ビジネスにおけるAIの現状：AIプロジェクトを成果につなげる

ビジネスにおけるAIの活用アプローチは、いくつかの典型的なパターンに分類されます。以下では、特に汎用性の高い6つのアプローチを解説しますが、実務における先進的なシステムでは、これらを複数組み合わせた高度な運用が一般的となっています。

ビジネスインテリジェンス（BI）

従来のビジネスインテリジェンスは、レポートやダッシュボードの活用が前提でした。これらはあらかじめ定義された指標の定点観測には有効なものの、ダッシュボードの設計時に想定していなかった疑問が生じた際、即座に対応できないという弱点があります。既存の画面でカバーできない追加の分析を行うには、その都度、アナリストへ調査を依頼し、SQLなどのクエリを書き直してもらい、その集計結果を待つ必要があったからです。

ガバナンスの効いた自然言語アナリティクスは、こうしたデータ活用のボトルネックを根底から覆します。ビジネスの現場ユーザーが普段使っている言葉で問いかけるだけで、定義および承認済みの正しい社内指標に基づいた正確な回答をその場で得られます。情報システム部門への依頼や、専用レポートの作成を待つ必要はもうありません。意思決定の当事者がみずからダイレクトにデータを深掘りできるようになるため、判断の迅速化と、根拠となる分析の質的向上を同時に実現できます。

AIの自動化

ほとんどのビジネスワークフローには、固定のルールに従うのではなく、リクエストの内容を解釈して次のアクションを決定するステップが含まれています。たとえば、購買や調達のリクエストでは、ベンダーが適格かどうかを判断するために契約書の文言を読み取る必要があります。また、顧客からの問い合わせでは、どのような対応が適切かを判断するためにアカウント履歴を確認して理解しなければなりません。

これらの段階でプロセスが遅れるのは、作業が難しいからではなく、適切なコンテキストを組み立てるのに時間がかかるからです。AIによる自動化は、人間が判断を下す前段階の、いわば下準備を代行することでこの課題を解決します。具体的には、必要な情報の洗い出し、構造化・非構造化データ双方からの情報抽出、ビジネスルールの適用、そして人間が最終確認するための推奨案の作成までを、AIが一気通貫で担います。最終的な判断の主役が人間であることに変わりはありませんが、その判断に必要な背景や材料は、AIによって整理、集約された状態で手元に届きます。

自然言語処理とドキュメントインテリジェンス

ビジネスにおけるナレッジの大部分は、契約書や社内規定、カスタマーサポートの対応履歴、リサーチレポート、官公庁への届出書類といった非構造化データの形で点在しています。大規模言語モデルをセマンティック検索などの情報検索システムと組み合わせることで、従来のキーワード検索では難しかった高度なデータ活用が可能になります。具体的には、長大なドキュメントの要約、特定の契約条項の抽出、バージョンの比較、さらには社内に蓄積された膨大なナレッジベースを対象とした一問一答形式の検索などが挙げられます。

法務、コンプライアンス、財務、カスタマーサポートなど、大量のドキュメントを管理する組織にとって、従来はスキルのある人間が時間をかけて読み込み、統合していた業務をわずかな時間でレビュー用に準備できるようになります。出力の品質は、基盤となるデータの精度や最新性はもちろんのこと、システムが参照するコンテンツが放置されて陳腐化したものではなく、適切に維持、管理されたものであるか否かによって大きく左右されます。