En un modelo de gobernanza de datos descentralizado, las distintas unidades de negocio o dominios gobiernan sus propios datos con un control central limitado. La propiedad de los datos se mantiene cerca de los equipos que mejor los entienden, lo que puede mejorar la capacidad de respuesta, la relevancia para el dominio y la adopción en entornos donde las unidades de negocio ya operan con un alto grado de independencia.

Este modelo puede funcionar bien en organizaciones con sólidos conocimientos de dominio y equipos de datos distribuidos y consolidados. Favorece la democratización de los datos porque las decisiones se toman más cerca del punto de uso, y los equipos pueden adaptar los estándares a los flujos de trabajo locales sin tener que esperar a una autoridad central.

La desventaja de este modelo es la posibilidad de fragmentación. Las definiciones pueden desviarse, las políticas pueden interpretarse de forma distinta y la generación de informes interfuncionales puede resultar más difícil cuando cada dominio se gobierna según sus propios criterios. También puede ser más difícil garantizar el cumplimiento de forma coherente en toda la organización.

Ten en cuenta que data mesh comparte fundamentos filosóficos con el modelo descentralizado a través de su principio de propiedad por dominio, pero no es un modelo de gobernanza: es un paradigma arquitectónico más amplio con cuatro principios distintos. Su cuarto principio, la gobernanza computacional federada, en realidad se ajusta más al modelo federado que se describe a continuación.

Uso recomendado: grandes organizaciones con unidades de negocio autónomas, una administración local de datos sólida y un alto nivel de alfabetización en datos en todos los equipos.