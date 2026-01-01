Política de gobernanza de datos: una guía práctica

Varias categorías de requisitos determinan estas políticas, entre ellas las siguientes:

Privacidad y protección de datos

Normativas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) establecen requisitos estrictos sobre cómo se recopilan, usan y protegen los datos personales. Definen conceptos como la base legal para el tratamiento, los derechos del interesado (como el acceso, la eliminación y la corrección), la responsabilización y la privacidad por diseño.

Para saber más sobre cómo afecta el RGPD a la política de gobernanza, consulta Gobernanza de datos del RGPD.

La política de gobernanza ayuda a las organizaciones a alinear los procesos y las prácticas con estos requisitos legales, incluida la clasificación de datos, los controles de acceso, la minimización de datos y la auditabilidad.

Data sharing y reutilización de datos

La Ley Europea de Gobernanza de Datos de la UE (DGA) complementa el RGPD. Se centra en habilitar un data sharing fiable e introduce marcos para la reutilización de determinados datos protegidos del sector público. También contiene normativas para los intermediarios de datos y los servicios de data sharing dentro de la UE.

Estos requisitos determinan la política de gobernanza al exigir a las organizaciones que definan reglas claras sobre cuándo y cómo pueden compartirse los datos, en qué condiciones pueden reutilizarse y cómo se mantiene la confianza a través de las fronteras organizativas o regionales.

Soberanía y residencia de los datos

La soberanía de los datos significa que los datos están sujetos a las leyes de la jurisdicción en la que se recopilan, mientras que la residencia de los datos hace referencia al lugar donde se almacenan físicamente. Ambos conceptos afectan directamente a cómo diseñan las organizaciones sus entornos de datos.

La política de gobernanza debe tener en cuenta estas restricciones, especialmente en las analíticas entre regiones, las colaboraciones y los casos de uso de IA, con el fin de establecer hacia dónde pueden moverse los datos, quién puede acceder a ellos y qué leyes se aplican en cada etapa.

Ética de los datos y uso responsable de la IA

La ética de los datos define cómo deben usarse los datos cuando las directrices legales son incompletas o están en evolución. Esto incluye consideraciones como la equidad, la mitigación de sesgos, la transparencia y el uso responsable de la IA. Las políticas de gobernanza suelen formalizar estas expectativas, especialmente cuando los resultados basados en datos influyen en decisiones, clientes o acciones posteriores.

Para saber más sobre cómo respalda la política de gobernanza el cumplimiento, consulta Gobernanza de datos y cumplimiento.