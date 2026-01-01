La privacidad de los datos proporciona a las organizaciones reglas claras para el uso responsable de los datos, al tiempo que ayuda a proteger a las personas frente al acceso no autorizado, el uso indebido o la exposición de su información personal. En un entorno de datos empresariales, la privacidad de los datos depende tanto de las políticas como de su aplicación. Una política de privacidad puede definir cómo deben gestionarse los datos de clientes, empleados o pacientes, pero esos requisitos solo importan si pueden traducirse en controles en los sistemas en los que los datos se almacenan, se consultan, se comparten y se procesan.

Por eso, la gobernanza de datos es fundamental para la privacidad de los datos. La gobernanza de datos abarca el modelo operativo de los datos en su conjunto: calidad, propiedad, linaje, acceso, gestión del ciclo de vida y aplicación de políticas en todo el patrimonio de datos. Las prácticas de gobernanza ayudan a las organizaciones a responder preguntas prácticas sobre privacidad de los datos: ¿dónde residen los datos personales? ¿quién puede acceder a ellos? ¿qué usos están permitidos? ¿cuánto tiempo deben conservarse? ¿qué ocurre cuando llega una solicitud de eliminación?

Un catálogo de datos puede indicar a un equipo dónde se encuentra una columna de correo electrónico de cliente y qué paneles de control la consumen. Los controles de privacidad de los datos van más allá: establecen si esa columna puede usarse para marketing, si el consentimiento cubre ese uso, quién puede ver los valores sin procesar, durante cuánto tiempo deben conservarse los datos y qué ocurre cuando llega una solicitud de eliminación. Es importante delimitar correctamente el alcance de la gobernanza de la privacidad, porque normalmente debe alinearse con normativas aplicables como el RGPD, la CCPA y la HIPAA, según la jurisdicción y el caso de uso.