맨틱 정의, 사람의 승인 없이 검색하고 실행할 수 있는 범위가 명확히 정해진 에이전트 프레임워크, 배포 전뿐 아니라 배포 후에도 출력 품질을 측정하는 평가 관행을 의미합니다. 성숙한 엔터프라이즈 AI 프로그램에서 거버넌스는 출시 전 통과해야 하는 관문이 아닙니다. 시스템이 작동하는 방식 그 자체의 일부입니다.
엔터프라이즈 AI의 다음 스테이지는 조직이 비즈니스 의사결정이 이루어지는 워크플로우에 AI를 얼마나 효과적으로 내재화하느냐에 달려 있습니다. 신뢰할 수 있는 데이터와 연결되고, 명확한 경계 안에서 작동하며, 팀이 실행하고 책임질 수 있는 결과를 만들어내야 합니다.
중소기업을 위한 AI
중소기업은 엔터프라이즈의 축소 버전이 아닙니다. 기술 리소스가 더 적고, 공식화된 데이터 인프라가 부족하며, 장기 구현 사이클을 감당할 여력도 제한적이라는 서로 다른 제약을 안고 있습니다. 동시에 대기업 조직에서 흔히 부족한 몇 가지 장점들을 가지고 있습니다.
중소기업의 가장 큰 강점은 현장과의 근접성입니다. 중소기업 AI 프로젝트를 총괄하는 사람은 보통 기반 프로세스에 충분히 가까이 있어 결과물을 직접 평가할 수 있습니다. 예를 들어 재고 예측을 테스트하는 소규모 리테일러는 한 시즌 안에 모델이 과잉 재고를 줄이는지, 아니면 새로운 문제를 만드는지 파악할 수 있습니다. 이처럼 직접적인 피드백 루프는 엔터프라이즈 AI 평가를 느리고 정치적으로 만드는 모호성을 줄여 줍니다.
근접성은 의사결정 주기도 단축합니다. AI 프로젝트가 성과를 내지 못할 때 중소기업은 대규모 거버넌스 위원회, 공급업체 협상, 여러 팀 간 조율 프로세스 없이도 조정하거나 중단할 수 있습니다. 이 속도는 자산이 됩니다. 단, 프로젝트의 범위 지정이 충분히 좁고 필요한 가드레일이 갖춰져 있을 때 그렇습니다.
중소기업 AI 프로젝트의 성패는 결국 범위 관리에서 갈립니다. 가치를 얻는 조직은 하나의 워크플로우에서 시작해 데이터 사용 가능 여부를 확인하고, 구현 전에 개선의 기준을 정의합니다. 반대로 어려움을 겪는 조직은 한꺼번에 너무 많은 문제를 해결하려다 데이터가 준비되지 않았다는 사실을 발견하고, 무엇이 달라졌는지 측정할 명확한 방법도 갖추지 못합니다.
안전 장치는 중요하지만 자주 간과됩니다. 중소기업은 AI 시스템이 무엇을 할 수 있는지, 어떤 데이터에 액세스할 수 있는지, 결과물이 고객에게 전달되거나 의사결정에 반영되기 전에 누가 검토할지 정의하는 데 충분히 투자하지 않는 경우가 많습니다. 이러한 경계는 규모와 관계없이 필요합니다.
모델이 잘못된 재고를 추천하거나, 고객 응대 어시스턴트가 업데이트되지 않은 옛날 가격을 안내하거나, 자동화 시스템이 권한 없는 데이터로 작동하는 경우, 초기에 예방하는 것보다 사후에 이를 바로잡고 수습하는 데 훨씬 더 큰 비용과 노력이 드는 치명적인 문제로 이어질 수 있습니다. 명확한 소유권, 거버넌스가 적용된 데이터 소스, 중요한 출력에 대한 검토 프로세스를 마련하면 불필요한 리스크를 줄일 수 있습니다.
AI 비즈니스 전략
초기 AI 수요는 거의 언제나 조직이 이를 제대로 구현하고, 거버넌스를 적용하며, 측정할 수 있는 역량을 넘어섭니다. 엄격한 평가나 계획 없이 추진되는 프로젝트는 원하는 성과를 내지 못한 채 리소스를 소모하고, 오히려 문제를 만드는 경우가 많습니다. 강력한 전략은 지금 투자할 가치가 있는 것, 먼저 더 나은 데이터나 거버넌스가 필요한 것, 아예 추진하지 말아야 할 것을 가려내는 기준에서 출발합니다.
유용한 평가 프레임워크는 네 가지 차원을 고려합니다.
- 비즈니스 가치: 이 프로젝트가 성공한다면 어떤 구체적인 의사결정, 프로세스 또는 비용 구조가 달라지며, 그 변화가 투자를 정당화할 만큼 중요한가?
- 실현 가능성: 필요한 데이터, 역량, 통합이 현재 준비되어 있는가, 아니면 아직 구축되지 않은 미래 상태에 프로젝트가 의존하고 있는가?
- 리스크: AI가 규제 대상 데이터, 고객 커뮤니케이션 또는 재무 결과에 어떤 방식으로 관여하며, 프로덕션에 적용하기 전에 어떤 검토가 필요한가?
- 재사용 가능성: 이 프로젝트가 시맨틱 정의, 검색 서비스, 거버넌스 패턴처럼 다음 프로젝트의 비용과 복잡성을 낮추는 공유 인프라를 만들어내는가?
측정 방식은 구현 전에 정의해야 합니다. 예를 들어 지원 어시스턴트는 해결 시간, 에스컬레이션 비율, 에이전트 도입률로 측정할 수 있고, 예측 워크플로우는 예측 정확도, 계획 주기 시간, 그리고 그 예측이 실제로 의도한 의사결정을 바꾸었는지로 평가할 수 있습니다. 지표를 미리 정의하면 유용한 AI 프로젝트와 비용만 큰 프로젝트를 가르는 범위 지정 논의가 자연스럽게 이루어집니다.
자주 하는 실수
팀은 AI를 독립 실행형 도구가 아니라 운영 프로세스의 일부로 다뤄야 합니다. 입력이 불완전하거나, 출력이 적절한 워크플로우로 전달되지 않거나, 시간이 지나도 성능을 검토하고 개선할 책임자가 없다면 우수한 모델도 가치를 만들지 못할 수 있습니다.
AI 위원회 설립 방법과 시점
대부분의 조직은 AI 도입 속도가 이를 뒷받침할 지침보다 빨라지는 시점에 도달합니다. 직원들은 다양한 도구를 실험하고, 팀은 워크플로우를 구축하며 AI를 비즈니스 시스템에 통합하고 있습니다. 하지만 무엇이 허용되고, 무엇이 안전하며, 어떤 조건을 갖춰야 좋은 사용 사례인지에 대한 답은 일관되지 않거나 아예 부재한 경우가 많습니다. AI 위원회는 바로 이 간극을 해소하기 위해 필요합니다.
AI 위원회의 핵심 역할은 역량 강화입니다. 직원들이 어떤 도구를 사용할 수 있는지, 각자의 맥락에서 책임 있는 사용은 무엇을 의미하는지, 질문이 있을 때 어디에서 도움을 받을 수 있는지 이해하도록 지원합니다. 실무적으로는 라이브 데모, 오피스 아워, 해커톤, 역할 기반 교육, 프롬프트 라이브러리, 사용 사례 쇼케이스 등이 여기에 포함됩니다.
직원마다 AI 도입의 출발점이 다르기 때문에 다양한 형식이 필요합니다. 어떤 직원에게는 영감이 필요합니다. 또 다른 직원에게는 실습 중심의 지원이 필요합니다. 동료의 사례는 특히 효과적입니다. 직원들이 자신과 유사한 업무에서 동료가 AI를 성공적으로 활용하는 모습을 보면, AI가 자신의 업무에 어떻게 도움이 될지 더 명확하게 그릴 수 있습니다.
위원회의 운영 Artifacts는 의사결정 시점에 바로 활용할 수 있을 만큼 구체적이어야 합니다. 승인된 도구 목록, 데이터 처리 지침, 사용 사례 접수 기준, 고위험 출력에 필요한 검토 단계, 실제로 좋은 AI 활용이 어떤 모습인지 보여주는 문서화된 사례가 여기에 포함됩니다.
AI 비즈니스 사용 사례와 소프트웨어 애플리케이션
AI는 수요 예측, 사기 감지, 고객 이탈 방지, 계약 검토, 재고 계획처럼 구체적인 사용 사례를 통해 비즈니스 가치를 창출합니다. 각각의 사용 사례는 변화할 프로세스와 측정 가능한 결과에 연결되어야 합니다. 어떤 사용 사례가 현실적인지, 아직 존재하지 않는 데이터가 필요한 사용 사례는 무엇인지, 어떤 사용 사례가 가장 큰 실질적 변화를 만들 수 있는지 파악하는 일이 AI 계획에서 가장 중요한 역할을 합니다.
애플리케이션은 사용 사례를 실제로 운영 가능하게 만드는 소프트웨어 계층으로, 추천 엔진, 이상 탐지기, 문서 어시스턴트, 자연어 분석 인터페이스, 대화형 AI 등이 이에 해당합니다. 적합한 애플리케이션은 사용 사례가 요구하는 조건에 따라 달라집니다. 사용할 수 있는 데이터, 지원해야 하는 의사결정, 그리고 통합되어야 할 워크플로우가 핵심 기준입니다.
왜 Snowflake에서 AI를 구축해야 할까요?
모델은 하나의 구성 요소일 뿐입니다. 프로덕션에서 가치가 만들어지는지는 그 주변의 모든 요소에 달려 있습니다. 모델이 학습한 데이터, 의존하는 피처, 액세스를 제어하는 거버넌스, 컨텍스트 변화를 감지하는 모니터링, 그리고 출력에 따라 실행되는 워크플로우가 모두 중요합니다.
Snowflake는 이러한 구성 요소를 하나의 거버넌스 환경 안으로 통합해, 데이터, 권한, 모델 아티팩트, 검색 서비스, 애플리케이션 로직이 일관된 액세스 제어 하에서 함께 작동할 수 있도록 합니다.
주요 기능:
- Cortex Analyst: 시맨틱 뷰 기반의 거버넌스가 적용된 text-to-SQL을 제공해, 자연어 질문이 원시 컬럼 로직이 아니라 승인된 비즈니스 정의에 기반한 답변으로 이어지도록 합니다.
- Cortex Search: RAG 파이프라인과 에이전틱 워크플로우를 위해 비정형 데이터에서 관련 컨텍스트를 검색하며, 검색 결과가 거버넌스가 적용된 콘텐츠 소스와 계속 연결되도록 합니다.
- Cortex Agents: 에이전틱 워크플로우에서 정형 및 비정형 입력을 결합해, 서로 다른 도구를 오가지 않고 단일한 거버넌스 프로세스 내에서 SQL을 생성하고 문서 컨텍스트를 검색할 수 있습니다.
- Cortex AISQL: AI 함수를 SQL 워크플로우에 직접 통합해, 팀이 데이터를 거버넌스가 적용된 환경 밖으로 이동하지 않고도 머신러닝을 적용할 수 있도록 합니다.
- Snowflake Intelligence: 엔터프라이즈 데이터와 비즈니스 로직을 다루기 위한 대화형 인터페이스입니다. 액세스 제어와 계보가 함께 적용되지 않는 도구로 데이터를 내보낼 필요가 없습니다.
- Snowflake Model Registry: 버전 관리, 메타데이터, 배포 상태를 통해 모델을 관리하므로, 팀은 프로덕션에서 중요한 질문에 답할 수 있습니다. 어떤 모델이 실행 중인지, 무엇으로 학습되었는지, 이전 버전 이후 무엇이 바뀌었는지를 명확히 파악할 수 있습니다.
셀프서비스 분석 경험, 자동화 워크플로우, 예측 모델, 고객 대면 어시스턴트는 서로 다른 이니셔티브처럼 보일 수 있습니다. 하지만 신뢰할 수 있는 데이터, 시맨틱 정의, 검색 경로, 액세스 제어, 계보, 모니터링이라는 동일한 기반 자산 위에 구축되는 경우가 많습니다. 이러한 자산이 공유되면 새로운 프로젝트는 이미 운영 모델의 상당 부분을 갖춘 상태에서 출발할 수 있으며, 작동하는 프로토타입에서 프로덕션 시스템으로 가는 거리도 짧아집니다.
비즈니스에서 신뢰할 수 있는 AI로 가는 길
비즈니스 맥락에서 AI를 제대로 구현하려면 두 가지 문제를 동시에 해결해야 합니다. 기술은 문제에 맞게 설계되어야 합니다. 적절한 접근 방식을 선택하고, 정확한 데이터로 학습하며, 실제 조치로 이어질 만큼 정밀한 출력을 생성해야 합니다. 동시에 이를 뒷받침하는 시스템도 함께 구축되어야 합니다.
기대에 미치지 못하는 AI 이니셔티브의 대부분은 이 두 측면 중 하나에 충분히 투자하지 못한 경우입니다. 반대로 성과가 누적되는 이니셔티브는 새로운 프로젝트가 이전 프로젝트에서 구축한 기반 위에 쌓이도록 하며, 처음부터 두 요소를 동등한 필수 조건으로 다룹니다.
핵심 요약
AI 이니셔티브에서 지속 가능한 성과를 내는 조직은 처음부터 AI 시스템을 신뢰할 수 있는 데이터, 거버넌스가 적용된 프로세스, 명확한 소유권, 측정 가능한 결과에 연결합니다.
자주 묻는 질문
비즈니스 AI에 관해 자주 묻는 질문에 Snowflake 전문가가 답합니다.
비즈니스에서 가장 많이 사용되는 AI 유형은 무엇인가요?
가장 일반적인 유형에는 머신러닝, 생성형 AI, 예측 분석, 대화형 AI, 비즈니스 인텔리전스, 자동화가 포함됩니다. 많은 워크플로우는 이러한 접근 방식을 함께 사용합니다. 예를 들어 문서를 검색하고 고객 이슈를 요약하며 다음 조치를 추천하는 지원 어시스턴트가 이에 해당합니다.
기업에서 AI를 구현하는 데 얼마나 걸리나요?
구현 기간은 워크플로우, 데이터 준비 수준, 거버넌스 요구 사항, 통합 작업의 범위에 따라 달라집니다. 범위가 좁은 분석 또는 자동화 프로젝트는 민감 데이터, 여러 시스템, 공식 검토, 지속적인 모니터링이 수반되는 엔터프라이즈 AI 애플리케이션보다 일반적으로 더 빠르게 진행됩니다.
중소기업도 AI를 도입할 수 있나요?
중소기업은 고객 서비스 자동화, 재고 예측, 마케팅 개인화, 문서 요약처럼 목적이 명확한 AI 워크플로우부터 시작할 수 있습니다. 핵심은 범위가 좁은 비즈니스 성과를 선택하고, 필요한 데이터가 사용 가능한지 확인한 뒤, 확장 전에 해당 워크플로우가 실제로 개선되는지 측정하는 것입니다.
AI 자동화와 기존 비즈니스 자동화의 차이는 무엇인가요?
기존 비즈니스 자동화는 양식 라우팅, 레코드 업데이트, 시스템 간 데이터 이동처럼 사전에 정의된 규칙을 따릅니다. AI 자동화는 다음 단계가 요청 내용에 따라 달라질 때 모델, 검색, 비즈니스 로직을 활용해 정보를 해석하고, 결과를 생성하거나 의사결정을 지원합니다.
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