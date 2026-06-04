Modelos de gobernanza de datos: comparación de los enfoques centralizado, descentralizado y federado
A medida que los patrimonios de datos se vuelven más complejos y más equipos dependen de los mismos activos, las organizaciones necesitan algo más que políticas de gobernanza: necesitan una estructura operativa clara para ponerlas en práctica. Conoce los tres principales modelos de gobernanza de datos y cómo gestiona cada uno la autoridad de decisión, la administración de datos y el cumplimiento normativo.
- ¿Qué es un modelo de gobernanza de datos?
- Tipos de modelos de gobernanza de datos
- Comparación de modelos de gobernanza de datos
- Cómo elegir el modelo de gobernanza de datos adecuado
- El mejor modelo de gobernanza equilibra el control y la ejecución
- Preguntas frecuentes
- Clientes que usan Snowflake para la gobernanza de datos
- Recursos
La mayoría de los programas de gobernanza de datos empiezan de la misma forma: con políticas. La parte operativa (la más difícil) llega después, cuando el patrimonio de datos ha crecido, más equipos producen datos y el mismo activo alimenta los flujos de trabajo de analíticas, generación de informes, aprendizaje automático (ML) y operaciones.
Llegados a este punto, las organizaciones necesitan una estructura para poner en práctica las políticas de gobernanza en todo el patrimonio de datos. La cuestión entonces es cómo hacerlo. Algunas organizaciones mantienen la toma de decisiones centralizada, otras la distribuyen entre dominios y otras reparten la responsabilidad entre ambos. Las diferencias entre estos enfoques tienen consecuencias prácticas para la coherencia, la velocidad y el control.
¿Qué es un modelo de gobernanza de datos?
Un modelo de gobernanza de datos proporciona la estructura operativa que respalda la política de gobernanza. Asigna derechos de decisión, responsabilidades de administración de datos y vías de cumplimiento normativo para que los equipos sepan quién puede definir estándares, aprobar el acceso, resolver conflictos de políticas y mantener definiciones compartidas a medida que los datos se mueven entre dominios y plataformas.
Un modelo de gobernanza de datos no es lo mismo que un marco de gobernanza de datos. Un marco define los principios, procesos y controles generales de gobernanza. El modelo describe la estructura operativa dentro de ese marco; en otras palabras, cómo se organiza la gobernanza en la práctica.
La mayoría de las organizaciones eligen uno de tres modelos: centralizado, descentralizado o federado. Cada uno gestiona la autoridad, la administración de datos y la ejecución de forma distinta, por lo que la elección adecuada depende más de la estructura organizativa de la empresa, la presión normativa y la madurez de datos que de prácticas recomendadas teóricas.
Tipos de modelos de gobernanza de datos
Las diferencias entre cada uno de los tres grandes tipos de modelos de gobernanza de datos radican en dónde reside la autoridad, cuánta autonomía tienen los dominios y con qué coherencia pueden aplicarse los estándares en toda la empresa. Muchas organizaciones combinan elementos de más de un modelo para adaptarse a sus necesidades específicas a medida que crecen.
Modelo de gobernanza de datos centralizado
En un modelo de gobernanza de datos centralizado, un equipo central de gobernanza establece estándares, define políticas y supervisa su cumplimiento en toda la organización. La autoridad de decisión recae principalmente en un órgano central, a menudo respaldado por un comité de gobernanza, una oficina de datos o la oficina del Chief Data Officer. Las unidades de negocio participan, pero no operan de forma independiente en la mayoría de las decisiones de gobernanza.
Este modelo suele funcionar mejor cuando la coherencia importa más que la autonomía local: resulta más fácil estandarizar definiciones, aplicar controles comunes y demostrar el cumplimiento en toda la empresa. También ayuda a los programas más nuevos, porque la propiedad queda clara desde el principio.
La contrapartida es la velocidad. Un equipo central puede convertirse en un cuello de botella cuando muchos dominios necesitan aprobaciones, excepciones de políticas y apoyo para la administración de datos. También puede pasar por alto los matices operativos locales si las decisiones de gobernanza están demasiado alejadas de los equipos que producen y utilizan los datos.
Uso recomendado: organizaciones con menor madurez de datos, estructuras operativas centrales más estrictas o una fuerte supervisión normativa.
Modelo de gobernanza de datos descentralizado
En un modelo de gobernanza de datos descentralizado, las distintas unidades de negocio o dominios gobiernan sus propios datos con un control central limitado. La propiedad de los datos se mantiene cerca de los equipos que mejor los entienden, lo que puede mejorar la capacidad de respuesta, la relevancia para el dominio y la adopción en entornos donde las unidades de negocio ya operan con un alto grado de independencia.
Este modelo puede funcionar bien en organizaciones con sólidos conocimientos de dominio y equipos de datos distribuidos y consolidados. Favorece la democratización de los datos porque las decisiones se toman más cerca del punto de uso, y los equipos pueden adaptar los estándares a los flujos de trabajo locales sin tener que esperar a una autoridad central.
La desventaja de este modelo es la posibilidad de fragmentación. Las definiciones pueden desviarse, las políticas pueden interpretarse de forma distinta y la generación de informes interfuncionales puede resultar más difícil cuando cada dominio se gobierna según sus propios criterios. También puede ser más difícil garantizar el cumplimiento de forma coherente en toda la organización.
Ten en cuenta que data mesh comparte fundamentos filosóficos con el modelo descentralizado a través de su principio de propiedad por dominio, pero no es un modelo de gobernanza: es un paradigma arquitectónico más amplio con cuatro principios distintos. Su cuarto principio, la gobernanza computacional federada, en realidad se ajusta más al modelo federado que se describe a continuación.
Uso recomendado: grandes organizaciones con unidades de negocio autónomas, una administración local de datos sólida y un alto nivel de alfabetización en datos en todos los equipos.
Modelo de gobernanza de datos federado
En un modelo de gobernanza de datos federado, un equipo central define estándares, políticas y mecanismos de protección de gobernanza compartidos, mientras que los dominios operan teniendo en cuenta dichos mecanismos. El flujo de decisiones se comparte: la gobernanza empresarial establece qué debe seguir siendo coherente, y los dominios de negocio gestionan sus productos de datos, sus prácticas de administración y la implementación diaria.
Este enfoque central con ramificaciones suele ser el modelo más práctico para las grandes empresas porque equilibra la coherencia con la agilidad. Ofrece a las organizaciones una forma de aplicar requisitos comunes de acceso, clasificación, retención y cumplimiento sin obligar a que todas las decisiones pasen por un único equipo. Al mismo tiempo, reconoce que los dominios suelen entender mejor sus propios datos, patrones de uso y restricciones operativas que una oficina central alejada.
El modelo sí requiere una coordinación deliberada. Si los roles no están claros o las vías de escalado son débiles, la gobernanza federada puede diluir la responsabilidad.
Uso recomendado: grandes empresas que necesitan estándares de gobernanza compartidos, pero no pueden permitirse un control totalmente centralizado.
Comparación de modelos de gobernanza de datos
La forma más clara de evaluar los modelos de gobernanza es ir más allá de las definiciones y comparar cómo se comportan en la práctica, así como las concesiones en cuanto a coherencia, velocidad, escalabilidad y control.
|Modelo
|Autoridad de decisión
|Escalabilidad
|Solidez del cumplimiento
|Agilidad /velocidad
|Complejidad de implemen-tación
|Coherencia de los estándares
|Organización más adecuada
|Centralizado
|Equipo central de gobernanza
|Media
|Alta
|De baja a media
|De baja a media
|Alta
|Empresas con una gestión estricta, programas de gobernanza en fases iniciales y entornos muy regulados
|Descentrali-zado
|Dominios o unidades de negocio individuales
|Alta
|De baja a media
|Alta
|Media
|Baja
|Empresas con unidades de negocio muy autónomas y una propiedad por dominio madura
|Federado
|Compartida: estándares centrales, ejecución por dominios
|Alta
|Alta
|De media a alta
|Alta
|Alta
|Grandes empresas que equilibran los requisitos normativos con la agilidad empresarial
Muchas organizaciones combinan elementos de varios modelos con el tiempo. Por ejemplo, una empresa puede empezar con una gobernanza centralizada para establecer la propiedad y los estándares y, después, avanzar hacia una estructura federada a medida que los equipos de datos maduran y la responsabilización de los dominios se vuelve más fiable.
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Cómo elegir el modelo de gobernanza de datos adecuado
Elegir un modelo de gobernanza no consiste tanto en seleccionar una estructura ideal como en ajustar la gobernanza a la forma en que la organización funciona realmente. La opción adecuada suele depender de varios factores, como la estructura operativa, la presión normativa, la madurez de los datos y las capacidades de la plataforma encargada de aplicar la gobernanza.
Estructura organizativa
Las organizaciones muy centralizadas suelen obtener mejores resultados con una gobernanza centralizada, al menos al principio. Las empresas con unidades de negocio sólidas, equipos regionales o dominios alineados con productos suelen necesitar una estructura federada o descentralizada para evitar cuellos de botella.
Requisitos normativos
Las organizaciones del sector sanitario, de los servicios financieros y de otros sectores regulados suelen necesitar una mayor coherencia en las políticas y controles más defendibles, lo que normalmente favorece la gobernanza centralizada o federada.
Madurez de los datos
Los equipos con una madurez de gobernanza baja suelen beneficiarse de una propiedad central más clara al principio. A medida que mejoran las prácticas de administración de datos, la disciplina de los metadatos y la responsabilización de los dominios, los modelos distribuidos se vuelven más viables.
Stack tecnológico
Las plataformas de datos en la nube modernas pueden respaldar la gobernanza federada de forma más eficaz porque permiten a los equipos distribuir la propiedad sin renunciar a la aplicación centralizada de políticas. Por ejemplo, en Snowflake Horizon Catalog, las organizaciones pueden aplicar el control de acceso basado en roles (RBAC) y el control de acceso basado en atributos (ABAC) integrados, la clasificación de datos confidenciales, el enmascaramiento de datos dinámico, las políticas de acceso a filas y el linaje en objetos nativos de Snowflake, tablas de Iceberg y fuentes de datos externas.
El stack tecnológico influye de forma significativa en la decisión sobre la plataforma porque un modelo operativo federado es mucho más difícil de mantener cuando cada dominio tiene que recrear controles de gobernanza por su cuenta. Cuanto más pueda tu plataforma incorporar etiquetas, exponer el linaje, clasificar campos confidenciales y aplicar reglas de enmascaramiento o acceso de forma coherente, más realista será una gobernanza de responsabilidad compartida.
El mejor modelo de gobernanza equilibra el control y la ejecución
Elegir un modelo de gobernanza de datos es, en última instancia, una cuestión de cómo debe funcionar la gobernanza en la práctica, tanto ahora como a medida que el patrimonio de datos crece y se vuelve más distribuido. La estructura debe respaldar derechos de decisión claros, una administración de datos duradera y una aplicación de políticas coherente en todos los dominios, sin hacer que la gobernanza sea tan centralizada que ralentice el negocio.
A medida que las plataformas de datos en la nube facilitan la aplicación de controles compartidos en equipos distribuidos, más organizaciones tienen margen para adoptar modelos de gobernanza que combinan estándares empresariales con ejecución a nivel de dominio.
Preguntas frecuentes sobre los modelos de gobernanza de datos
¿Qué es un modelo de gobernanza de datos?
Un modelo de gobernanza de datos es la estructura operativa que define cómo se toman las decisiones de gobernanza dentro de una organización. Aclara quién es propietario de los datos, quién establece los estándares, cómo se aplican las políticas y cómo se reparten las responsabilidades de administración de datos entre los equipos.
¿Cuáles son los tres principales modelos de gobernanza de datos?
Los tres modelos más habituales son el centralizado, el descentralizado y el federado. La gobernanza centralizada concentra la autoridad en un equipo central; la gobernanza descentralizada distribuye la autoridad entre los dominios; y la gobernanza federada combina estándares centrales con ejecución a nivel de dominio.
¿Cuál es la diferencia entre un modelo de gobernanza de datos y un marco de gobernanza de datos?
Un marco es el sistema más amplio de políticas, procesos y controles que dan forma a la gobernanza. Un modelo es la estructura organizativa que se usa para ejecutar ese marco en el día a día. En pocas palabras, el marco define qué incluye la gobernanza, mientras que el modelo define cómo funciona la gobernanza.
¿Cuál es el mejor modelo de gobernanza de datos?
No existe un único modelo que sea el mejor para todas las organizaciones. Los modelos centralizados pueden funcionar bien en programas con menor madurez y entornos regulados; los modelos descentralizados pueden encajar en organizaciones muy autónomas; y los modelos federados suelen ser la opción más práctica para grandes empresas que necesitan tanto coherencia como flexibilidad a nivel de dominio.
¿Por qué muchas empresas eligen un modelo de gobernanza federada?
La gobernanza federada suele resultar atractiva para las empresas maduras porque equilibra dos necesidades que suelen estar en tensión: estándares aplicables y ejecución local. Permite que un equipo central defina políticas y mecanismos de protección mientras los equipos de dominio gestionan sus propios datos dentro de esos límites.
¿Puede una empresa usar más de un modelo de gobernanza?
Sí. Muchas organizaciones usan un enfoque combinado, especialmente durante las transiciones. Una empresa puede centralizar el diseño de políticas y los controles de cumplimiento, a la vez que permite que los dominios gestionen la administración de datos, los metadatos y la ejecución operativa de forma federada.
¿Cómo afecta la tecnología en la nube a la elección del modelo de gobernanza?
Las plataformas de datos en la nube pueden hacer que la gobernanza federada sea mucho más práctica al centralizar la aplicación normativa y distribuir la propiedad. Idealmente, las capacidades de gobernanza de la plataforma incluyen control de acceso, clasificación de datos, enmascaramiento de datos dinámico, políticas de acceso a filas y linaje en recursos de datos gobernados.
¿Cuándo debería una organización alejarse del modelo centralizado?
Un modelo centralizado suele verse sometido a presión cuando el volumen de datos, la diversidad de dominios y la demanda de aprobaciones superan la capacidad del equipo central. Si la gobernanza ralentiza la entrega, crea largas colas de excepciones o no logra reflejar el contexto específico del dominio, puede que sea el momento de pasar a una estructura federada.
Clientes que usan Snowflake para la gobernanza de datos
Merkle mejora la experiencia del cliente a la vez que garantiza la gobernanza y la seguridad de los datos
Merkle, una empresa de dentsu, consolida los datos confidenciales y colabora con clientes en Snowflake. El resultado es un entorno de datos más eficiente y fiable que agiliza el acceso a los datos y reduce el riesgo.
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