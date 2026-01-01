Guía fundamental
Privacidad de los datos: cómo los controles de gobernanza protegen los datos confidenciales
La privacidad de los datos requiere más que políticas escritas. Descubre cómo los controles de gobernanza ayudan a las organizaciones a proteger los datos personales y confidenciales en el acceso, el almacenamiento, la retención, el cumplimiento y el uso de IA.
DEFINICIÓN DE PRIVACIDAD DE LOS DATOS
La privacidad de los datos es la práctica de proteger la información personal y confidencial mediante el control de cómo se recopila, se usa, se comparte, se conserva y se elimina. Se centra en proporcionar a las organizaciones reglas claras para el uso responsable de los datos, al tiempo que ayuda a proteger a las personas frente al acceso no autorizado, el uso indebido o la exposición de su información personal.
En abstracto, una regla de privacidad de los datos parece sencilla: usar datos confidenciales solo para fines aprobados, almacenarlos de forma adecuada, limitar el acceso a usuarios autorizados y eliminarlos cuando ya no sean necesarios. Pero estas reglas son difíciles de aplicar en un patrimonio de datos grande e interconectado, donde una misma tabla puede alimentar analíticas, informes, flujos de trabajo de aplicaciones y casos de uso de inteligencia artificial (IA) para varias unidades de negocio en varias jurisdicciones al mismo tiempo.
Por eso, la privacidad de los datos depende de los controles de gobernanza de datos. Las organizaciones necesitan una forma de descubrir datos confidenciales, clasificarlos, restringir el acceso, mantener limitaciones de la finalidad, aplicar reglas de retención y rastrear el uso posterior, incluso cuando los datos personales ya no se encuentran en su contexto original.
¿Qué es la gobernanza de datos para el cumplimiento de la privacidad?
La privacidad de los datos proporciona a las organizaciones reglas claras para el uso responsable de los datos, al tiempo que ayuda a proteger a las personas frente al acceso no autorizado, el uso indebido o la exposición de su información personal. En un entorno de datos empresariales, la privacidad de los datos depende tanto de las políticas como de su aplicación. Una política de privacidad puede definir cómo deben gestionarse los datos de clientes, empleados o pacientes, pero esos requisitos solo importan si pueden traducirse en controles en los sistemas en los que los datos se almacenan, se consultan, se comparten y se procesan.
Por eso, la gobernanza de datos es fundamental para la privacidad de los datos. La gobernanza de datos abarca el modelo operativo de los datos en su conjunto: calidad, propiedad, linaje, acceso, gestión del ciclo de vida y aplicación de políticas en todo el patrimonio de datos. Las prácticas de gobernanza ayudan a las organizaciones a responder preguntas prácticas sobre privacidad de los datos: ¿dónde residen los datos personales? ¿quién puede acceder a ellos? ¿qué usos están permitidos? ¿cuánto tiempo deben conservarse? ¿qué ocurre cuando llega una solicitud de eliminación?
Un catálogo de datos puede indicar a un equipo dónde se encuentra una columna de correo electrónico de cliente y qué paneles de control la consumen. Los controles de privacidad de los datos van más allá: establecen si esa columna puede usarse para marketing, si el consentimiento cubre ese uso, quién puede ver los valores sin procesar, durante cuánto tiempo deben conservarse los datos y qué ocurre cuando llega una solicitud de eliminación. Es importante delimitar correctamente el alcance de la gobernanza de la privacidad, porque normalmente debe alinearse con normativas aplicables como el RGPD, la CCPA y la HIPAA, según la jurisdicción y el caso de uso.
5 componentes fundamentales de una política de gobernanza para la privacidad de los datos
Una política de privacidad de los datos suele definir los controles necesarios para proteger los datos personales y confidenciales. En la mayoría de las organizaciones, esto implica abordar cinco áreas fundamentales: descubrimiento y clasificación, uso permitido, aplicación de controles de acceso, retención y supervisión.
1. Descubrimiento y clasificación de datos
La privacidad de los datos empieza por saber qué datos personales existen, dónde residen, qué grado de confidencialidad tienen y cómo se mueven por el entorno. Una política debe definir cómo se identifican, clasifican y etiquetan los datos personales y confidenciales para que los equipos puedan aplicar los controles adecuados en fases posteriores. Esto es fundamental porque una organización no puede gobernar datos que no puede localizar ni distinguir de información menos confidencial.
CONSEJO RÁPIDO
Empieza las iniciativas de privacidad con el descubrimiento de datos y la clasificación para que la información confidencial pueda etiquetarse, supervisarse y protegerse de forma coherente en workloads de analíticas e IA. Las políticas de privacidad son mucho más fáciles de aplicar cuando los controles de acceso, enmascaramiento y retención se aplican directamente en la capa de datos.
2. Limitación de la finalidad y consentimiento
Una política de privacidad de datos debe definir por qué se recopilan los datos personales, qué usos están permitidos y cómo se documentan esos usos. También debe abordar cómo se recoge el consentimiento, cómo se gestionan las retiradas de consentimiento y qué ocurre cuando un equipo quiere usar los datos para una finalidad que queda fuera de la justificación original.
3. Control de acceso y enmascaramiento
No todos los usuarios, roles o workloads deben tener el mismo nivel de acceso a los datos personales. Una política de privacidad de datos debe establecer quién puede ver los valores sin procesar, cuándo deben enmascararse los datos y cómo se aprueba, revisa y ajusta el acceso con el tiempo. Estos controles convierten los requisitos de privacidad en restricciones aplicables en la capa de datos.
4. Retención y eliminación de datos
Las políticas de privacidad de datos deben definir durante cuánto tiempo se conservan los datos personales, cuándo deben archivarse y cómo se eliminan una vez finalizado el periodo de retención o cuando se recibe una solicitud válida de borrado. Esto ayuda a las organizaciones a alinear las prácticas operativas de datos con las obligaciones de privacidad y reduce el riesgo de conservar datos personales durante más tiempo del necesario simplemente porque siguen estando disponibles técnicamente.
5. Supervisión y auditoría
Una política de privacidad de datos debe especificar cómo se realiza el seguimiento del acceso a los datos personales, cómo se revisan las excepciones y cómo investiga la organización las sospechas de uso indebido o las infracciones de la política. La supervisión y la auditabilidad importan porque una organización debe poder demostrar que el acceso a los datos personales fue conforme a la política durante una auditoría, una investigación o una revisión de incidentes.
La privacidad de datos en la era de la IA
La IA eleva el nivel de exigencia porque incrementa tanto el número de formas en que pueden utilizarse los datos personales como la dificultad de rastrear esos usos. Los datos recopilados para atención al cliente o procesamiento de transacciones pueden proponerse más adelante para entrenamiento de modelos, fundamentación de prompts, ingeniería de características o apoyo automatizado a la toma de decisiones. Una política de privacidad debe abordar si este uso está permitido según las políticas organizativas y los requisitos normativos aplicables, si el aviso o el consentimiento lo cubren y qué controles se aplican antes de que los datos lleguen siquiera a un workload de IA.
En el panorama normativo, ya no se trata de una hipótesis. La Ley de la IA de la UE entró en vigor el 1 de agosto de 2024, y su aplicación ya está en marcha: las prohibiciones de determinadas prácticas de IA entraron en vigor en febrero de 2025, las obligaciones para los modelos de IA de uso general les siguieron en agosto de 2025, y se espera que los requisitos para los sistemas de IA de alto riesgo se introduzcan gradualmente entre 2026 y 2027. El rastreador estatal de EE. UU. de la IAPP sigue documentando la actividad emergente de gobernanza de IA a nivel estatal.
El solapamiento entre privacidad de datos y gobernanza de IA es ya lo bastante amplio como para que la mayoría de las organizaciones necesiten coordinar ambas disciplinas. Para quienes redactan políticas de gobernanza, la implicación práctica es sencilla. Las organizaciones que desarrollan programas de gobernanza de IA pueden querer que las políticas de privacidad contemplen finalidades de procesamiento específicas de la IA, definan vías de aprobación para los datos de entrenamiento e inferencia, exijan linaje para los conjuntos de entrenamiento confidenciales y establezcan procedimientos de eliminación y reentrenamiento cuando proceda. También puede ser útil aclarar cómo las restricciones de acceso, las reglas de enmascaramiento y los requisitos de auditoría se extienden a los pipelines de IA, junto con los flujos de trabajo de analíticas e informes.
Descubre cómo Snowflake habilita los controles de privacidad para proteger los datos confidenciales.
Las políticas de gobernanza deben garantizar el cumplimiento de la privacidad
La gobernanza de la privacidad funciona cuando se mantiene conectada con la forma en que se utilizan realmente los datos. La política tiene que definir la finalidad, el acceso, la retención y los derechos a un nivel que los equipos jurídicos y de cumplimiento puedan respaldar, pero también debe vincular esos requisitos a los sistemas que clasifican los datos, aplican el enmascaramiento, restringen el acceso y registran lo ocurrido.
La gobernanza de datos proporciona la estructura operativa para esos controles. Ayuda a las organizaciones a convertir los requisitos de privacidad en reglas coherentes en todo el patrimonio de datos, incluidos los flujos de trabajo de IA que ahora están redefiniendo cómo se procesan los datos personales.
CONCLUSIONES CLAVE
La gobernanza de datos convierte los requisitos de privacidad en controles aplicables en todo el patrimonio de datos, al definir cómo se clasifican los datos personales, cómo se accede a ellos, cómo se retienen y cómo se supervisan dentro de un programa de gobernanza de datos más amplio. A medida que la IA amplía las formas en que se utilizan los datos confidenciales, las organizaciones también necesitan políticas de gobernanza de la privacidad que contemplen el entrenamiento de IA, la inferencia y el cumplimiento normativo, a la vez que aplican controles coherentes en los flujos de trabajo de analíticas e IA.
Preguntas frecuentes
Las preguntas más frecuentes sobre la privacidad de los datos, respondidas por expertos de Snowflake.
¿Cuál es la diferencia entre la privacidad de los datos y la gobernanza de datos?
La gobernanza de datos abarca la forma en que una organización gestiona los datos de manera más amplia, incluida la calidad, la propiedad, el acceso, la gestión del ciclo de vida y la responsabilidad. La privacidad de los datos se centra específicamente en los datos personales y confidenciales, con requisitos adicionales en torno al consentimiento, la limitación de la finalidad, la retención, los derechos de los interesados y la aplicación de la privacidad.
¿Qué debe incluir una política de privacidad de los datos?
Una política de privacidad de los datos suele abarcar el descubrimiento y la clasificación de datos, los usos permitidos de los datos personales, el consentimiento y la limitación de la finalidad, los controles de acceso, el enmascaramiento, las reglas de retención y eliminación, los requisitos de supervisión y auditoría, y las vías de escalado para incidentes de privacidad o excepciones a la política.
¿Cómo aplican las organizaciones la privacidad en la capa de datos?
Normalmente, lo hacen combinando la política con controles técnicos como la clasificación, el etiquetado, el control de acceso basado en roles (RBAC), el enmascaramiento, las restricciones a nivel de fila, las reglas de retención y la supervisión del acceso. El objetivo es hacer que las reglas de privacidad sean aplicables en los sistemas donde los datos se consultan, se comparten y se procesan realmente.
¿Cómo afecta la gobernanza de la privacidad de los datos al entrenamiento de la IA?
Ayuda a las organizaciones a evaluar si los datos personales confidenciales deben excluirse, minimizarse o seudonimizarse en los conjuntos de entrenamiento, de acuerdo con los principios de privacidad aplicables, como la limitación de la finalidad, y con marcos normativos en evolución, incluida la Ley de la IA de la UE.
¿Cuáles son las ventajas de una política centralizada de privacidad de los datos?
La centralización puede ayudar a respaldar una aplicación más uniforme en entornos multinube, reduce el riesgo de que haya “puntos ciegos” en el cumplimiento y simplifica el proceso de respuesta a las solicitudes de acceso de los interesados (DSAR).
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