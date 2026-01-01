La solidez de un programa de gobernanza depende de los controles aplicados en la capa de datos. Snowflake proporciona una capa de aplicación que ayuda a las organizaciones a aplicar la clasificación, los controles de acceso y los registros de auditoría a los activos de datos, en lugar de limitar su existencia a la documentación.

El requisito de responsabilidad proactiva del RGPD establece que una organización debe demostrar que los controles se aplican de forma coherente a datos reales. Una plataforma que aplica las políticas en la capa de datos —de forma automática y a escala— puede ayudar a las organizaciones a reforzar y agilizar su capacidad para demostrar el cumplimiento.

Por ejemplo, Snowflake Horizon permite la clasificación automática de datos confidenciales, identifica los datos personales y asigna etiquetas definidas por el sistema y por los usuarios. El enmascaramiento basado en etiquetas puede utilizarse para restringir el acceso de forma predeterminada, lo que puede contribuir a aplicar el requisito de “privacidad desde el diseño” del artículo 25.

La seguridad a nivel de columna y el RBAC aplican la minimización de datos a nivel de campo, lo que garantiza que los usuarios vean únicamente lo necesario para su función y la finalidad declarada (artículos 25 y 32). El historial de acceso registra todas las consultas de datos personales (el usuario, la consulta y las columnas específicas leídas o escritas), lo que ayuda a las organizaciones a generar registros de auditoría en consonancia con el artículo 30 y las expectativas de responsabilidad proactiva del artículo 5, apartado 2. Las capacidades de catálogo de datos y linaje de Snowflake respaldan el inventario de las actividades de tratamiento del que depende el mantenimiento de registros exigido por el artículo 30.

Existe también una dimensión transfronteriza. El capítulo V del RGPD regula las transferencias de datos personales a terceros países u organizaciones internacionales. De forma predeterminada, los compromisos de Snowflake relativos a la residencia de los datos vinculan los datos en reposo a la región de despliegue del cliente. Esto puede ayudar a las organizaciones a diseñar casos de uso sujetos a requisitos de residencia, aunque el cumplimiento en materia de transferencias sigue dependiendo del contexto jurídico y contractual más amplio, incluidas, cuando proceda, las decisiones de adecuación, las cláusulas contractuales tipo o las normas corporativas vinculantes.